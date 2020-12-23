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    HaberlerTeknoloji Haberleri Zoom görüşmelerinde Snapchat yılbaşı filtrelerini kullanabilirsiniz
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    23.12.2020 - 16:49 |

    Zoom görüşmelerinde Snapchat yılbaşı filtrelerini kullanabilirsiniz

    Snap Camera, filtrelerinin üçüncü parti video uygulamalarında kullanılmasını sağlayacak. Filtreler her ne kadar ofis toplantıları için pek uygun olmasa da arkadaş görüşmeleri ve Zoom üstünden gerçekleştirilecek yılbaşı partilerine eğlence katacak. Snapchat, yılın bu dönemine özel olarak filtreler de yayınlayacak.

    Zoom görüşmelerinde Snapchat yılbaşı filtrelerini kullanabilirsiniz

    Filtrelerin uygulanabilmesi için kullanıcıların öncelikle bilgisayarlarına Snap Camera ve Zoom uygulamalarını yüklemeleri gerekiyor. Öncelikle Snap Camera uygulamasının açılıp istenen filtrenin seçilmesinin ardından, Zoom uygulamasının açılıp yeni bir görüşme başlatılması ya da süren bir görüşmeye katılınması gerekiyor.

    Görüşmenin penceresinden ise kamera seçeneklerinden Snap Camera’nın seçilmesi gerekiyor.

    Kullanıcıların bu adımları tamamladıktan sonra görüşme devam ederken Snap Camera uygulamasına dönüp istedikleri filtreler arasında geçiş yapabilecekleri belirtiliyor.

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