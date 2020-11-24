24.11.2020 - 15:08 |
Yılın en kötü kullanıcı şifreleri
Her yıl milyonlarca kullanıcıların şifreleri çalınıyor. NordPass isimli şifre üretme ve saklama programı, 300 milyon kullanıcının arasında yaptığı araştırmada yılın en kötü ve en zayıf şifrelerini belirledi. Listede 1. Sırayı 123456 şifresi aldı.
Sıralama- Şifre- Kullanıcı Sayısı- Kırılma Zamanı
- 123456 - 2,543,285 - Bir saniyeden az
- 123456789 - 961,435 - Bir saniyeden az
- resim1 - 371,612 - 3 Saat
- şifre - 360,467 - Bir saniyeden az
- 12345678 - 322,187 - Bir saniyeden az
- 111111 - 230,507 - Bir saniyeden az
- 123123 - 189,327 - Bir saniyeden az
- 12345 - 188,268 - Bir saniyeden az
- 1234567890 - 171,724 - Bir saniyeden az
- senha - 167,728 - 10 Saniye
Teknoloji firmaları, kullanıcıları zayıf ve kolay tahmin edilebilir şifreler kullanmamaları konusunda sürekli uyarmalarına rağmen kullanıcılar bu tarz şifrelerden vazgeçmiyor ve bilgisayar korsanlarına hedef oluyorlar.
123456, uzun zamandır olduğu gibi bu alanda en popüler şifre. NordPass, yıl boyunca bu şifrenin tam 2.5 milyon kez ele geçirildiğini ve sonrasında değiştirildiğini kaydediyor. Geçen yılın lideri olan 12345 ise listede 8. Sıraya düşmüş ancak halen 188.000 kişi tarafından kullanılmaya devam ediyor. Her iki şifre kombinasyonu da bir saniyeden kısa süre içinde kırılabiliyor.