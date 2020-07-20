WhatsApp'ta artık yazdığınızı kimse göremeyecek!

WhatsApp, pek çok özelliğe sahip ve bazılarını pek az kişi biliyor. Karşı tarafa mesaj yazarken 'typing...' yani 'yazıyor...' mesajını silmeye ne dersiniz?

Öncelikle WhatsApp'ta Hesap > Gizlilik bölümüne girin ve ardından Son Görülme ayarı açıksa kapatın. Aynı şekilde Hesap > Gizlilik bölümündeyken Okundu Bilgisi kısmı eğer açık görünüyorsa hemen kapatın. Şimdi de gelelim bir sonraki aşamaya. Tüm bu ayarları kapatmanıza rağmen birine yazı yazarken 'typing...' yani 'yazıyor...' mesajını gizlemek istiyorsanız işte yolu...

WhatsApp'a girmeden önce telefonunuzu Uçak Modu'na alın. Sonra da arkadaşınıza dilediğiniz uzunlukta mesaj atıp yollayın.

Sonra da Uçak Modu'ndan çıkın ve mesajın otomatik olarak karşı tarafa gittiğini görün. İşte hepsi bu! Bu sayede WhatsApp'ta kime yazarsanız yazın, hiç kimse mesaj yazarken sizi göremeyecek ve mesajı yolladığınızda sadece ekranlarında görebilecekler.

Benzer şekilde Uçak Modu'nda mesajları ilk kez okurken de okundu bilgisini karşı taraftan gizleyebilirsiniz.

WhatsApp'a bilgisayardan girenler dikkat

WhatsApp'a bilgisayardan giren herkesi çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Önce WhatsApp Web'e girmek için telefonunuzdan WhatsApp Web ayarına girin. Ardından WhatsApp Web'e bu kez web tarayıcınız üzerinden girin.

Ardından tüm sohbetleriniz karşınıza gelecek. Bu kısımdan da hemen tepede bulunan alt alta dizili üç nokta butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda ise karşınıza gelen menüden Ayarlar'a girmeniz gerekiyor. Ayarlar'a girdikten sonra da Tema bölümüne gireceksiniz. Ve geriye sadece bir adım kaldı.

Koyu seçeneğini seçtikten sonra WhatsApp kararacak ve telefonda olduğu gibi WhatsApp Web de siyah bir görünüme kavuşacak.

Koyu seçeneğini seçtikten sonra Tamam'a basmanız yeterli. Ama durun, daha bitmedi!

Diğer yandan WhatsApp için kırmızı alarm da verildi! WhatsApp'ın kullanılmaması, telefonlardan kaldırılması için şaşırtan bir açıklama geldi.

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber’in tüm devlet kurumlarına bir mektup yollayarak federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyardığı belirtildi.

Facebook’a ait olan WhatsApp’ın federal yetkililer tarafından kullanımının mümkün olmadığını belirten Kelber, “Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor” uyarısında bulundu.

Hürriyet