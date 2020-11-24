Yılın en kötü kullanıcı şifreleri

Sıralama- Şifre- Kullanıcı Sayısı- Kırılma Zamanı

123456 - 2,543,285 - Bir saniyeden az



123456789 - 961,435 - Bir saniyeden az



resim1 - 371,612 - 3 Saat



şifre - 360,467 - Bir saniyeden az



12345678 - 322,187 - Bir saniyeden az



111111 - 230,507 - Bir saniyeden az



123123 - 189,327 - Bir saniyeden az



12345 - 188,268 - Bir saniyeden az



1234567890 - 171,724 - Bir saniyeden az



senha - 167,728 - 10 Saniye

Teknoloji firmaları, kullanıcıları zayıf ve kolay tahmin edilebilir şifreler kullanmamaları konusunda sürekli uyarmalarına rağmen kullanıcılar bu tarz şifrelerden vazgeçmiyor ve bilgisayar korsanlarına hedef oluyorlar.

123456, uzun zamandır olduğu gibi bu alanda en popüler şifre. NordPass, yıl boyunca bu şifrenin tam 2.5 milyon kez ele geçirildiğini ve sonrasında değiştirildiğini kaydediyor. Geçen yılın lideri olan 12345 ise listede 8. Sıraya düşmüş ancak halen 188.000 kişi tarafından kullanılmaya devam ediyor. Her iki şifre kombinasyonu da bir saniyeden kısa süre içinde kırılabiliyor.