'Wow sinyali' için yeni iddia! Olası bir kaynak...

1971 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, daha çok SETI adıyla bilinen (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Merkezi) projesini başlattı.

Bu projenin start almasından 6 yıl sonra Dr. Jerry R. Ehman, hakkında onlarca teorinin ortaya atıldığı sinyalleri saptadı ve bu haber bilim dünyasının en büyük gizemlerinden birisi olarak tarihe geçti.

Uzaydan gelen sinaylleri incelemeye başlayan Dr. Ehman önündeki veriler içerisindeki "6EQUJ5" karakterlerini daire içine alıp hemen yanına da "Wow!" Notunu düştü. Bu not ilerleyen günlerde sinyallerin adı oldu.

15 Ağustos 1977'de SETI projesi kapsamında uzaydan tespit edilen 72 saniye uzunluğundaki radyo sinyalinin gizemi çözülmüş olabilir.

Physorg'da yer alan habere göre, amatör gökbilimci Alberto Caballero, 1977 yılında tespit edilen ve 43 yıldır kaynağı bulunamayan 'WOW sinyali' için olası bir kaynak bulduğunu açıkladı.

Caballero, çalışması sonucunda Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş’e oldukça benzeyen '2MASS 19281982-2640123' isimli yıldızının 'Wow sinyali'nin kaynağı olabileceğini iddia etti.

Ancak bilim insanları kaynağın doğrulanması için gökbilimcilerin söz konusu iddia üzerinde çalışma yapması gerektiğinin altını çiziyor.