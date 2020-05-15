Koronayla mücadeleyi kesinlikle kazanacağız

Koronayla mücadelede bugüne kadar çok iyi gittik.

Temennimiz, aynı titizliği, hiç zaafa uğratmadan sonuna kadar götürmemiz!

Okulların açılması, sınavlar, seyahat izinleri, sosyal alanların açılması, en ince ayrıntısına kadar düşünülmeli ve sağlık her şeyden önce gelmelidir.

Bu arada hayatın devam etmesi gerektiği de asla unutulmamalı ama önlemleri gevşeten ülkelerdeki vaka artışları hep göz önünde bulundurulmalıdır.

Bakan Selçuk’un okulların açılmasına yönelik son açıklaması bu açıdan çok önemli:

Önce sağlık

“Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamalıdır.

Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve bir milyon öğretmenin evlerinden çıkarak buluşması demek.

Bu bir toplum sağlığı meselesidir. Ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur.

Her tarih için hazırlığımız tamam.

Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak.

Bu tarih ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek...”

Keşke ta en başında böyle bir açıklama yapılsaydı da boşuna tarih tartışmaları yaşanmasaydı. Alınan önlemlerin can sıktığı, ruh sağlığımızı bozduğu kesin ama yabancı ülkelerdeki uygulamalar da ortada, hangi ülke kuralları gevşettiyse, bulaş sayısı hızla arttı!

Ankara’yı tedirgin eden de sanki o rakamlar!..

Okulların zamanından önce açılması, özellikle de İstanbul’da, bu ortamda açılması bir maceraya dönüşebilirdi. Çünkü öğrenci ve öğretmenlerin çok önemli bir bölümü toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalacak ve bu da risk demek!..

Keşke ikamete dayalı kayıt modeli suistimal edilmeden oturtulabilseydi de herkes okuluna yürüyerek gidebilseydi ama böylesi bir tablo söz konusu değil!..

Sınavlar?

YÖK, üniversitelerdeki yüz yüze sınavları korona nedeniyle yasakladı, dijital imkânları kullanın dedi.

Sağlık, her şeyden önemli olduğu için doğru bir karar!

Peki 2.5 milyon adayın gireceği YKS ve diğer sınavlar?

Üniversite öğrencilerinin sağlığı önemli de adayların sağlığı önemsiz mi?

Keşke YÖK Başkanı Saraç ve ÖSYM Başkanı Aygün de, Bakan Selçuk’un son açıklaması ve alınan kararlar çerçevesinde, sağlığı ve bilimi ön planda tutan bir açıklama yapsalardı!..

Ücret iadesi

Özel öğretim kurumları ortak bir açıklama yaparak, bu zor süreçte, vermedikleri hizmetin karşılığını, istemeyeceklerini açıkladılar. Peşin alınanlar ise iade edilecek. Peki, bu karar velileri, tatmin etti mi? Evet demek çok zor!

Öğrencilere sunulamayan servis ve yemek hizmetleri için velilerden ücret talep edilmesinin uygun olmadığına ve peşin alınanların iadesine nihayet karar vermişler!

Peki ya özel yurtlar, kurslar, maaşı ödenmeyen öğretmenler, zordaki kurucular, atanıp da hâlâ göreve başlayamayan ve atama bekleyen öğretmenler ne olacak?

Tüm sektörlere destek çıkılırken eğitim kurumları kesinlikle unutulmamalı!

Öğretmen, öğrenci ve veliler mutluysa ülkemiz mutludur...

Atama takvimi?

Öğretmen atama ve göreve başlama takvimi açıklanırsa yüz binlerce aile rahatlayacak.

18 Mart’ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Haziran atamasına kimler başvurabilecek? Başvuru tarihi aynı mı kalacak?

Yeni mezunlar hangi koşullarda yararlanabilecek, kontenjanlar artırılacak mı, atananlar göreve ne zaman başlayacak?

Zor sorular ama cevaplanması gerekiyor!

Resimli kimlik

15 yaşını tamamlayıp da resimli kimliği olmayanlar, çıkartmayı unutmasın!

Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, 18-19 Mayıs’ta hem nüfus müdürlükleri açık olacak hem de aday ya da yakınları, “kimlik kartına başvuruda bulunmakla sınırlı olmak kaydıyla” sokağa çıkabilecekler. Resimli kimlik belgesi, YKS için zorunlu ama LGS için böyle bir zorunluluk yok. Yine de ihmal etmeyin, başınız ağrıyabilir!..

Özetin özeti: Ankara’nın işi zor hem de çok zor. Allah kendilerine sabır, sağlık ve kolaylık versin...