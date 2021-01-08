Darbe tartışmaları ve Amerika rüyası

Darbe tartışmaları demokrasinin kabul edemeyeceği bir konu.

Ama Türkiye’de sık sık tartışılır oldu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ‘Menderes erken seçim kararı alsaydı 1960 darbesi olmazdı’ demiş.

Bu sözler büyük bir tartışma yarattı.

‘Darbelerin erken seçimle ilgisi yok’ diyenler çoğunluktaydı.

2021’e girdik ama hala darbe beklentisi olanlar da var galiba.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a ‘hala darbe beklentisi içinde olanlar var mı?’ diye sordum.

Kurtulmuş, “Türkiye’de hala darbe beklentisi veya hayali içerisinde olanlar varsa onlara 15 Temmuz’u hatırlatırız. Bu aziz millet kendi iradesine vurulmak istenen hiçbir prangayı kabullenmeyecek, hiçbir darbeye müsaade etmeyecek, asla geçit vermeyecektir” yanıtı verdi.

Kurtulmuş darbe beklentisi içinde olanlara da şu uyarıyı yaptı:

“Demokrasiye ve millet iradesine saygı duymak vatanseverliktir, vatan borcudur. Hiç kimse darbe imasında bulunmak ya da darbe şakşakçılığı yapmak gibi vahim bir yanlışa düşmesin.

Bu topraklarda hiç kimse milletin tercihleri dışında bir iradeyi dayatmaya kalkmasın zira millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Türkiye’de darbelerin konuşulmasına bile milletin tahammülü yoktur. Türkiye önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürmeye devam edecek ve tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu adil, hakkaniyetli, dayanışmacı yeni bir dünya sistemin kurulması istikametinde çabalarını sürdürecektir.”

Amerika’da neler oluyor?

Her fırsatta dünyaya demokrasi dersi veren Amerika’nın düştüğü durum ortada.

Tam bir kaos.

Tarihe demokrasi utancı olarak geçeceği kesin.

En ufak bir şeyde, dünyaya üstten bakan Amerika, yönetimi kongre basarak almaya çalışan bir ülke konumuna düştü.

15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmişlerdi.

Kongre baskını yaşadılar.

TBMM bombalandığı zaman ‘kalkışma girişimi’ bile diyemediler.

Kongre baskını sonrası ‘darbe, kalkışma’ diyorlar.

Dünyadaki yaşananlara objektif bakamayanlar büyük yara aldı, şok yaşadı.

Rüyalar ülkesinin düştüğü durum.

Yenilenebilir enerji atağı

Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda büyük atağa geçti.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez bu konuya büyük önem veriyor.

Yenilenebilir enerji sektörü salgın döneminde güçlenerek çıkan sektörlerden biri olmuş.

Enerji piyasasının güneşin etrafında şekilleneceğini dile getiren Bakan Dönmez, “Yaptığımız yatırımların karşılığını geçtiğimiz yıl rekor üretimlerle aldık. Mayıs 2020’de elektrik üretimimizin yüzde 5,6’sını güneş enerjisinden karşıladık. 2020 bu anlamda oldukça parlak geçti. Bu başarı trendini inşallah 2021’e ve sonrasına da taşımak istiyoruz. Sektör güneşi tanıdı, öğrendi, yeni birikimler kazandı. Yurt dışından pek çok yatırımcı ülkemize geldi. Beraberinde ciddi bir know-how transferi de gerçekleşti. Türkiye, geriden geldiği bu yarışta son düzlükte depar atarak pek çok ülkenin önüne geçti” vurgusu yaptı.

Enerjide sessiz devrim yaşanıyor.

Önünüzdeki günlerde çatılarda güneşin daha çok parladığını göreceğiz.

Aşı herkese yetecek mi?

Çin aşısı geldi. Ama daha yapılmaya başlamadı.

Aşı herkesi yetecek mi? Yeteri kadar aşı gelecek mi? Tek doz mu verilseydi?

Şimdi bu tartışılıyor.

Biran önce yerli aşının da bitirilmesi gerekiyor.

Uzmanlar aşıların herkese ulaşması için farklı öneriler de getiriyor.

Bunlardan biri de Endonezya’nın yaptığı gibi aşının hammaddesini Çin’den alıp Türkiye’de aşı üretimine geçmek...