Turkcell’den kamu kurumlarına özel bulut hizmeti

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın prensibiyle hareket eden Turkcell, veri merkezi yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de bir ilke imza atan Turkcell, Ankara veri merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarına özel veri merkezi ve bulut alanı oluşturdu. Bu sayede kamuya ait veriler internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış kamu bulut platformunda tutulacak olup platformda kullanılacak cihazlara erişim kontrollü olarak sağlanacak.

Kurumlar, kamu buluttan yararlanarak kendi altyapılarını yönetebilecek; gerek görmeleri halinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri servislerinden yararlanabilecek. Ayrıca tüm bulut altyapısının yönetimini tek ekrandan sağlama, uçtan uca otomasyon ve anında kurulum imkanına da sahip olacaklar.

Kurumlar dönemsel olarak yüksek kaynaklara ihtiyaç duyduklarında, ölçeklenebilir altyapılar sayesinde kapasitelerini uzaktan ve anında arttırabilecekler.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:

“Turkcell olarak ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın prensibimiz doğrultusunda ülkemizin en büyük veri merkezini Ankara’da hayata geçirdik. Bulut bilişim hizmetlerimize yaptığımız yatırımların, aldığımız ISO27017 sertifikası ile uluslararası alanda tescillenmesi, kurumlarımız için sunduğumuz güvenli bulut ortamının önemli bir göstergesi oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise kamu kurumlarımızın ihtiyacından yola çıkarak Ankara veri merkezimizde kamuya özel bulut alanı oluşturduk. Dijital İş Servisleri şirketimizi iki yıl önce tam da bu nedenle hayata geçirdik. Şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek tek elden çözüm üretmek en büyük amacımız.”

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uygun ‘Kamu Bulut’ hizmeti

Milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 2019 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği tebliğine ve bu tebliğe istinaden yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne uygun olarak tasarlanan ve hayata geçirilen ‘Kamu Bulut’ hizmeti; yetkili hesap yönetimi, çift faktörlü kimlik doğrulama, belirli IP’lerden erişim, yedekleme ve veri depolama altyapılarında şifreleme opsiyonlarının yanı sıra olası ataklara karşı fiziksel güvenliğe ek olarak birçok güvenlik ve veri yedekleme önlemlerinin alındığı teknolojilere sahip olması ile güvenlik açısından önemli faydalar sağlıyor.

Yüksek fiziki güvenlik

Türkiye’nin en büyük veri merkezi olan Ankara Temelli Veri Merkezi’nde 500 m2’lik beyaz alana kurulan ‘Kamu Bulut’ sadece kamunun ihtiyacına hizmet verebilecek şekilde izole edildi. Girişten beyaz alana kadar 6 güvenlik bölgesinin bulunduğu tesisin çevresinde sarsıntıya duyarlı sistemle konfigüre edilmiş istinat duvarı üzeri jiletli tel ve kayar demir bulunuyor. Tesise girecek her araç blok bariyeri, araç altı otomatik arama sistemleri ve plaka tanıma sistemleriyle kontrol altında tutuluyor. Sadece akredite personelin giriş yapabildiği tesiste, lokasyon bazlı yetki sistemiyle kurgulanmış kartlı geçiş sisteminin yanı sıra beyaz alanlara girişlerde ilave olarak aynı anda tek kişinin giriş yapabileceği retina taraması ile çalışana özel geçiş sistemleri yer alıyor.