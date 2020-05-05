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    HaberlerUzaktan Eğitim Haberleri Üniversite onaylı uzaktan eğitim sertifika programları
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    05.05.2020 - 12:04 |

    Üniversite onaylı uzaktan eğitim sertifika programları

    Uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen sertifika programları neden üniversite onaylı olmalıdır? Akademik planlama ve gözetim süreci eğitim kalitesini nasıl etkiler? Üniversite onaylı sertifika programları nelerdir? İşte, uzaktan eğitim ve sertifika kriterleri hakkında bilinmesi gerekenler.

    Üniversite onaylı uzaktan eğitim sertifika programları

    Günümüzde uzaktan eğitim kuruluşları sertifika programlarıyla çok sayıda insana yeni bir kariyer, yeni bir meslek imkanı sunuyor. Peki kurs sağlayan kuruluşu ve eğitimi seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

    Üniversite onaylı uzaktan eğitim sertifika programları

    Eğitim ve Sertifika Üniversite Onaylı Olmalı

    Uzaktan eğitim kuruluşlarının sundukları eğitimler mutlaka bir üniversite bünyesindeki akademik kadro gözetiminde hazırlanmalı ve eğitim sonunda verilen sertifika yine üniversite tarafından imzalanmalıdır.

    Eğitim ve Sertifikanın Uluslararası Geçerliliği Olmalı

    Aldığınız eğitimin ve sertifikanın uluslararası geçerliliği olması işinizi başka ülkelerde de sürdürebilmeniz ya da global müşteri pazarına erişebilmeniz açısından önemlidir.

    Üniversite onaylı uzaktan eğitim sertifika programları

    Üniversite Onaylı ve Uluslararası Geçerliliği olan Sertifika Programları Hangileridir?

    Alanında lider uzaktan eğitim kuruluşu Bilginet Akademi, eğitimleri kalite standartlarını gözeterek genişletilmiş plan – müfredat çerçevesinde, kurallar ve yöntemler doğrultusunda formal biçimde hazırlıyor, günümüzün tüm teknolojik imkanlarını kullanıyor, hatta bununla da yetinmeyip geliştirdiği yeni teknolojiler aracılığıyla kursiyerlerine sunuyor. Eğitim kalitesini ve faydasını daha da arttırmak için tüm süreci akademik iş birlikleriyle yürütüyor. Sertifikalar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ve Uluslararası Continuous Professional Development Standarts (CPD) onaylı biçimde veriliyor.

    Kalite Mühendisliği / Yöneticiliği Eğitimi

    Global ticari rekabetin giderek daha çok arttığı imalat ve hizmet sektörleri, kalite süreçlerine büyük önem vermektedir. Bu eğitim sayesinde kalite departmanlarında görev alabilecek ve yönetici olabilirsiniz.

    Üniversite onaylı uzaktan eğitim sertifika programları

    Eğitim / Öğrenci Koçluğu Eğitimi

    Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yeteneklerinin keşfedilmesine ve bu keşiften hareketle genel bir zihinsel değişim sürecine tabi tutulmaları önemlidir. Bu süreci yöneten eğitim uzmanına ise Öğrenci / Eğitim Koçu denir. İsterseniz çocuklarınızın eğitim başarısını arttırmak, isterseniz kendi başarınızı arttırmak isterseniz de eğitim alanında çalışmak için bu eğitimden faydalanabilirsiniz.

    Oyun Terapisi Eğitimi

    Oyun, çocukların kendilerini ifade etmelerinde şifreli bir dil ve gelişimlerinde büyük rol oynayan önemli bir unsurdur. Oyun Terapisi Eğitimi, çocukların dünyalarına erişerek, onların yaşadığı sorunları çözmeye çalışır. Çocuklar ile çalışmayı sevenler için ideal bir eğitimdir.

    Masal Terapisi Eğitimi

    Masallar yetişkinlerin çocuklarla en etkin iletişim kurabildikleri yollardan biridir. Çocuklar masallar ile hayal güçlerine dayalı ve sınırsız bir evren yaratır. Masal Terapisi Eğitimi sayesinde çocukların yarattığı evrene misafir olmak, yaşadıkları zorlukları masal ile aşmasına yardımcı olmak mümkündür.

    Robotik ve Kodlama Eğitimi

    Robotların yükselişi devam ediyor dolayısıyla robotik ve kodlama geleceğin gözde mesleği olarak önemli bir kariyer imkanı yaratıyor. Siz de bu yoldan ilerlemek istiyorsanız, algoritmik düşünme yöntemlerinden teknik uygulamalara kadar pek çok önemli konuda zengin içerik ile hazırlanan eğitimden yararlanabilirsiniz.

    Üniversite onaylı uzaktan eğitim sertifika programları için tıklayınız

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