Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini incelerken bazı tutarsız olaylar gözlemlenirken; bazı önemli olay ve tarihler de göze çarpıyor.

Bazı kaynaklara göre uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi 1700'lü yıllara kadar uzanıyor. Bu süreden kısa bir süre sonra, uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi yazışmalı eğitim adı verilen bir yöntemle uygulanmaya başlayarak eğitimde yeni bir çağa imza attı. Bu eğitim biçimi sınırsız şekilde büyüyerek ülkeler arasında yayılmaya başladı.

Yazışmalı eğitim, uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini oldukça basit temellere dayandırıyor. Örneğin; öğrenciler uzaktan eğitimlerine posta yoluyla devam ediyorlar. Uzaktan eğitim süreci boyunca; eğitmenin sorularını posta yolu ile cevaplıyor, ödevlerini de aynı şekilde posta yolu ile iletiyorlar. Ancak yazışmalı eğitim sürecinin uzaktan eğitimin tarihsel gelişimine katkısı oldukça yavaş gerçekleşti. Bunun nedeni sürecin çok yavaş olması ve tarafların cevap almasının günler hatta haftalar sürebilmesiydi.

Yazışmalı uzaktan eğitim, büyük ölçüde posta hizmetlerindeki yavaş süre ve uzun mesafeler gibi dezavantajlara rağmen büyüdü ve oldukça gelişti.



Bazı kaynaklar ise uzaktan eğitimin tarihsel gelişiminin başlamasının 1840 yılında, bir İngiliz eğitimci olan Sir Isaac Pitman tarafından posta yoluyla ve bazı kısaltma ve semboller kullanarak, yazışma dilini kısa ve basit hale getirererek gerçekleştiğini öne sürüyor.



Uzaktan eğitim sertifika programları ile derece veren ilk üniversite 1858'de ise Londra Üniversitesi oluyor. 1894'te ise Pennsylvania’da bir üniversite 2500 öğrenci kapasitesi ile uzaktan eğitim veren bir başka üniversite haline geliyor.



Uzaktan eğitim ile ilgili birkaç önemli gelişme 1800'lerin sonlarında meydana geldi. Uzaktan eğitimdeki bu gelişmeler, geçmişten bu yana uzaktan eğitimi şekillendirdi ve ileriye götürdü. 1873 yılında Ana Eliot Ticknor tarafından Massachusetts, Boston'da “Araştırmaları Teşvik Etme Derneği” adlı resmi yazışma eğitim programı kuruldu. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi daha sonra 1911'de Avustralya'nın posta sistemine dayanan Yazışma Çalışmaları Bölümü'nü kurdu. Ancak bu yöntemlerle ilgili zorluk ve problem, bu sistemin tek yönlü iletişim formlarından olmasıydı. Öğrenciler profesörlere sorular soramadı veya diğer öğrencilerle etkileşime geçemedi.



Zaman ilerledikçe, teknolojik gelişmeler uzaktan eğitimin tarihsel gelişiminde çok önemli roller oynadı. Radyonun piyasaya sürülmesi, üniversitelerin radyoyu kullanarak öğrencilere bilgiyi ulaştırmasına ve uzaktan eğitimin gelişmesine izin verdi. 1922'de Pennsylvania State College, radyo üzerinden ders yayınlayan ve bu şekilde uzaktan eğitimi sağlayan ilk okul oldu. Yaklaşık on yıl sonra, Iowa Üniversitesi teknolojik gelişmeleri izleyerek onları uzaktan eğitimin tarihsel gelişimine kattı ve “televizyonu bir öğrenme aracı olarak kullanan ilk üniversite” oldu.



Bu yöntemler yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Teknolojik gelişimler sayesinde uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi de her yıl oldukça gelişti ve güçlendi. Uzaktan eğitim sayesinde, eğitim herkes için ulaşılabilir hale geldi.