Zoom görüşmelerinde Snapchat yılbaşı filtrelerini kullanabilirsiniz

Filtrelerin uygulanabilmesi için kullanıcıların öncelikle bilgisayarlarına Snap Camera ve Zoom uygulamalarını yüklemeleri gerekiyor. Öncelikle Snap Camera uygulamasının açılıp istenen filtrenin seçilmesinin ardından, Zoom uygulamasının açılıp yeni bir görüşme başlatılması ya da süren bir görüşmeye katılınması gerekiyor.

Görüşmenin penceresinden ise kamera seçeneklerinden Snap Camera’nın seçilmesi gerekiyor.

Kullanıcıların bu adımları tamamladıktan sonra görüşme devam ederken Snap Camera uygulamasına dönüp istedikleri filtreler arasında geçiş yapabilecekleri belirtiliyor.