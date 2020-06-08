Uzaktan eğitimde motivasyon stratejileri hakkında 3 soru 3 yanıt

Uzaktan eğitim programları bağımsız ve çevrimiçi olarak tasarlanan; kişinin eğitimine fiziksel olarak üniversite ortamında bulunmadan da hayatı boyunca devam etmeyi sağlayan bir eğitim sistemidir.



Uzaktan eğitim, nerede olursanız olun öğrenim görmenizi, çalışmalarınızı; iş veya aile hayatınıza göre düzenlemenizi sağlar. Eğitimi, hayatınıza uydurmanıza izin verir.

Ancak uzaktan eğitim bazı durumlarda motivasyon kayıplarına yol açabilir. Kampus ya da sınıf ortamında bulunmamak, bulunduğunuz yerin düzeni ya da erişim kayıpları uzaktan eğitim motivasyonunuzu düşürebilir.



Uzaktan eğitim, birçok açıdan öğrencilerin kendilerini motive etmesi gereken bir sistem oluşturur. Akranlardan ve öğretmenlerden daha kısıtlı yardım ve destek alarak engelleri aşmaya çalışmak, fiziksel olarak bir topluluktan uzak durmak ya da gerçek hayat ilişkilerinin eksikliğini yaşamak öğrenciyi uzaktan eğitim sürecinde yalnız hissettirebilir.



Öğrencinin kendini motive etmesi ve kendi çalışmalarını ilerletmesi gereken uzaktan eğitimde motivasyonu etkileyen faktörleri anlamak oldukça önemlidir. Motivasyon, uzaktan eğitim için kritik bir faktör olarak tanımlanmıştır.



Motivasyon, ister öğrencilik yıllarında ya da profesyonel hayatta olsun, yaşamın her alanında büyük önem taşır. İki temel türü vardır: öz motivasyon ve dış motivasyon. Öz motivasyon, bir kişinin iç motivasyonunu ve kendi itici gücünün farkına varması ile başlar. Kişi sorumlulukları ve hedefleri ile kendini motive eder. Öte yandan dış motivasyon, adından da anlaşılacağı üzere dış faktörlere bağlı haldedir. Örneğin bir öğrenciyi daha çok çalışması için teşvik eden ya da başarısını öven bir öğretmen veya profesyonel hayatta başarı sonucu kazanılan mevkiler gibi…

Uzaktan eğitim motivasyonunu etkileyen faktörler:



1) Öz-düzenin uzaktan eğitimde etkisi nedir?



Öz-düzenleme, yaşamlarımızı kontrol edebilme yeteneğini ifade eder, kendi kendini düzenlemek ve disipline sokmak anlamına gelir. Bu öz-düzenleme, davranış veya stratejiler izleyerek kendi belirlediğiniz hedeflere ulaşmanızda size yardımcı olur.



2) Farkındalık uzaktan eğitim motivasyonunu nasıl etkiler?



Farkındalık, öğrenicinin kendini tanıması ve yetenekleri ile alakalıdır. Öğrenciler, ilgi alanları ve yeteneklerinin olduğu derslere karşı ilgi duyar ve daha başarılı olurlar. Bu neden ile ders nitelikleri ve yapabilirlik, içsel motivasyonu olumsuz ya da olumlu olarak etkiler.



3) İlerleme, gelişme ve uzaktan eğitim



Bir öğrenci belirlenen bir hedefe doğru ilerlediğini hissettiğinde motive olur. Örneğin görev ve ödev tamamlamaları, projelerin bitirilmesi ve bir yapılacaklar listesi oluşturulması öğrenciyi oldukça motive edecektir.