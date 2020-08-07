İş garantisi mi yoksa hayaller mi?

Tercih sürecinde karar verilmesi gereken en zor konulardan biri de gönülde yatan meslek mi yoksa iş garantisi olan fakülteler mi?

Yüzde 1’lik dilim dışındaki hangi adayla konuşsanız, aklından geçen ile tercih sıralamasının en tepesindeki bölümler çok farklı.

“Madem en çok bunu istiyorsun, niye en başa onu yazmıyorsun?” sorusunu yönelttiğinizde, aldığınız cevap hep aynı: Onun iş garantisi var!

Gelecekte çok şey değişecek! Bugünün iş garantili meslekleri, muhtemelen önemini çoktan yitirmiş olacak! Bu yüzden hayallerinizden vazgeçmeyin deriz!..

Çünkü mesleğini seven kişi, her meslekte başarılı ve mutlu olabiliyor...

Yine en büyük yanlışlardan biri de” Çocuğumun şu kadar puanı var, gelecek için ne önerirsin” diyen ebeveynler ve puana göre tercih listesi hazırlayanların akıldışı tutumları.

Adayı tanımadan, hayallerini bilmeden, ilgi ve yeteneklerini sorgulamadan, sadece puana bakarak tercih yapmak, o kişilere yapılan en büyük haksızlıktır!..

Okul, dershane ve özel öğretmenler, başarı oranları artsın diye öğrencilerin ille de bir yere yerleşmesini istiyorlar! Adaylar ise pek çoğunun umurunda bile değil!..

Üniversiteyi bırakan, mezun olduğu halde yeniden sınava giren ya da mutsuz diplomalılar kervanına, sırf bu yüzden her yıl on binlerce gencimiz katılıyor!..

Açıktan psikoloji

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıktan psikoloji eğitimi konusunda son noktayı koydu: “Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ilgili raporuna binaen ‘Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı’ yönündeki görüşünü YÖK Başkanlığına bildirmiştir.”

Kılavuzdan çıkarıldı.YÖK, Ankara ve İstanbul üniversiteleri senatoları bu konuda ne diyor?..

Bu arada Cumhur-başkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, keşke, açık ve örgün öğretimdeki ve eğitimdeki sıkıntılı diğer alanları da incelese, ne güzel olur!..

Örneğin, “2019 KPSS, tarihte eşi benzeri olmayan bir ölçme hatasıyla karşı karşıya kalmıştır. 65 net yapan atanamazken 30 net yapan atanıyor” yönündeki iddiaları, doğruysa ciddiye almalı yok eğer şehir efsanesiyse yalanlamalı!

En azından bu konuda da MEB, YÖK ve ÖSYM’ye, atamalarda ve yerleştirmede kullanılan puanların uzun süreli kullanılmasının artıları ve eksileri konusunda tavsiye kararında bulunabilirler.

Tercih Robotu

Tercihlerde nihai kararı elbette siz vereceksiniz ama doğru sıralama için elinizde ne kadar çok veri olursa o kadar sağlıklı bir yol haritası çizmiş olursunuz! K12 Üniversite Tercih Robotu ile uzun yıllardır çalışıyoruz ve bu konuda hem çok deneyimli hem de çok titizler!..

Tercih sıralamalarında önceki yıllara yönelik sayısal veriler, gelecek için önemli ipuçları veriyor.

Sürekli yeni değişimler olduğu için güncellik çok önemli. YÖK ve ÖSYM de dahil bu konuda yeterli titizliği göstermiyor!

İşte bu konuda K12 inanılmaz derecede hassas!

Örneğin geçen yıl Aktüerya olan bölüm ismi, bu yıl Aktüerya Bilimleri olmuş. YÖK bunlara yeni bir okul kodu vermiş ve geçen yıla ait, puan, sıra, kontenjan bilgilerini kılavuzda yayınlanmamış ama K12 bu ayrıntıları da yakalıyor!..

https://egitimajansi.com/sayfa/universite-tercih-robotu adresinden ulaşabilirsiniz...

Özetin özeti: Geleceğinizi ve tercihlerinizi sakın şansa ve başkalarına bırakmayın!..