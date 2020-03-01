Onlara hayattayken de sahip çıkalım...

Şehitlerimiz için yüreğimiz yanıyor.



Cenaze törenleri, mahşeri kalabalık.



Nereye gitseniz, nereye göz atsanız, hep onlar konuşuluyor.



Keşke onlar için çok daha fazlasını yapabilseydik.



Ailelerine Allah’tan sabır diliyoruz...



Bir yere giderken, sürücü arkadaşlarla uzun uzadıya sohbet eder, yaşadıkları sıkıntıları paylaşmaya ve eğer elimden gelen bir şey varsa, dertlerine derman olmaya çalışırım.

Geçen hafta, tıpkı şehit olan Mehmetçiklerimiz gibi aynı bölgelerde vatan için savaşan ve artık sivil hayata dönen bir arkadaşımızla yol boyunca sohbet ettik.



“Zor günlerdi, geçti, vatan için gerekirse yine giderim” diyordu.



Maaşından biriktirdikleri ve aldığı bir miktar parayla yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Üzüldüm, ezildim, kahroldum.



Ülke ve millet olarak, çok daha fazlasını yapmalıydık.



Çok sayıda sıcak çatışmanın içerisinde olmuş ve hâlâ yaşıyor olmasına şükrediyordu.



Bu çatışmalardan birinde şehit olsaydı, o da manşetlerde olacaktı. Ama şimdi ne varlığından haberdarız ne de yaptıklarından!..



Ne olur, onlara hak ettikleri saygıyı da gösterelim, aldıklarından çok daha fazlasını da verelim, en ufak ihtiyaçları olduğunda da yanı başlarında olalım ve her türlü desteği sağlayalım... Şehit aileleri ve gazilerimiz için ise ne yapılsa azdır!..



Sınav yorgunluğu!..



Hemen her yıl 10 milyona yakın çocuk ve gencimiz sınava giriyor. Bu yıl sadece liselere giriş sınavı LGS’ye 1.8 milyon, üniversiteye giriş sınavı YKS’ye de 2.7 milyon adayın girmesi bekleniyor. Büyük bir çoğunluğu yoğun bir hazırlık temposu içerisinde. Onlarla birlikte aileleri de sabır ve yorgunluk testinden geçiyor!..



Evinde ya da yakınında sınava giren varsa, sınavlara hazırlananların ne kadar zor durumda olduklarını zaten görüyorlardır.



Bu yorgunluk baharla birlikte daha da artacaktır.



Bu yüzden adaylara ve ailelerine önerimiz, minik ara tatillerle kendilerini ödüllendirmeleri. Okullarda zaten tatil çok, ekstra tatile ne gerek var ki demeyin ne olur!



O tatillerde de sınava hazırlandıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz.



Mezuna kalan, yani önceki yıllarda mezun olup da üniversiteye hazırlanan adayların durumu daha da vahim.



Yorgun, bitkin, moralsiz ve umutsuzlar.



Onlar için de birkaç günlük bir ara tatil taze bir kan olacak ve sınav öncesinde çok daha büyük yılgınlıkların oluşmasını engelleyecektir.



KPSS ve diğer benzeri sınavlara hazırlananlar ise bilmem kaçıncı kez girecekleri sınavlardan çok, verilen kontenjanları ve kadroları düşünüyor ve açıklanan rakamları gördüklerinde kahroluyorlar...



Anlayacağınız, sınavlara hazırlananlar zor hem de çok zor bir süreçten geçiyor.



Onların yerinde olmak isteyen çok az kişi çıkar!



Kendilerine önerimiz, girecekleri okulların ve işlerin hayalini kurarak, bir süre daha kendilerini motive etmeleri.



Bu dönemde, kendilerine yapacakları en büyük kötülük, pes etmek olacaktır!



Asla bunu yapmayın, aklınızdan bile geçirmeyin.



Güzel günler sizleri bekliyor...



Özetin özeti: Yapacak daha çok işimiz var. Yılgınlık yok, yola devam...