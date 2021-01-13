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    HaberlerTeknoloji Haberleri WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç! 500 milyonu aştı
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    13.01.2021 - 11:33 | | DHA

    WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç! 500 milyonu aştı

    WhatsApp'ın gönderdiği gizlilik sözleşmesi sonrası kullanıcılar yeni arayışlara girdi. Telegram'ın son 72 saate 25 milyondan fazla kullanıcısı oldu.

    WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç! 500 milyonu aştı

    Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanırken, Telegram kullanıcı sayısı son 72 saatte rekor kırarak, 500 milyona ulaştı.

    Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karar için harekete geçti. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. Değişikliğin ardından mesajlaşma platformu WhatsApp'tan sanal göç eden binlerce kullanıcı Telegram'a yöneldi. Telegram dünya genelinde aktif kullanıcı sayısının 500 milyona yükseldiğini duyurdu.

    SON 72 SAATTE 25 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

    Yapılan açıklamada son 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram’a katıldığı belirtildi. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

     

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