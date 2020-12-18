Enerjide yeni hamleler geliyor

Enerji Bakanlığı’nda önceki gün heyecanlı bir gün yaşandı. BORON bulaşık temizlik ürünleri tanıtıldı.

Bor ürünleri raflara gireli 3 sene olmuş ve 8.5 milyon ürün satılmış.

Pazar payında da yüzde 8’leri bulmuş. Bu 3 sene için iyi rakamlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tanıtım sonrası makam odasında sohbet ettik. Enerjide yeni hamleleri konuştuk.

Lityumda hedef 600-700 ton

Bu ayın 26’sında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önemli bir tesisin açılışı yapılacakmış enerji için. Lityum üretim tesisi. Fabrikada şu anda deneme üretimlerinin başladığını belirten Bakan Dönmez, “10 tonluk pilot tesis olacak. Arkasından da 600-700 tonluk büyük üretim hedefliyoruz. İki yıl içerisinde de bunu bitirirsek lityum ile alakalı ciddi bir açığı kapatacağız başta pil olmak üzere. Bu sadece pil de değil seramikte de kullanılıyor. Biz şuanda batarya ve pile odaklandık. Özellikle elektrikli otomobillerdeki bataryadan tutun da mobil cihazlara kadar. Bugün artık bataryasız, pilsiz bir şey kalmadı. Bir çok alanda pil var” vurgusu yaptı.









Fazla elektrik depolanacak

Elektriğin depolanması alanının hızlı geliştiğini belirten Bakan Dönmez, “O alanda ciddi gelişme var. Yenilebilir enerjiden ürettiğimiz elektrikte yeri geliyor fazla üretim yapıyoruz. Onu toprağa veremezsiniz. Fazladan üretimi belli saatlerde depolayabilirsek, güneş çok geldi üreteceğiz, akşam saatlerinde kullanacağız gibi. Bir yerde doldur boşalt yapacağız. Buna çalışıyoruz. Orada da pil teknolojisi önemli. Pillerin ilk denemelerini TÜBİTAK yaptı. Saatlerde ve hesap makinelerinde kullanılan mercimek piller var, onlardan yapıldı. Sorunsuz çalışıyor. Daha büyük pillere doğru gideceğiz. Bir kabloya bağımlı olmadan hayatı kolaylaştırıyor piller. Kullanım alanı çok pilli ürünlerin” diyor.

Yeni gaz bulundu mu?

Denizdeki çalışmalarda yeni gaz bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak da Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Biz şimdi ikinci kuyuyu açıyoruz Türkali 1’de. Orada 2 rezervi geçtik. Oradaki bulgularla ilk kuyudaki bulgular hemen hemen benzer. Biz de onu bekliyorduk. Bu sahada yeni bir keşif açıklamayacağız. İlk açıklanan miktar revize edilebilir. 3 ve 4 kuyudan sonra. Artık mevcut sahada tespit ve üretim kuyuları açıyoruz. Bir de sahanın dışında başka yerlerde 3 boyutlu sismik yapıyoruz. O saha 12 bin 500 kilometrelik bir saha. ilk keşif yaptığımız yer 2 bin 500 kilometrelik alan. Geriye kalan 10 bin kilometrelik alanda da mart gibi sismik çalışmalar bitecek. Orada yine değerlendirmeler yapılacak, keşif amaçlı sondajlar olacak. Yeni rezervler açıklanırsa artık orada olacak. Bizim beklentimiz o sahanın birbirine benzer yapılarda olacağı. Sismik çalışmalardan sonra değerlendirmeler yapılacak. Önümüzde en az 5-10 yıllık iş planı var.”

Hem ucuz hem doğal

Yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, bor ürünlerinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

BORON bulaşık ürünlerini de vatandaşla buluşturdukları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Dönmez, “Bütün gayretimiz en doğal olanı en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak. Üründe doğal bor mineraline ilave olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan ham maddeler kullanıldı. Ürünün içeriğinde, petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri yok” diyor.

ABD’nin son yaptırım kararı da yerli ve millileşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Bakan Dönmez ile sohbetimde enerji alanında önümüzdeki günlerde yeni hamleler geleceğini anlıyorum.

Türkiye’yi bu yaptırımlarla bir yere götüremeyeceklerini, millileşmedeki yeni adımlarla dünya önümüzdeki günlerde daha da anlayacak...