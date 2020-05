NLP ile zihnimizin yanlış anlama tuzağından nasıl kurtuluruz?

Hayatımızın her günü, kalp atış ritim grafiğinde olduğu gibi, mutluluk ve mutsuzluk arasında inip çıkan bir eğri gibi ilerler. Bu grafikte kişi aynı zamanda kendi hayatını hem deneyimleyen, hem de gözlemleyen konumundadır. Aslında ikisi de aynı kişidir. Hayatımızı bir film gibi düşünürsek, bu filmin hem yapımcısı, hem senaristi, hem yönetmeni, hem de başrol oyuncusuyuz. Filmdeki başrol oyuncusu, başına gelen tüm olumsuz durumlarla baş edebildiği için, filmin kahramanıdır. Bu nedenle kendi filmimizde kendi hayatımızın kahramanıyızdır. Kahraman ne yaşarsa yaşasın, her şey geçicidir ve istediği zaman her şeyin üstesinden gelebilir. Kahraman, bazen hayatındaki olayların analizini yaparken bazı şeyleri yanlış anlayabilir, bu sebeple de kendine çeşitli konular yaratıp gittiği yolu zorlaştırır ve akabinde kendini şikâyet edeceği durumlarla karşı karşıya bırakabilir.

Bir şeyleri yanlış anlayarak, yanlış anlama üzerine yarattığımız hikâye bizi belli bir tercihe götürür ve tercih de yanlış anlama üzerine olduğu için bize fayda sağlamaz. Sağlasa da kısa süreliğine faydasını görürüz. Dolayısıyla da konumuz daha da büyüyerek devam eder ve bizi daha büyük bir çıkmaza sürükler. Burada konu dediğimiz kavramı daha da detaylandırırsak, hayatımızda dert, tasa, problem, sorun olarak adlandırdığımız her şey aslında birer konudur. Aşağıda analizini beraber yapacağımız iki örnek de hayatımızda var olan yanlış anlamalar üzerine kurulu genellemelerdendir.

1. Spor yapıyorum ama kilo veremiyorum.

2. Mesajlarıma çok geç cevap veriyor, artık beni önemsediğini düşünmüyorum.

Bu iki örnekte de yapılmış bir analiz var, ama yapılan analiz yanlış anlama üzerine dayalı olduğu için bizi faydasız bir sonuca götürür. Böylelikle yapılan tercih başka bir faydasız sonuç daha yaratır. Bu da böyle sürüp gider. İnsanların hayatlarında döngü dedikleri de tam olarak budur.

NLP İLE ZİHİNSEL KISIR DÖNGÜDEN ÇIKMAK MÜMKÜN!

Döngüyü fark edebilen veya farkında olan bir kişi ancak döngüyü değiştirebilir. Dolayısıyla sahip olduğumuz her konunun bir döngüsü olduğunu bilerek ve bunu fark etmek isteyerek yola koyulabiliriz.

İnsanların farkındalık dediği konuyu da burada biraz açmak istiyorum. Öncelikle iki şeyin arasındaki farkı bulur sonra fark etme eylemini deneyimleriz ve sonucunda bilinç düzeyinde konuya temas ettiğimiz için farkında oluruz. Farkında olmak aslında bir konuya 5 duyumuzla temas edebilmektir.

Mevcut durumda kişi eğer konusunda yaşadığı olumsuz duygu ve düşüncelerden beslenmiyorsa bunu değiştirebilme aslında tam olarak dönüştürebilme isteğine sahip olacaktır. Bu nedenle sahip olduğumuz konunun var olduğunu bilmemiz bile bize bunun bir döngü olduğunu ve içinde mevcut bir yanlış anlamamızın olabileceği ihtimalini fark etmemizi sağlar. Bu konun sahibi için büyük bir adımdır. Hatırlayın lütfen! Her şey bir düşünceden ibarettir ve her şey bir düşünce ile başlar.

“Düşünüyorsam öyleyse varım.”

Descartes

Kişi bu döngü içinde defalarca dönüp dururken standart gittiği yolu durdurup sorgulamaya başladığı ilk andır ve yaptığı ilk farktır. Bu yolun devamı ise; sonsuz bir sorgulama süreci ile devam eder.

“Üzerine derin düşünülmemiş, sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez.”

Sokrates

NLP eğitimi alan insanlara en çok tekrar ettiğim cümle şudur: “NLP eğitimi almak, başka bir kişiye fayda sağlamaktan öte en çok eğitim alan kişinin kendisine ve hayatının her alanına fayda sağlar. Çünkü NLP, kişiye her şeyi sonsuz defa yine ve yeniden basit bir şekilde sorgulama yetisi kazandırır. Bu da belirli bir süre sonra yaşadığı her anın farkında olarak, öğrenmeye ve istediği her şeyi dönüştürmesine izin verir.”

Aslına bakarsanız bize sonsuz defa her şeyi sorgulamayı öğreten ilk kişi yukarıda sözlerini okuduğunuz Sokrates’tir. Bugün sorgulama ve sorgulatma üzerine dayalı Koçluk, NLP vb. gibi bütün sistemler Sokratik sorgulama teknikleri sayesinde var olmuştur.

Peki, bu sorgulamayı neyi referans alarak nasıl yapacağız?

Sorgulamayı yaparken elimizde iki tane sonsuz güçte araç vardır. Akıl ve zekâ. Akıl fayda ile çalışır. Şu an herkesin zihninde olan fayda tanımı muhtemelen şu şekildedir: bir şey doğruysa, faydalıdır veya faydalıysa doğrudur. Peki, o zaman doğru nedir ve fayda nedir?

Bir şeyin doğru olup olmadığını sorgularsak önümüze cevaplamamız gereken birkaç soru daha çıkacaktır. Kime göre? Neye göre? Nereden biliyorum? Bunun doğru olduğunu biz nasıl ve kimden öğrendik? Kimler, hangi deneyime sahip insanlar bunu bize öğretti? Yoksa bu bir toplumsal kural olarak mı öğretildi bize? Bu toplumsal kuralın oluşmasının altında yatan sebepler nedir? Burada ‘Normal’ kelimesini sorgulayarak sorgulamaya devam edebiliriz. Normal sözcüğünün kelime kötü ‘norm’ dur. Ve anlamı; ‘Kural’ demektir. Yani, kurallara uyan insan normaldir. Peki, bu kurallar nerede? Kim neye göre belirledi? Bunlar yazılı kurallar mıdır? Yoksa faydayı gözeterek mi belirlenmişlerdir?

Bunlar, yazılı kurallar değildir. Aslında tam olarak, kendi doğrularımız olarak kabul ettiğimiz, bizim sorgulama filtremizden hiç geçmemiş, olduğu gibi aldığımız, başkalarının bize öğrettiği doğrulardır. Biz başkalarının doğrularını taklit ederek mi var olmaya devam ediyoruz? Bu doğruları uyguladığımız anda hissettiğimiz tatmin olma duygusu toplumsal onayı alacağımız için mi hissediliyor? Ya da kendi yaşamımızı inşa eden ve kendi filminde, kendi hayatının kahramanı olan biz, hayatımızı başkalarının senaryosunu tekrar ederek mi oluşturuyoruz veya yaratıyoruz? Eğer öyleyse bu kahraman, gerçek bir süper kahraman olamaz. En fazla olsa olsa plastik bir kahraman olur. (Burayı yazarken bende sizin gibi sesli güldüm.)

İşte bu soruları kendimize sormaya cesaret ederken aslında cevaplarımızı da almış oluyoruz. Bizim doğru diye kocaman duvarlarla koruyup savunduğumuz kalıplar, sorgulandığı takdirde mesnetsiz kalır ve köklenmek yerine daha yükseğe büyümeyi tercih eden bir ağacın güçlü bir fırtına karşısında yıkılması gibi ayakta kalamaz. Bu nedenle büyük ihtirasla savunduğumuz bu doğrular, bize uzun vadede fayda sağlamayacaktır. Çünkü her doğru içinde yanlışı, her yanlış içinde doğruyu barındırır. Hiçbir şey yüzde yüz doğru olamayacağı gibi, hiçbir şey yüzde yüz yanlış da olamaz. Bu anda bir diğer soru çıkıyor ortaya. Akıl aracının üzerine oturttuğumuz ‘Fayda’ nedir? “Neye göre? Kime göre?” Sorularını sorduğumuzda da cevap bulabileceğimiz referans noktamız nedir? Burada ‘Fayda’ derken hangi faydayı kastediyoruz?

-Kişisel faydayı mı?

-Bir grup insanı gözeterek sağlanan faydayı mı?

-Tüm insanlığın faydasını mı?

-Hayvanların faydasını mı?

-Doğanın faydasını mı?

-Bu dünyada ki tüm canlıların faydasını mı?

-Güneş sistemimiz ve içinde var olan canlı, cansız her şeyin faydasını mı?

-Algılanabilir evrenimizin içerisinde ki, var olan her şeyin faydası gözetilerek sağlanan Evrensel faydayı mı?

Sorguladığımız zaman gördüğümüz gibi “Fayda” bile görecelidir. Kişisel faydadan başlayıp sonsuz tane başlık açarak en sonunda içinde yaşadığımız evrenin tamamını kapsayacak bir evrensel fayda tanımına kadar geniş bir spektrum karşımıza çıkar. Bu kadar karmaşık fayda tanımı yerine, bunu biraz basitleştirirsek, faydayı iki zıt yönde ilerleyen ve iki farklı sonuç doğuracak bir kavram olarak kabul edebiliriz.

1. Kişisel Fayda

2. Evrensel Fayda

Kişisel fayda; kişisel menfaat, çıkar ve beklentilerimizi kapsar ve “Ben” dediğimiz egomuzun üzerine kuruludur. Burada yıllarca hep her yerde duyduğumuz gibi egonun ne kadar kötü bir şey olduğundan veya “Egonu yok et.” “Egonu yık.” gibi cümlelerle bahsetmeyeceğim. Ego, “Ben” demektir. Beni yok edersem geriye ne kalır acaba? “Ego” ile ilgili başka bir yazıda detaylı bahsediyor olacağım. Burada kişisel fayda noktasında düalist beyin ile egoyu iki yönlü değerlendirebiliriz.

1. Faydalı Ego

2. Faydasız Ego

Kişisel fayda, faydasız egoya hizmet eder ve buna anlık fayda da diyebiliriz. Anlık fayda, sadece durumu kurtarmak için o an bize gerekli olan, ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz, istediğimizi bize vereceği için kısa vadede faydasız egomuzu tatmin edecek bir durumdur.

Faydanın diğer yönde ilerleyen süreci ise Evrensel faydaya hizmet eder. Evrensel fayda nedir? Bunu da biraz açalım. Evrensel fayda sadece biz odaklı değil, burada kişiler, durumlar söz konusu dahi değildir. Bireysel beklentileri gözetmeksizin, canlı-cansız ayırmadan olanı olduğu gibi deneyimleyerek, yaşadığımız andaki derin anlamı görmemizi sağlar. Kişilerden, olaylardan, deneyimlediklerimizden veya iyi/kötü, doğru/yanlış, olumlu/olumsuz diye nitelendirdiklerimizden bağımsız üçüncü seçenekten büyük resmi görmemizi ve deneyimlememizi sağlar. Örneğin; birilerinin, bizi olumsuz olarak etkilediğini düşündüğümüz veya canımızı sıkan olayları yaşadığımız anda, bu durumun benim içimdeki fayda sağlamayan bir duygunun veya düşüncenin farkına varmama hizmet eden bir neden olduğunu görüp, o olayın aslında ‘olumsuz’ olmadığının bilincinde olarak evrensel faydaya hizmet eden bir davranış sergileyebiliriz.

Böylelikle yapacağımız her sorgulama evrensel fayda gözetilerek akıl aracıyla yapılır. Bu nedenle akıl faydayla, evrensel fayda ile çalışır. Burada daha küçük kapsamlı kullanılan filtreler (Doğru, iyi, olumlu vb. filtreler gibi) aklı belli bir sınır çerçevesinde kullanmamıza neden olur. Aklı, ona sınır koymadan kullanabilmek, ancak sonsuz evrensel faydayı gözeterek olabilir. Bundan dolayı sorgulamada kullanacağımız ilk araç, akıldır. Zekâ ise, bilgi işleme hızıdır. Bu hız, kişinin sahip olduğu reaksiyon repertuarıyla doğrudan orantılıdır. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir şekilde başka bir yazıda bahsedeceğim.

Yukarıda verdiğimiz iki örneğimizi akıl aracıyla sorguladığımızda ilk örneğimiz kişinin kendisi ile ilgili yapmış olduğu bir teşhistir ve her konuda olduğu gibi altında bir yanlış anlama vardır. Yanlış anlama olmasaydı zaten konu olmazdı. İlk örnekteki kişi ya spor yapmayı yanlış anlamıştır, ya kilo vermeyi, ya da her ikisini de. Çünkü her insan nasıl kilo aldığını bildiği gibi, nasıl kilo vereceğini de bilir. Burada bahsettiğim bilme eylemi, teknik bir bilgiye sahip olmak değildir. Kişinin en temelde bildiği şey şudur; kişi harcadığı kaloriden daha yüksek kalori alıyorsa kilo alır, harcadığı kaloriden daha az kalori alırsa kilo verir ve bunu herkes bilir. Dolayısıyla bu cümlenin altında ilk başta duyulmayan, iyi kamufle edilmiş eksik bir bilgi, yani bir yanlış anlama vardır.

Eğer bir insan kilo vererek ideal vücut yapısına sahip olmak istiyorsa ve gerçekten bunu istiyorsa kişinin zihniyle yaratmış olduğu engeller veya duvarlar durabilir mi sizce? Ya da siz şuan kendinize sorun: Sen bir şeyi gerçekten istiyorsan, önünde her hangi bir engel durabilir mi? Ama gerçekten çok istiyorsan. Bu soruya ‘fakat’, ‘ancak’, ‘ama’ gibi bağlaçları kullanarak bir cevap verdiyseniz eğer, yeni bir yanlış anlamanın tuzağına düşmüşsünüzdür. Kilo verememeyle alakalı sonsuz neden olabilir. Bu sonsuz nedenlerden biri; kişinin sağlığıyla ilgili bir hastalık, rahatsızlık veya benzeri nedenlerden kaynaklı bile olsa bunun altında yine kişinin sahip olduğu olumsuz düşünceler ve deneyimlemeyi seçtiği olumsuz duygular mevcuttur. Bunları fark etmek ilk etapta kişiye zor, üzücü veya şok edici gelebilir. Fakat her şeyi iki yönlü değerlendiren düalist beynimiz bu durumu fırsata çevirerek, bizi istediğimiz sonuca götürmesi için bu duyguları itici güç olarak kullanabiliriz.

Her konuda olduğu gibi kilo verme konusunda da sonsuz olasılıklar, sonsuz nedenler mevcut olabilir. Böyle bir durumda kişi gerçekten kilo vermeyi isteyip istemediğini tekrar değerlendirerek, yarattığı yanlış anlamayı sorgulayarak, ‘evrensel faydayı’ gözeterek, akıl aracını kullanarak istediği deneyimi hayatında yaratabilir. Bu sorgulamayı yapabilmek, kilo verme ve ideal vücut ölçülerine sahip olma yolunun 70%’ini yapabilmiş olmak demektir. Dolayısıyla bu örnekteki olabilecek sonsuz yanlış anlamayı yaratan zihne, yine zihnin akıl aracıyla cevap verebilmek kişiyi istediği hedefe ulaştırır. Hayatında kilosuyla alakalı konusu olup da bu satırları okuyanlar muhtemelen istedikleri hedefteki ideal vücut ölçülerine sahip kendi resimlerini görerek istedikleri resme doğru gideceklerine inanıyorum.

İkinci örneğimizdeki iki cümleyi tarafsız, nötr bir bakış açısıyla sorgularsak, her iki cümlenin de altında birer yanlış anlamanın mevcut olduğunu görebiliriz. Mesajlara geç cevap vermek ve önem verme eylemlerine katılan anlamlar karmaşık, çarpık bir yanlış anlamayı doğurmuştur. Birine önem vermenin göstergesinin mesajlara erken cevap vermekten geçtiğine dair bir düşünceye sahip olmak buradaki yanlış anlamadır. Ya da örnekte olduğu gibi tam tersini düşünürsek, mesajlara geç cevap vermenin önem vermemek olduğuna dair bir yanlış anlama mevcuttur. Bu bilgiye ne zaman, nerede sahip olduk veya bu genellemenin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Bunu anlamamız için şu soruyu sormamız yeterli olacaktır. Mesajlara geç cevap verse de bize önem verdiğini düşündüğümüz birisi olmadı mı hiç? Dolayısıyla buradaki yanlış anlama yanlış bir genellemeden doğmaktadır. Bir önceki örnekte yaptığımız gibi; zihnimizle sorgulamadan önümüze koyduğumuz, mesajlara geç cevap vererek yapılan önem vermeme genellemesine, yine zihnimizle akıl aracını kullanarak yapılan bir sorgulama ile cevap buluyoruz. Ne olursa olsun insanların yapmış olduğu tercihler bizim kontrolümüzde değildir. Bu kontrolün bizde olduğunu düşünmek de başka bir yanlış anlama doğurur.

Evrensel faydayı gözeterek yapılan sorgulama olanı olduğu gibi deneyimlemektir. Her gün güneş doğar, ama biz her gün güneşi göremeyiz. Bazen hava yağmurludur, bazen fırtınalı. Ne olursa olsun bu güneşli havayı iyi, fırtınalı havayı kötü yapmaz. Doğada bir dişi aslan, yavru ceylanı avladığı zaman aslan kötü ve zalim değildir. Yavru ceylan da zavallı ve acınası değildir. Doğadaki ekolojik sistemde her şey olduğu gibidir. Hayatımızın her alanında sahip olduğumuz veya sahip olduğumuzu düşündüğümüz konularımız gibi.

Yanlış anlamaya neden yaratmadan konularımızı olduğu gibi görebilmek (olanı olduğu gibi görebilmek) bize evrensel fayda ile hayat dediğimiz yolda ilerlememizi sağlar. Bugün hepimizin sahip olduğu her bir konuyu sorgulayarak, evrensel faydayı tercih ederek, hayatı bir vadiden akan su gibi deneyimlemeye başlarız. Deneyimledikçe, yeni konularımız var oldukça reaksiyon repertuarımızı geliştirerek bu yolda ilerleriz. İlerleme esnasında tercih ettiğimiz her duygu trajikomik olan bir kurgu içerisinde trajediyi mi yoksa komediyi mi tercih ettiğimizi belirler. Her zaman komik olanı, gülmeyi tercih edebilmemiz dileğiyle.

Burak Dalgül

Beyin ve Dil Programlama Uzmanı

Bilginet Akademi NLP Eğitmeni