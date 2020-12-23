23.12.2020 - 16:52 |
WhatsApp'a yeni özellikler geliyor
WhatsApp görüntülü grup görüşme özelliğini yeniliyor. Artık kullanıcılar cevaplayamadıkları grup aramalarına görüşme devam ettiği sürece sonradan katılabilecekler.
WhatsApp, geçtiğimiz hafta masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özellikleri getirmişti. Şu anda beta halinde olan yeni özellikte ise kullanıcılar, zamanında cevaplayamadıkları grup aramalarına görüşme devam ettiği sürece sonradan katılabilecekler
Beta halinde bulunan bir diğer yeni özellik ise kullanıcıların çoklu fotoğraf ve video yapıştırmalarını sağlayacak. Yeni özelliklerin kısa süre içinde genel kullanıma açılması bekleniyor.