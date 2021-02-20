Yenilenen BiP milyonların tercihi oldu

Türkiye’nin yerli ve milli iletişim platformu BiP’e olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Turkcell mühendislerince geliştirilen ve kullanıcı verileri Turkcell’in Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP’in indirime rakamı 74 milyona ulaştı. Yenilenen ara yüzü ve sade gizlilik politikasıyla daha fazla tercih sebebi olan BiP son iki ayda ise 27 milyonu aşan yeni kullanıcı kazandı. Kullanım oranı hızla artan uygulama, Acil Durum Butonu ve anlık mesajlaşmada tercüme gibi birçok özellik barındırıyor.

Dijital göçün kazananı BiP

Son dönemde kişisel veri güvenliğiyle ilgili artan kaygılar nedeniyle yaşanan dijital göçte BiP uygulamasına talebin hızla arttığına dikkat çeken BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, “Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan uygulamamız BiP operatör fark etmeksizin dünyanın 192 ülkesinde kullanılıyor ve daha çok tercih ediliyor. BiP bugün sadece Türkiye’de değil Endonezya, Malezya, Ukrayna, Almanya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’te yoğun biçimde kullanılmaya devam ediyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2013 yılından bu yana en yeni teknolojiler kullanılarak güncellenen yerli uygulamamız BiP’i kullanıcılarımızdan gelen taleplerle sürekli yenilemeye devam ediyoruz. 2021 yılında da önceliğimiz kullanıcılarımızın ihtiyaç ve taleplerine en iyi kullanıcı deneyimi ile cevap verebilmek için kendimizi geliştirmek olacak. Son dönemdeki gelişmelerin de ışığında en büyük hedefimiz Türkiye’de olduğu kadar dünya çapındaki kullanıcı sayımızı arttırmak” diye konuştu.

BiP Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu olarak diğer iletişim uygulamalarının sunduğu servislerin daha kalitelisini kullanıcılarına sunarken, rakiplerinde bulunmayan pek çok farklı özelliğe de sahip. 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme ve HD fotoğraf paylaşım imkânı BiP’in ilk göze çarpan farklı özelliği olarak öne çıkıyor. Mesajlaşma sırasında anlık çeviri yaparak 106 farklı dilde sohbet etmeyi mümkün kılan çeviri servisi ise BiP’in fark yaratan başka bir özelliği. Afet durumlarında kullanıcıların yakınlarıyla konumlarını ve durumlarını tek tuşla paylaşabilmelerini sağlayan Acil Durum Butonu da Türkiye’nin ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen özel bir yetenek. Kullanım kolaylığı açısından; kişiselleştirilebilen menü, mobil uygulamaların yanı sıra masaüstü bilgisayar uygulaması ve internet tarayıcıları üzerinden de mesajlaşmanın yanında sesli ve görüntülü görüşme yapabilme imkanı ise BiP’in rakiplerinden farklılaşan özellikleri arasında yer alıyor.