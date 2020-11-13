Erdoğan’ın İzmir talimatları ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası İzmir’de yaraların sarılması için bütün bakanları seferber etti.

Erdoğan, hem bakanlara “vatandaş-larımızın hiç bir eksiği olmasın, tüm eksikleri giderilsin” talimatı verdi hem de bakanları sık sık arayarak yaptıklarını soruyor.

Erdoğan bu çerçevede İzmir’den ayrılmayan ve sürekli arazide olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de belirli aralıklarla görüşüyor.

Erdoğan’ın İzmir ile ilgili bir diğer hassasiyeti de deprem sonrası yüksek binalar yapılmaması.

Deprem sonrası İzmir’e hem depremin olduğu yerde binalar yapılacak hem de rezerv alanı olarak belirlenen Şehir Hastanesi’nin yakınında yeni bir yaşam alanı kurulacak.

TOKİ hazırlıklara başladı ve evleri 1 sene sonra teslim edecek.

TOKİ yapacağı projelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçtiğimiz günlerde brifing verdi.

Bu toplantıda Erdoğan, TOKİ’nin yerinde yapacağı binaların yüksekliğini düşürdü. Zemin artı 7 olarak düşünülen bina yükseklikleri Erdoğan’ın müdahalesiyle zemin artı 5’e çekildi.

Erdoğan rezerv alanında yapılacak evlerin ise örnek bir proje olmasını istedi.



İşte İzmir’de yapılacak örnek proje



İzmir Şehir Hastanesi’nin yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik rezerv alanında özel proje yapılacak. Bu alanda ilk etapta 3 bin konut inşa edilecek.

Örnek bir proje olması hedeflenen ve fotoğraflarını gördüğüm evler 3-4 kat olarak planlanıyor.









İçinde millet bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, cami, okul, aile sağlık merkezi, hizmet alanları olacak.

Deprem alanında ise 2 bin konut yapılması planlanıyor.

Yerinde yapılacak konutlar rezerv alanında yapılacak konutlardan daha küçük olacak.



Hangi Bakan gözyaşlarına hakim olamadı?



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli depremde enkaz altından çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret etmiş geçtiğimiz günlerde.

Ziyaret ettiği yaralılar devletin zamanında müdahalesine yönelik şükranlarını iletmiş.

Devletin yaralıları kurtarmak için gösterdiği çabaya ve yaraları sarmak için gösterdiği seferberliğe teşekkür eden bir kişinin sözleri üzerine Bakan Pakdemirli hastane odasında göz yaşlarına hakim olamamış...



Bakü’de SİHA’lara ‘Nuri Paşa’ deniyor



Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’a giden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç bir izlenimini anlattı bana.

Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarında önemli üstünlük sağlanmasına neden olan İHA ve SİHA’lara Azerbaycan halkı ilginç bir isim takmış.

Bakü’da İHA’lara ‘Nuri Paşa’ deniyormuş.

Nuri Paşa, 1918’de Bakü’yü kurtaran Osmanlı Komutanı.



Kafelerde hâlâ sigara içiliyor



İçişleri Bakanlığı, salgın ile mücadele çerçevesinde kalabalık caddelerde sigara içimini yasaklamış.

Benim anlamadığım ise hâlâ kafelerin kapalı alanlarında sigara içiliyor.

Kafe sahipleri ticari nedenlerle içime izin veriyor ama içenlere ne demeli.

Ve neden buralar sonuç alacak şekilde denetlenmiyor? Hâlâ içimine izin veriliyor? Bir de pandemi günlerindeyiz.

Önceki akşam 20.00 sularında Ankara Çukurambar’daki tanınmış bir kafedeydim.

Sigara içene ters ters baktım, hiç oralı olmadı. Çalışanlara söyleyince de sonuç alınmıyor.

Yetkililere duyurulur...