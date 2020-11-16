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    HaberlerTeknoloji Haberleri Zuckerberg ve Dorsey yeniden ifade verecek
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    16.11.2020 - 12:59 |

    Zuckerberg ve Dorsey yeniden ifade verecek

    Cumhuriyetçiler, Facebook ve Twitter’ı sürekli politik konularda suçluyor ancak sosyal medya devleri suçlamaları reddediyor.

    Zuckerberg ve Dorsey yeniden ifade verecek

    Çok kısa bir süre önce Google’ın CEO’su Sundar Pichai ile birlikte Senatonun karşısına çıkan Zuckerberg ve Dorsey’i hoş karşılamanın beklemediği kesin.

    Görüntülü konferans görüşme şeklinde yapılacak toplantı, sosyal medya platformlarının ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden’in oğlunun bilgisayarından çalındığı iddia edilen bilgileri yayınladığı makalenin yayılmasını yavaşlatmasından sonra acilen düzenlenmişti. Bu durum ise Joe Biden’ın adaylığını destekleme hareketi olarak görüldüğü için Cumhuriyetçileri öfkelendirmişti.

    Cumhuriyetçi eski başkan ve aday Donald Trump’ın seçimi kaybetmesinden sonra yapılacak bu yeni görüşmede Zuckerberg ve Dorsey’i sıkıntıya sokacak çok sayıda sorunun sorulması bekleniyor.

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