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    20.04.2020 - 11:13 |

    NLP ile özgüveninizi arttırmanın yollarını öğrenin

    Hayatımız bazen bize rutin bir tutsaklık hissiyatı verebiliyor. Gri bir gökyüzü, pencereye vuran yağmur damlaları… Hakikaten bu kadar melankoli hayatımızın en ufak noktasında bile neden var? Açıkçası yaşam bizim onu gördüğümüz şeklinden ibaret. Derlediğimiz içerikte kendinizi özgüvenli hissedip, hayata karşı enerjinizi yenileyecek unsurla tanışacaksınız. NLP trend’ine dâhil olmanız için birden çok sebep var.

    NLP ile özgüveninizi arttırmanın yollarını öğrenin

     

    Tanışın:  NLP (Neuro Linguistic Programming)

    NLP yani zihin programlama sistemi esasında üç farklı terimden oluşan yeni bir disiplin, akılla gerçekleşen yeni bir devrimi ifade ediyor. Neuro, Linguistic, Programming ifadelerinin birleşimi olan NLP; temel olarak duygusal zekâmızı ve kavrayış biçimimizi arttırarak, kendimizin dünyayı algılama biçiminin yeniden yorumlanmasını içeriyor.

    NLP’nin günlük hayata katkısı nedir?

    Günlük hayatın değişim süreçlerine daha hazırlıklı olabileceğimiz NLP sistemi, esasında başkalarının ve olayların bizlere karşı hareketlerini de yeniden yorumlama özelliğini bizlere kazandırıyor. Hayata bakışımızı kökünden değiştirecek NLP sistemi, günlük hayatın zorluklarına karşı bizlere destek sağlıyor.

    NLP ile özgüveninizi arttırmanın yollarını öğrenin

    Bilimsel temele dayanıyor

    Birçok kişisel gelişim trend’inin aksine NLP doğrudan bilimsel temellere dayanan bir disiplin olarak dikkat çekiyor. Beynimizin çalışma şeklini anlama ve etkin şekilde kullanma tekniklerine dayanan NLP, yetenek ve becerilerimize yönelik de farkındalık kazandırıyor.

    Yeni dünya için yeni insan

    Esasında hepimiz artık koşulların dinamik bir süreçle sürekli olarak değiştiği, hayatın birden çok anlam taşımak zorunda olduğu yeni ve hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın koşulları da insanların dünyaya yeni bir algıyla yaklaşmasına sebebiyet veriyor. NLP; tam da bu nedenle kendiniz ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi yüksek seviyede pekiştirmeyi öğreten, kendinize farkındalık sağlayabileceğiniz bir disiplin sağlıyor. 

    Kendini NLP’yle geliştirmek elinizde: Bilginet Akademi’deki eğitim programını keşfedin!

    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
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