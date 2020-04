Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Milliyet’e telekonferans ile konuştu: Çevrimiçi  Gençlik Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile koronavirüs ile mücadeleyi ve gençlere yönelik yeni projelerini konuştuk. Kasapoğlu, gençlerin bu zor sürecin en kritik misyonunu üstlendiğini kaydetti. Kasapoğlu, evde kalan gençlere yönelik hayata geçirdikleri ‘Çevrimiçi Gençlik Merkezi’ Projesini Milliyet’e anlattı: canlı müzikler, bilgi yarışmaları, ünlülerle sohbetler...

Koronavirüs ile mücadelede gençler de çok önemli.

Okullar tatil edildi.

20 yaş altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile koronavirüs ile mücadeleyi, gençlere yönelik yeni projelerini, lig ve spor konularını telekonferans yoluyla konuştuk. Kasapoğlu, gençlerin bu zor sürecin en kritik misyonunu üstlendiğini kaydetti. Kasapoğlu, evde kalan gençlere yönelik hayata geçirdikleri ‘Çevrimiçi Gençlik Merkezi’ Projesini Milliyet’e anlattı. Kasapoğlu, “Gençler neredeyse biz oradayız. Gençler şimdi evlerinde, biz de online faaliyetlerle onların evine konuk oluyoruz. Sosyal medya hesaplarımız, Youtube kanalımız vasıtasıyla, hazırladığımız zengin içerikleri gençlerimize sunuyoruz. Bu içerikler, interaktif materyallerle internet ortamına taşınarak gençlerimize sunuluyor. Bilgi yarışmaları, canlı müzik performansları, ünlü isimlerle sohbetler, atölye çalışmaları gibi pek çok başlıkta yine gençlerle olmaya devam ediyoruz. Ayrıca evlerine kitap yolluyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

SINAVDAN EL BİRLİĞİ İLE ÇIKACAĞIZ

- Koronavirüs ile mücadele konusunda neler söyleyeceksiniz?

Hem ülkemiz hem de dünya çok önemli, çok kritik bir süreçten geçiyor. İnsanlık, tarihin en büyük sınavlarından birini veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz başta olmak üzere devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletimizle, gençlerimizle, bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Devletimiz bu süreçte tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyor. İş birliği, güç birliği, fikir ve gönül birliği yaparak bu süreci en güçlü şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Bu sınavdan el birliğiyle en güzel şekilde çıkacağız. Sizin aracığınızla vatandaşlarımıza, bireysel tedbirlerini almaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz bu zorlu süreçte elimizden geleni yaparken, vatandaşlarımızın da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Bu kapsamda da vatandaşlarımıza ısrarla zorunlu haller dışında, ‘evde kal’ ve ‘sosyal mesafeni koru’ diyoruz. Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı tüm felaketlerden korusun.

YURTLARIMIZDA KALANLAR ÇOK MEMNUN

- Dünyanın birçok yerinden Türkiye’ye dönenler yurtlarınızda karantinada. Kalanlar memnun mu, geri dönüşler nasıl?

Türkiye, devlet millet iş birliğiyle bu beladan kurtulmaya çalışıyor. Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de bakanlığımız yurtlarını, yurtdışından ülkemize dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında rahat ve huzurlu bir ortam sunan yurtlarımızda, dünyanın dört bir yanından ülkemize dönen 20 binden fazla vatandaşımızı ağırlıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizleri mutlu ediyor, gurur ve sevinç kaynağımız oluyor. Vatandaşlarımızın dile getirdiği memnuniyet mesajları, bizlere ayrı bir heyecan, ayrı bir güç veriyor. Şimdi ‘karantina günlükleri’ diye bir kavram oluştu. O yurtlarımızda kalan genci, yaşlısı tüm vatandaşlarımızın bana direkt yazdıkları mesajlar, sosyal medyada, diğer ortamlarda ifade ettikleri düşünceler, hakikaten bu süreçteki çabaların ne kadar önemli, ne kadar anlamlı olduğunu da gösteriyor. Dedim ya… Öyle güzel mesajlar alıyorum ki. Mesela bir gencimiz, Paris’te okuduğu üniversitenin yurdunun bizim yurdumuzla kıyaslanmayacak derecede olduğunu ifade ediyor. Yine Kanada’da okuyan bir öğrencimiz, Kanada’daki yurduyla bizim Sivas’taki yurt arasındaki farklılıkları ortaya koymuş. Ve eğitim hayatına tekrar döndüğünde bu durumu Kanada’da anlatacağını söylüyor.

1.5 YIL İÇİNDE 850 BİNE ÇIKARACAĞIZ

- Yurtların kapasiteleri yeterli mi?

Bugün öğrencilerimize yuva olan yurtlarımızın, günü geldiğinde milletimizin her bir ferdine yuva olabileceğini görmek de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. 2002 Türkiye’sinde yaklaşık 190 bin yatak kapasitesinden bugün 700 bin kişiyi güvenli, aile sıcaklığıyla, her şeyiyle dört dörtlük bir şekilde ağırlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu anlamda da bu kritik süreç bizlere yeni bir tecrübe yaşatıyor. İnşallah bu 700 bin kişilik kapasitemizi, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1,5 yıl içinde 850 bine çıkaracağız.

KREDİ VE BURS ÖDEMELERİNE DEVAM

- Öğrenci kredi ve bursları ne durumda?

Üniversitelerde eğitim öğretime ara verildi. Üniversite öğrenimine devam eden öğrencilere ödediğimiz kredi ve burs ödemelerinde de hiçbir kesinti olmayacak ve ödemelere devam edeceğiz. Geri ödeme aşamasındaki gençlerimiz için erteleme yapıyoruz ve bu kardeşlerimizin kredi borçları kapsamındaki Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kredi geri ödemelerini TEFE uygulanmadan, yani ilave bir maliyet yansıtılmadan erteliyoruz.

GÜNDE 40 BİN MASKE ÜRETECEĞİZ

- Gençlik Merkezlerinde özel çalışmalar var mı?

Şunu sevinçle ifade etmek isterim ki; bu ülkenin gençleri her durumda iftihar edilecek gençlerdir. Elini taşın altına koymaktan geri durmayan, cesur, akıllı, üretken, merhametli bir gençliğimiz var. Bu süreçte de hızlı bir şekilde yeni ve çok önemli bir çalışmaya daha imza attılar. 81 ilimizdeki 81 gençlik merkezimizde, sağlık çalışanlarımız için hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine başladılar. Geçen hafta ben de Keçiören’deki gençlik merkezimizi ziyaret ettim ve gençlerimizin çabasına şahitlik ettim. Onlarla birlikte üretime katıldım. Gördüklerim beni çok duygulandırdı. Gençlerin fayda sağlamaya çalışmaları, ihtiyacı olanlara maskeleri bir an evvel ulaştırma çabaları, heyecanları beni çok etkiledi. Her biriyle gurur duyuyorum. Bu gençlerin yol arkadaşı olmak benim için bir iftihar vesilesidir. 3D yazıcılarda yapılan bu maskeler 81 ilde gençlik merkezlerimizde üretiliyor. Seri üretim şeklinde her bir gençlik merkezimizde yaklaşık 500 maske üretiliyor ve hedefimiz günlük 40 bin maske.

20 BİN KİŞİYE KİTAP

- Karantinadaki vatandaşlara yönelik ne gibi projeleriniz oluyor?

Biz bu süreci fırsat bilerek kitap okuma alışkanlığını geliştirmek adına bir kampanya başlattık. Bakanlık olarak kültür yayınlarımızdan yurtlarımızda kalan misafirlerimize kitaplar gönderiyoruz. Çünkü ‘oku’ medeniyetinin evlatları olarak bu zorlu süreçleri okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak adına bir fırsat olarak görüyoruz. Bizzat yürüttüğümüz proje çerçevesinde 20 bine yakın vatandaşımıza kültür çalışmalarımızı armağan ediyoruz.

CANLI MÜZİKLER, BİLGİ YARIŞMALARI, SOHBETLER...

- Evdeki gençlere yönelik neler yapıyorsunuz?

Gençlerin bu süreçte evde olması hem kendi hem de büyüklerin sağlığı açısından önemli. Biz gençleri yalnız bırakmayız. Gençlik merkezlerimiz, sağlık tedbirleri kapsamında kültür sanat faaliyetlerine ara vermiş durumda. Fakat biz gençlerin merkezlerimizde gerçekleştirilen atölye, kurs ve diğer tematik faaliyetlerden mahrum kalmasını istemedik. Gençler neredeyse biz oradayız. Gençler şimdi evlerinde, biz de online faaliyetlerle onların evine konuk oluyoruz. Sosyal medya hesaplarımız, Youtube kanalımız vasıtasıyla, hazırladığımız zengin içerikleri gençlerimize sunuyoruz. Bu içerikler, interaktif materyallerle internet ortamına taşınarak gençlerimize sunulmaktadır. Bilgi yarışmaları, canlı müzik performansları, ünlü isimlerle sohbetler, atölye çalışmaları gibi pek çok başlıkta yine gençlerle olmaya devam ediyoruz. Evdeki gençlerimize ayrıca kitaplar göndereceğiz.

GENÇLER KRİTİK MİSYON ÜSTLENİYOR

- Koronavirüs salgınıyla ilgili gençlere sizce ne gibi görevler düşüyor?

Gençlerimiz bu zor sürecin en kritik misyonunu üstlenmiş durumdalar. Yaşadığımız bu süreç bize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. O yüzden ben her fırsatta gençlerimizden ‘en büyük varlığımız, en büyük imkânımız’ diye bahsediyorum. Geçtiğimiz yıl ‘gönüllük yılı’ ilan etmiştik ve gençlerimiz çok önemli gönüllülük faaliyetlerine imza atmışlardı. Atmaya da devam ediyorlar. Gençlerimiz bu zor ve kritik süreçte de çok önemli görevler üstleniyorlar. Örnek vermek gerekirse bu süreçte gönüllü geçlerimiz, gençlik liderlerimiz ‘Vefa Sosyal Destek Gruplarında’ görev almaya başladılar. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Biz de gerek büyüklerimizin, gerek diğer vatandaşlarımızın sosyal anlamda ihtiyaçlarına çözüm üretmek adına gençlerimizin bu konuda çaba göstermesini istedik. Gençlerimizin her alanda ortaya koyduğu fedakârlığı bu gönüllük çalışmaları kapsamında, özellikle de koronavirüs salgını sürecinde de görmek bizleri çok mutlu etti.

UEFA’NIN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ

- Ligler ve spor müsabakaları ne zaman başlayacak?

Spor kamuoyunda son dönemde cevabı en çok merak edilen soruların başında liglerin ne zaman başlayacağı konusu geliyor. Koronavirüs tehdidinin ardından Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde müsabakaların durdurulması kararı verdik. Biz tüm bu kararları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda aldık. Dolayısıyla, müsabakaların ne zaman başlayacağı, takvim konusu, bugüne kadar olduğu gibi Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz ile yürüttüğümüz istişareler sonucunda şekillenecektir. Kaldı ki bu konuda UEFA’nın görüşü de önem arz ediyor. UEFA Avrupa futbolunda liglerin akıbetini federasyonlar ile değerlendirecek. Bu görüşmelerde UEFA organizasyonlarının akıbeti de belli olacak sanıyorum. Bu sezonki Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul’da oynanacak. Dolayısıyla bu karar ülkemizi de yakından ilgilendiriyor.

KULÜPLERİMİZDEN KİRA ALMAYACAĞIZ

- Spor camiası için ne gibi ekonomik önlemler aldınız?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu karşılaşmalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden kulüplerimizden kira bedeli almama kararı aldık. Bununla ilgili genelgeyi il müdürlerimize gönderdim. Yani, stadyum ve spor salonlarımız ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri (yüzme havuzları vs.) içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu karşılaşmalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerin kira ödemelerini 13 Mart tarihinden başlamak üzere faaliyete başlayacakları tarihe kadar almayacağız. Faaliyetlerine devam eden, ancak alınan tedbirler kapsamında etkilenen ticari ünitelerin Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2020 aylarına isabet eden kira bedelleri ise ilgilisinin talebi halinde 4 ay süreli ve faizsiz olarak ertelenecek.