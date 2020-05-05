NLP ile zihin ayarlarına geri dön

Evet, “Zihin” diye bir şey Sizde mutlaka VAR. Çünkü ona doğuştan Sahipsiniz.

O halde lütfen şimdi kendinizi aşağıdaki sorular eşliğinde test edin;

ZİHİN Sizin için NEdir, NE değildir? Lütfen samimiyet ve ciddiyetle yaklaşın. Çünkü hayatınızın şimdiki durumunu belirleyip, akışını değiştirebilecek bir YÜZLEŞME olacak bu. “Allah zihin açıklığı versin!” dileği işte bu nedenle var. Zihin açılırsa; insanın bahtı, kısmeti ve yolu açılır. Yolunuz açılsın istiyoruz…

Elinize kalem kâğıt alarak başlayın. Yazmak ve “Alın Yazısı” bağlantısını düşünün. Mutlaka her soruya bir karşılık yazın…

“ZİHİN” kavramının Sizdeki tam karşılığı nedir, bir cümle ile yazarak ifade edin.

Zihnin işlevi ve görev(ler)i nedir, tam olarak ne işimize yarıyor?

Zihin karışıklığı ya da doluluğu yaşadığınızda ne yaparsınız?

Zihin Fabrika Ayarlarınız nasıl? Kim, kimler, ne zaman, nasıl, niçin, nelere göre ayarlarını yaptı? Ayarlar yapılırken Sizden izin alındı mı? Siz onay verdiniz mi?

Yoksa Sizin çocukluk ayarı, “Mutlaka ONAY AL” şeklinde yapıldığı için, onay arama alışkanlığı mı var? Bir karar verirken, birilerine sormadan içiniz rahat etmiyor mu?

“Zihninizi yeniden programlayabilmek ve uluslararası geçerliliğe sahip CPD akreditasyonlu sertifikanızla NLP uygulayıcısı olarak çalışmak istiyorsanızBilginet Akademi’nin NLP eğitimi incelenmeye değer. “

Zihninizin Ayarlarından Memnun musunuz?

Yaşadığınız maddi ve manevi tüm sorunlarda, başarı ve başarısızlıklarda, mutluluk ve mutsuzluklarda Zihin Fabrika Ayarlarınızın rolü, payı ve etkisi nasıl? Hiç düşündünüz mü? Araştırıp tespitler yaptınız ya da yaptırdınız mı?

Ayarları değiştirmek ya da güncellemek istediğinizde ne yapıyorsunuz? Kimlerden nasıl destek alıyorsunuz? Neye göre ne zaman güncelliyorsunuz?

“Alın yazım, kaderim böyleymiş” diyerek; eskimiş, zamanı geçmiş, miadı dolmuş, işe yaramadığı gibi, sürekli sorun yaratan Ayarlarla yolunuza devam mı ediyorsunuz?

“GÜNCELLE” düğmesi/komutu nasıl çalışıyor? “Otomatik pilot”, “Amaca göre SEN güncelle” “Kafasına göre başkası güncellesin”, “Mutlaka denetle”, “Eskiyi iptal et” seçeneklerinden hangisi çalışıyor?

Ne sıklıkta güncelleme yapılıyor? Anlık, Günlük, Haftalık, Aylık Yıllık ya da Hiçbir Zaman…

“Güncelleme kendi kendine yapılsın”, yoksa “Ben isteyince yap” seçeneği mi aktif? Son Onayı KİM veriyor?

Lütfen bir kez daha düşünün; Zihninizin Ayarlarından memnun musunuz? Değilseniz ne yapacaksınız? Biraz ağır olacak ama, ayarlardan haberiniz var mı?

Bu işin uzmanı olarak Ben, yıllarca ayarlardan habersiz yaşadığımı öğrendiğimde şok geçirdim. Evet, resmen şok geçirdim. Bu nedenle de bu konuya bu kadar önem veriyorum.

Yüzleşme Test Sonucunuz Nasıl?

Umarız ki bu sorularla yaptığınız yüzleşmede; “Zihin”, “Zihnin Fabrika Ayarları” ve “Zihin Açıklığı” kavramlarının önemi konusunda zihninizde şimşekler çakmaya başlamıştır. Açılması için bu iyi bir başlangıç olur.

Daha bitmedi, devam edelim…

ZİHİNSEL KARMAŞA ve KARMAŞIK HAYATLAR!

“Zihin” konusunda toplum genelinde yaygın bir karmaşa var. En okumuş, kafası çalışan, aydın geçinen ya da bilinen kişilerde de bu manzarayı görünce, diğerleri masum kalıyor.

Sorumluluk İlkesi gereği yapılacak TEK ŞEY; büyük bir İddia ile “4İ Atölye Eğitim Dizisi” hazırlayıp sunarak, yanlışların doğrusunu İspat etmek olacaktı. Bu eğitim bunun için VAR. Bu nedenle, “Bilmediğinizi bilmediğiniz bilgiler içeren bir eğitimdir!” diye iddia ediliyor.

Şöyle ki;

Beyin/Brain, Zihin/Mind, Akıl/Reason, Bellek/Memory ve Zekâ/İntelligence (Beş Kardeş/BZABZ) birleşik fakat FARKLI işlevi olan Organ ve Yetenekler olduğu için, yanlışlıkla ve bilinçsizce birbirinin yerine kullanılıyor.

Olsun, ne fark eder ki?

Hayal bile edilemeyecek kadar ÇOK ŞEY… Gece ile Gündüz arasındaki fark kadar diyelim. Dağlar kadar ya da mevsimler kadar…

Bir de bunlara Bilinç/ Bilinçaltı eklenince, ona da Psikoloji ve Ruh eklenince işler hepten karışıyor. Öz, Ego, Nefs, Benlik, Kişilik, Mizaç, Karakter, Şahsiyet, Huy… Vay vay vay… Kafam karıştı birden. Karışan Beyin mi Akıl mı bilmem. Belki de Zihindir. Olmadı Bellek, son seçenek Zekâ. Sizce? Hepsi…

Bütün bu kavramlar iç içe ve birbiriyle yakın akraba. Ama kim kimin nesi, hangisi doğuştan, hangileri sonradan aileye dâhil oldular? Bunların hangisi Efendi, hangileri uşak? İrade ve yetki kimin elinde? Kimin gücü kime yeter, hangisi değişir, hangisi direnir? Kim kime ayar çekecek? Vay vay vay… Zihin ne yapsın? Zihin ne, ben kimim?

Bir yanda İnanç, bir yanda Bilgi… İlim ve bilim. Din olgusu da bunların arasına şırınga edilince, ayıkla ayıklayabilirsen pirincin taşını.

Ayıklayınca pirincin taşını, taşla dur Şeytanın başını. Şeytan da küçük, orta, büyük diye üç tane. Zihin oldu meyhane. Ne şiş yansın ne kebap, ne verirsen o sevap…

Zihin karışık, Hayatlar karma karışık. Zihinsel karmaşa konusundaki iddiamız şimdi daha NET, değil mi? İfade etmeye çalıştığımız durumlar VAR, hem de ÇOK. Yaşanan bir gerçek, hem de çok yaygın.

Bütün bunlar bir inanç değil, çıplak gözlem ve apaçık yalın tespitin ta kendisi. O halde ne yapalım?

Haydi zihinleri biraz daha karıştıralım…

Örneğin bir sorumuz ya da sorunumuz olsa, Beş Kardeşten (BZABZ) hangisiyle ilgili olduğunu nasıl bileceğiz? Kimi arayıp kime gideceğiz? Hangi durumlarda ilaç gerekir, hangisinde işe yaramaz ya da gereksizdir? Bunun kararını hangi uzman verecek? Uzmanlar arasında nasıl bir işbirliği olacak? Bitti mi? HAYIR!

Her konuda “Eğitim şart!” İyi de HANGİ EĞİTİM?

Beş Kardeşten (BZABZ) hangisi hangisini eğitecek. Birlikte mi, ayrı ayrı mı?

Eğitimciyi eğitecek eğitimcinin Zihin Fabrika Ayarı konusunda bilgi, deneyim ve donanım seviyesi ne durumda? Bunu kim nasıl sorgulayacak? Sorgulasa sonuç ne olacak? Ne değişecek? Hiç…

Ülkenin Eğitim Sistemi Bellek/ Hafıza ezber üzerine kurulmuş. Hafıza, Hafız, Ezber, Muhafız, Muhafazakar… Yani bildiğini tutan, tutucu… Ezberi bozulmayan, yani değişmeyen ve güncellenmeyen… Sorgulamayan, ezberi bozulur diye korkan.

Eğitimde Dünya sıralamasında neredeyiz? Son sıralarda. Niçin?

Zihin Fabrika Ayarları olması gerektiği gibi olmadığı için. Niçin?

“Eğitimci” dediğimiz Öğretmenlerin hiç birinin, üzerine basa basa vurgulayarak söylüyoruz, hiçbirinin Zihin Fabrika Ayarlarını bilmediği için. Niçin?

Biz kitapları yazana kadar yazan biri çıkmadığı için. Niçin?

Ezberi birileri bozmadan ezberler bozulmadığı için. Niçin?

İddia edip birileri sorumluluk duymadığı ve almadığı için. Niçin, niçin…

İşte “4İ Atölye Eğitim Dizisi” bütün bu sorunların çözümü için VAR.

KISACA VE ÖZETLE…

“Bütün yollar zihinden geçer” sözü, işin özü ve çıkış yoludur.

“Yolgeçen Hanı” denilen Han, Zihindir.

“Bu işi masaya yatıralım” denilen Masa, Zihindir.

“Geleceğimiz, hayallerimiz, her işimiz” Zihin Masasında planlanır.

Bireyin “Alın Yazısı”, kendi Zihin Masasında yazılır.

“Kafada çözülen her şey”, Zihinde çözülür.

Alışkanlıklar zihinde başlar, zihinde bırakılır.

“Eğitim şart” denilen eğitim, Zihin merkezli eğitimdir.

Zihin; hem sorun, hem de Çözüm Merkezidir.

Zihin, Evrenin ortak buluşma merkezidir. ORTAK ZİHİN budur.

“Zihin Fabrika Ayarlarını Güncelle”, tüm bu tespitlerin içeriğini karşılayan vizyoner bir Atölye Eğitimidir.

Daha Bitmedi…!

ZİHİN; Beyin/(donanım) dediğimiz süper bilgisayarın İşletim Sistemidir/(yazılım). Bir bilgisayar için Windows ve Ofis programları ne ise, bir benzerlik olarak bizde de Zihin odur.

Evrensel, yani TEK BİR çalışma sistematiği var. İşte “Zihnin Fabrika Ayarları” ifadesi bu TEK BİR İşletim Sistemini işaret eder.

Zihin, Bilinç dediğimiz Efendi gözetiminde; Akıl, Zekâ ve Bellek üçlüsünü kullanarak üretim ve yaratım işi yapar.

Zihin; Beynin işletim sistemi, yaratım, yönetim ve denetim merkezidir. Zihnin 5 temel Çalışma Yasası, İşlem Merkezleri ve şekil veren araçları var.

RUH dediğimiz Yaratıcı Güç, yaratıcı enerjisini Zihin aracılığıyla kullanır, kullandırır. Bu yönüyle Zihin, Hayal Gücüne yön ve şekil verilen “Yönetim Paneli”dir. Çözüm de, çözümsüzlük de zihinde OLUŞUR. Bu nedenle ZİHİN HER ŞEYDİR diyebiliriz

SORUNLARIMIZ VE ZİHİN…

ZİHİN; açılır, kapanır, durur, bloke olur, çok sık karışır, meşgul konumda kalır, virüs etkili sanal bilgilerle kirlenir, açık ya da örtük algı operasyonları ile yönetilir, yönlendirilir…

Bütün bunların sonucunda neler olmaz ki?

A’dan Z’ye tüm psikolojik sorunlar ve tüm psikosomatik rahatsızlıklar/hastalıklar Zihinde ya da Zihin aracılığıyla bedende oluşur. Bunalımlar, takıntılar, korkular, fobiler, obsesif kompulsif bozukluklar, duygusal sorunlar, baş ağrısı, migren özgüven eksikliği… Yeter! Daha saymayalım, Zihni yeterince bunalttık zaten.

Ancak, Zihinlerde bol bol şimşekler çaktırarak virüs temizliği de yapmış olduk bir yandan…

ŞİMDİ ARTIK KARAR SİZİN…

Bu eğitim; istisnasız HER İNSAN İÇİN önemli, değerli ve ne kadar erken öğrenilirse o kadar fazla kazanç sağlayan “4İ Çalışma Modeli” vizyoner bir Atölye Eğitimidir.

Yazarın kaynak kitapları ışığında Zihni A’dan Z’ye ele alan özgün bir eğitimdir. Bu nedenle alternatifi yoktur.

Algı operasyonlarına karşı korucu filtreler oluşturmayı öğrenirsiniz.

Bu eğitimle, yaşamınızda yeni bir dönem başlar. Zihninizde şimdiye kadar kalmış kronik sorunlar dahi kendiliğinden çözülmeye başlar. Çünkü zihin 7/24 aralıksız uykuda bile çalışmasını sürdürür.

Çözülmeler ve arınmalar sonucu doğal bir enerji artışı ve canlanma başlar.

Bir kez daha iddiayla söylüyoruz ki; bu, “Bilmediğinizi bilmediğiniz bilgiler içeren bir eğitimdir!” ARZ etmek bizden, TALEP etmek sizden…

Yazan: Klinik Psikolog Yalçın Kireççi