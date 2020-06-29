Sınav sonrası yapılacaklar

Çocuklarımız, hiç akla gelmeyecek bir sürecin içerisinde, biz büyüklerin bile kaygısını yönetemediği pandemide, sınavlara hazırlandılar. Bir taraftan virüsle diğer taraftan derslerle ve sınav sorularıyla mücadele ettiler. Sınavları bitirdiler. Peki bitti mi?

Bu yazıda sizlere sınav sonrası yaşamda karşılaşacağımız gerçek sınavları anlatmak istedim. Hem öğrenci hem veli gözünden okuyabilirsiniz.

Belki de asıl sınav şimdi başlayacaktır. Hem öğrenciler hem de veliler için...

Çünkü birçok öğrenci sınav sonucundan memnun olmayacak. Gireceği tüm sınavlar için, girmiş olduğu bu son sınavın kötü sonucunu genelleme yaparak sürekli hüsran hep kötü sonuçlar yaşayacak. Öyle bir öğrenilmiş çaresizliğe dönüşecek ki o mükemmel canlı insanoğlu, kendisini değersizleştirecek ve her geçen gün daha da mutsuz, kıymetsiz hissedecek. Yani ben sınavlara uygun değilim, zaten değerli de değilim bilinci oluşacaktır.

İşte bu, o öğrenci için hayatın en gerçek sınavıdır. Bunalımdan çıkmak için kendisine inanması, güvenmesi gerekecek. Bunun farkına varanlar hayat sınavında başarılı olacak, farkına varamayan hayatı boyunca farklı şekillerde aynı sınavdan geçmeyi bekleyecektir.

Bir de anneler, babalar var. Kimileri hemen kıyaslamalara dalacak, bizim çocuk şu neti yaptı sizinki ne durumda? Yavrum bak ağabeyin bu sınavda kaçıncı olmuştu. Kuzenin kazanacak sen evde misin yine? Gibi sorularla çocuklarına yapabilecekleri en büyük zulmü yapacaklar.

Kimileri hemen sorgulayacak. Bu netler neden böyle oldu? Çalışmadın diye mi bu böyle oldu? Filanca dersten daha fazla yapamaz mıydın? Gibi sorularla yıkıma devam edecekler.

Kimileriyse öyle dil kalıpları kullanacaklar ki öğrenci doğduğuna pişman olacak.

Gerçek ne mi? Çocuğunuzun gelecekte 40- 50 yıl boyunca icra edeceği mesleğini belirlemekten ve sadece ders bilgisi ölçmekten başka bir şey değil bu sınav.

Çocuklarınızın kıymetini ölçen bir sınav değil bu sınav. Değer göstergesi de değil. Bir öğrencinin mutluluğu her şeyden kıymetlidir. O zaman sınav sonrasında lütfen sevelim sevmeye devam edelim çocuklarımızı.

Bırakalım sonuçlarına katlanmak zorunda kalanlar katlansınlar. Hayatın içinden yaşayarak öğrensinler.

Bize düşense kıyaslamadan, sorgulamadan, kötüye kodlamadan sevmek olsun çocuklarımızı.

Evet sınav bitti. Şimdi canlarımızı, kıymetlerimizi geliştirme ve yüceltme zamanı.

En güzel sınavınız hayat sınavınız olsun.

Zafer Polat Koyuncu

Bilginet Akademi Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı Eğitmeni / Yazar