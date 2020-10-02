Ermenistan ve arkasındakiler

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 30 yıldır Dağlık Karabağ sorunu var.

Ermenistan, Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı işgal etti.

Yıllardır bu tartışılır ama nedense bir türlü Ermenistan’ın çekilmesi sağlanmaz.

Zaten haritada Nahçıvan ile Azerbaycan arasına Ermenistan’ın sokulması da bu sorunun çözülmek istenmediğinin yıllardır bir göstergesi.

Bir de şimdi Ermenistan, Azerbaycan’a saldırıda bulunuyor.

Ancak Ermenistan gereken yanıtı aldı ve alacak.

Türkiye her şeyiyle Azerbaycan’ın arkasında.

Azerbaycan da kararlı. Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmezse Azerbaycan ateşkes yapmayacağını açıkladı.

Burada şu soru çok önemli: Ermenistan’ın arkasında kimler var ve neden şimdi saldırı da bulundu?

Görünen, vekalet savaşları bu bölgede de aktif durumda.

PKK’lılar Ermenistan’a destek için bölgeye gitmiş. PKK’nın ne işi var orada?

Rusya ve İran bu çatışmaların neresinde ve ne yapacaklar?

Moskova’dan gelen ‘Rusya’da biraraya gelmeliler’ çağrıları pek inandırıcı gelmiyor.

İran garip bir şekilde Ermenistan’ı destekliyor.

ABD ise tüm gerçeklere rağmen, ‘Ermenistan’a saldırı yapıldı, Azerbaycan suçlu’ yanlışının içinde.

Fransa’nın tutumu da belli. Gözü kapalı Ermenistan’ı destekliyor.

Ermenistan bu kadar destek almasa zaten bu saldırıyı yapamazdı.

Ama Azerbaycan, vekalet savaşlarına rağmen işgal edilen toprakları geri almakta kararlı.

O kadar arkasında ülke olmasına rağmen son gelişmeler Ermenistan’ın lehine olmayacaktır.

KENDİ OYUNLARININ ALTINDA KALIRLAR





Ermenistan Temmuz ayında yine saldırıda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Temmuz ayındaki KKTC yolculuğumuzda Ermenistan’ı ve oynanan oyunları konuşmuştuk.

Oktay, Türkiye’nin dikkatini dağıtmak için farklı yerlerde farklı oyunlar oynandığını dile getirmişti.

Oktay, Türkiye’nin yaklaşımını net bir şekilde şöyle anlatmıştı:

“Birden fazla olayın olması bizim dikkatimizi dağıtmaz. Bunu dünyanın anlaması gerekiyor. Bu bizi etkilemiyor. Her olayı kendi çerçevesinde hallederiz. Dikkatimizi dağıtmaz. Öyle bir beklentileri varsa boşa bekliyorlar. Türkiye buradan da kazançlı çıkar. Oyun kurmaya çalışanlar kendi oyunlarının altında kalır. Terörü destekleyerek ihya olan dünyada hiç bir devlet görülmemiştir. Er veya geç terör tekrar döner onu vurur.”

AB’de, Doğu Akdeniz’de ve Suriye başta olmak üzere bölgede oyun içinde oyun oynayanlara altı çizilerek duyurulur...



SINIR HATTINDAKİ HAREKETLİLİK





Iğdır’daki 5. Sınır Komutanlığı, Ermenistan, Nahçıvan ve İran ile sınırımızı koruyor.

Geçen yıl Mehmetçik ile sınır hattında bir gün geçirmiştim.

Bu sınır hattı sürekli hareketli. Niye mi?

Buradan düzensiz göçmenler Türkiye’ye geçmeye çalışıyor.

Geçen yıl bu sayı günlük 1000 kişiyi buluyordu. Bir o kadar da yakalanan var.

Sayının yüksekliğini bir yere not edelim.

Buradan teröristler de geçmeye çalışıyor, ama Mehmetçik buna izin vermemek için elinden geleni yapıyor.

Bölgede oynanan oyunları ve huzursuzluk çıkarılarak neler yapılmak istendiğini anlamak için bu izlenimimi de aktarmak istedim.



ABD BAŞKAN ADAYLARININ TARTIŞMASI



Çarşamba sabaha karşı, Türkiye saati ile 04.00.

Başkan adaylarının düellosu vardı ABD’de.



En çok dikkatimi çeken, birbirlerine sert hitapları ve birbirlerinin sözlerini kesmeleri.



Aynı anda da konuştular sık sık.



Bence vasat bir tartışmaydı.

Yeni bir şey duymadım.



Trump yine ceketinin düğmesini iliklemedi, Biden’ın ise önü ilikliydi.



Hep birbirlerinin geçmişlerini eleştirdiler.



İki adayın düelloları sürecek ama sanki yine herkes kendi kendine konuşacak gibi gözüküyor...



