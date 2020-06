Uzaktan eğitim ve evdekal sürecinde etkili zaman yönetimi için püf noktalar

“Geleceğin eğitimi” olarak tamamlanan uzaktan eğitim sistemi, artık birçok eğitim kurumunun uyum sağlaması gereken bir gerçek haline geldi. Bu koşullarda, teknolojinin hem öğretmenler hem de öğrenciler için mükemmel bir müttefik olduğu anlaşıldı.



Uzaktan eğitim, dünya çapındaki öğrencilerin eğitim deneyimlerini geliştirmek ve değiştirmekte oldukça öncü bir sistem oldu. Birçok ülke için, tarihte ilk kez öğrenciler e-öğrenme platformları aracılığıyla çevrimiçi ders almaya başladı.



Uzaktan eğitim sistemi ile öğrenmek artık hiç olmadığı kadar kolay. Uzak eğitim ile öğrenme, bir öğrencinin her zaman ve her yerde çalışmasını sağlayan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sağlayabilir. Doğru şekil ve kaynaklarla uzaktan eğitim geniş bir öğrenci yelpazesinde her yaştan öğrenci için etkili bir öğretim modelidir.



Aynı zamanda birçok insan zorunlu eğitimin dışında evde kaldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmek veya becerilerini geliştirmek için uzaktan eğitime öğrenci olarak dahil oluyor.



Uzaktan eğitimdeki tek zorluk, öğretimi sadece dijital platformlara taşımak değil, aynı zamanda öğrenme deneyimini mümkün olduğunca tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yansıtmaktır.

İşte evde kaldığımız süre boyunca uzaktan eğitim sisteminden doğru ve etkili yararlanmanın yolları…



1) Kişisel temas



Öğrenciler, eğitmenlerine ulaşabildiğinde kendilerini daha motive hissederler. Aynı zamanda interaktif ödevlere katılmak, motivasyon ve disipline de olumlu katkı sağlar. Öğretmenler ve sınıf arkadaşlarıyla canlı etkileşimler, öğrencilerin hala öğrenme topluluklarına bağlı hissetmelerine yardımcı olur.



İnsan teması şu anda söz konusu olmasa da, yapay zeka tüm öğrenme deneyimini kişiselleştirerek her öğrencinin ihtiyaçlarına ve hızına uyarlar. Yapay zeka platformları öğrenci kayıtlarını, yeteneklerini ve zorluklarını depolar ve hatta performanslarına göre belirli görevlerle e-posta veya hatırlatmalar gönderebilir. Bu da öğrencinin performansını denetlemesine yardımcı olacaktır.

2) Erişim



Etkili uzaktan eğitim bağlantı ile başlar. Çevrimiçi bağlantılar, öğrencilerin daha kolay ve daha hızlı eğitim olanaklarından yararlanmasını sağlar.



3) Çalışma ortamı



Evden çalışma ortamında olduğu gibi uzak eğitim de bir çalışma ortamı ve düzeni gerektirir. Masada oturarak ders takip etmek, verileri düzgün saklamak ve not almak çalışmayı destekler.