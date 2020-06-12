Ayasofya, Libya ve yeni dönem

Uluslararası ilişkilerde ve siyasette yeni dönem başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 gün içinde hem ABD Başkanı Trump hem Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.



Bu görüşmelerde de bölgedeki yeni dönem konuşuldu.



Libya, Suriye ve Akdeniz...



Erdoğan görüşmelerde bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağına yönelik mesajlar verdi.



Libya’da zaten taşlar oynadı, Hafter kayıp.



İdlib’te yine ortalığı karıştırmak isteyenler var. ABD ve Rusya tarafından verilen sözler hala tam anlamıyla tutulmadı.



Cumhur-başkanı Erdoğan Türkiye’nin yaptıklarını uzun uzun anlatırken ABD ve Rusya’nın yapmadıkları ortada.



Sıra Rusya ve ABD’nin bu yeni döneme göre hareket etmesine geldi.



Önümüzdeki günlerde bölgeye yönelik görüşmeler daha da artacak gibi gözüküyor.



Ayrıca Türkiye’nin, Libya’da olduğu gibi Suriye’de de önemli bir adım atacağı belirtiliyor.



Ayasofya formülleri...





Ayasofya’daki yeni dönem için de düğmeye basıldı.

Zaten Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okutulması ilk adım oldu.

Danıştay kararı olumlu çıkarsa ardından Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik adımlar bekleniyor.

Ama anladığım kadarıyla uzun süredir tartışılan konuda hükümet bu defa kararlı ve ibadete açılmasına yönelik her formül denenecek.

Bu nedenle hukukçular konuyla ilgili ayrıntılı yol haritası hazırladı.













Cami olarak kullanılırken neler yapılacağı da tartışılıyor.

Bunun için örnekler var. Türkiye’de 3 Ayasofya varmış.

Biri Trabzon’da diğeri de İznik’te.

Trabzon ve İznik’teki Ayasofya’lar hem ibadete açılmış hem de turistler ziyaret edebiliyor.

Trabzon’daki Ayasofya’nın fotoğraflarını gördüm.

Tasvirlerin ve suretlerin olduğu bölüm kapatılmış.

Namaz kılarken bunlar gözükmüyor.

İstanbul’daki Ayasofya için de şu formül gündemde:

- Namaz saatlerinde tasvirler perde vb bir engelle örtülür.

- Onun dışında turistler ziyaret ederken perdeler açılır.

- Bazı bölümler ibadet için bazı bölümler ziyaret için düzenlenir.

AK Parti yönetiminden bir isim ise ‘ne zaman ve ne şekilde ibadete açılır?’ sorum üzerine şunları söyledi:

“Zaten açılmasına yönelik belirli çalışmalar yapılıyor. Adım adım formüller ortaya çıkar. Temmuz mu ağustos mu eylül mü olur bir şey diyemem ama mutlaka olur...”

Ayasofya anketi



AK Parti yönetimi Ayasofya ile ilgili bir anket yapmış.

İlk adım olarak, ‘Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okutulmasına nasıl bakarsınız?’ diye sorulmuş.

Sonucu ise yüzde 75 olumlu çıkmış.

Sadece yüzde 14 olumsuz demiş.

Yüzde 11 ise fikrinin olmadığını söylemiş.

Ayasofya’da Fetih Suresi okutuldu.

İkinci adım olarak da yeni anket Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik olacak.

Önümüzdeki günlerde bunun da sonuçları çıkar.

Adımlar teker teker gelecek gibi gözüküyor.

Dijital dünya da 5’ten büyük

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ‘Dijital Farkındalık’ kampanyası başlattı.

Kampanya, günümüzün ve geleceğimizin teknolojisi ‘yapay zekâ’ olduğu için çok önemli.

Kampanyada altı çizilecek noktalar:

- Dijital dünya da 5’ten büyüktür.

- Dijital dünyada uluslararası oyunun içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde.

- Demokrasimizin ve bağımsızlığımızın en önemli yolu içerisinde her birimizin el izinin yer aldığı dijital bir farkındalık hareketinden geçmektedir...





