5 kelime 1 masal - Masal terapisi etkinliği

Masal Terapisi Nedir?

Çocukların masallar aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerini sağlayan özel terapi türüne masal terapisi denir. Masal Terapisti çeşitli etkinlikler ile çocuğun dünyasına girerek sorunlarını, duygusal sıkıntılarını tespit eder ve bu olumsuzlukları gidermeye çalışır. Böylelikle çocuklar daha sağlıklı bir gelişim süreci yaşarlar.



Kimler masal terapisi uygulayabilir?

Çocuklarla çalışmayı seven herkes, uzman psikolog tarafından sunulan eğitimi tamamlamak ve yetkin bir eğitim kurumundan sertifika almak koşuluyla masal terapisti olabilir. Bilginet Akademi ve Uzman Klinik Psikolog Hatice Sönmez işbirliğiyle hazırlanan Oyun Terapisi Eğitimi, 4K video kalitesi ve zengin içeriğiyle bu mesleğe başlamanız için gerekli olan tüm bilgiyi sunuyor. Eğitim sonunda da İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylı ve uluslararası geçerliliği olan CPD akreditasyonlu bir sertifikaya sahip oluyorsunuz.

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5 Kelime 1 Masal Etkinliği

Daha önce bir sürü masal okuyup, bir sürü de dinlediniz belki. Peki hiç kendi aile masalınızı oluşturdunuz mu?

Masallar oldukça fantastik, içinde pek çok sıra dışı kahramanın bulunduğu, olayların gerçekleştiği, heyecanla takip ettiğimiz serüvenler. Hatta bazen bazı kahramanlar da tıpkı bizim gibiler. Korkabiliyor, heyecanlanabiliyor, sevebiliyor, kafası karışabiliyor. İşte bu yüzden onları daha çok seviyor ve kendimize yakın hissedebiliyoruz. Ya da bir kahramanı çevremizdeki birine, annemize, öğretmenimize, oyun arkadaşımıza benzetiyoruz. Çünkü tüm kahramanlar insana ait özellikleri taşıyor, bu bazen olumlu bazen olumuz olsa da. Ama nihayetinde fark ediyoruz, dışarıdan bir gözle nasıl göründüğüne bakıyoruz ve en önemlisi öğreniyoruz. O zaman madem masalların içindeyiz, neden kendi masalımızın içinde de olmayalım ki?

5 kelime 1 masal ailecek yapılabilecek çok keyifli bir etkinlik olabilir mesela. 5 tane rastgele kelimeler belirlenir ve bir kişi masal anlatıcısı seçilir. Masalı anlatan kişinin verilen bu 5 kelimeyi de alakasız da olsa kullanması gerekir. Örneğin; kelimelerimiz; taş, orman, çilekli pasta, mutluluk, arı olsun. Bu 5 kelimeyi kullanarak bir öykü oluşturalım. Bakalım nasıl masallar ortaya çıkıyor.

Hatice Sönmez

Uzman Klinik Psikolog

Bilginet Akademi Masal Terapisi Eğitmeni