Kurtuluş Savaşı kahramanı Yahya Kaptan'ın evi müze oluyor

Kuvayımilliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan evi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle restore edilerek müzeye çevrilecek.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AA muhabirine, Tavşancıl bölgesinin 750 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Bu tarihi ön plana çıkarmak ve turizme kazandırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığına sundukları projenin beğenildiğini, bakan yardımcılarının burada inceleme yaptığını belirten Şayir, "63 rölövesi bitmiş tarihi evimiz var. İnşallah nisan ayında da ihalesinin yapılması bekleniyor. Burada tarihimizi ve geçmişimizi canlandıracağız, turizme ve insanlığa kazandıracağız." dedi.

Şayir, Osmanlı'nın bütün dönemlerinden izler taşıyan Tavşancıl bölgesinin Kurtuluş Savaşı mücadelesinde de önemli konuma sahip olduğunu vurguladı.

Savaşın kahramanlarından Yahya Kaptan'ın evi ve karargah olarak kullandığı yapıların da bu bölgede olduğuna işaret eden Şayir, o dönemde önemli olaylara şahitlik eden evi restore ederek müzeye çevirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

"ATATÜRK, NUTUK'TA 20-25 SAYFAYI SADECE YAHYA KAPTAN'A AYIRMIŞ"

Hamza Şayir, tarihi evin tescillenip rölövesinin bitirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı'nda bu bölgelere İngilizler, Yunanlar çıkarma yapmış. Yahya Kaptan, yanındaki kahramanlarla büyük kahramanlık örneği göstermiş. Hatta Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta 20-25 sayfayı sadece Yahya Kaptan'a ayırmış, o kadar önemli bir kahraman. Burası çok stratejik konumdaymış. Anadolu'ya açılan kapı. Bir telgraf karargahı da burada bulunuyordu. Haberleşme Yahya Kaptan aracılığıyla yapılıyordu. Burası gerçekten tarihi bir yer. Tarihimizi ön plana çıkarıp Dilovası'na kazandırmaktan mutluluk duyacağız."

Bölgenin tarihini öğrendikçe daha da heyecanlandıklarını dile getiren Şayir, "İngilizler İstanbul'u kuşattığında, bu bölgeden Anadolu'ya açılmak isteniyor. Buradan Anadolu'ya geçişlerde Yahya Kaptan büyük mücadele veriyor, geçit vermiyor. Çok sıcak çatışmalara giriyor. Burası tam bir boğaz çünkü gemilerin buradan Anadolu'ya açılması gerekiyor. Bu bölge onun için çok önemli. O döneme ait telgraf konuşmalarında yaşanan kahramanlık tek tek anlatılıyor. Bunları okudukça, gördükçe çok heyecanlandık." diye konuştu.

MÜZE İMECE USULÜYLE OLUŞTURULACAK

Şayir, Yahya Kaptan'ın şehit edilişinin 101. yılı olduğunu belirterek, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmetle andığını kaydetti.

Yahya Kaptan'ın mezarının da Dilovası'nda bulunduğunu anımsatan Şayir, "İstanbul'a çok yakın, Bursa'ya yakın mesafede. Burada 23 milyonluk bir nüfusun üçgenindeyiz. Bu bölge turizme kazandırıldıktan sonra her hafta sonu insanların keyifle dolaşabileceği bir yer olacak." dedi.

Şayir, müzede eski dönemlerden kalan eserlerin olacağına işaret ederek, "Köylülerimizde, bu bölgede yaşayanlarda bazı belge ve eşyalar var. Vatandaşlarımız heyecanla müzenin açılmasını bekliyor. 'Başkanım müzeyi açtığınızda bu belgeyi, tarihi eşyayı hediye edeceğiz.' diyen vatandaşlarımız var. İmece usulüyle müze oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİNE SİLAH VE MALZEME TAŞIDI"

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman da Yahya Kaptan'ın vatan için canını ortaya koyduğunu, üstün hizmet ve başarı gösterdiğini, Kurtuluş Savaşı cephelerine silah ve malzeme taşınmasına öncülük ettiğini anlattı.

İngilizler ve Yunanların Dilovası ve Gebze'yi işgal etmelerinden sonra halka yaptıkları büyük zulme karşı mücadele veren Yahya Kaptan'ın 101 yıl önce Tavşancıl'da şehit edildiğini anımsatan Kahraman, "Yahya Kaptan, Milli Mücadelenin zor şartlarında bileğine, yüreğine ve zekasına güvenildiği için yola çıkılan yiğit insanlardan biridir." dedi.