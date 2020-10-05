GÜVENLi TATiL 2021’E DOPiNG

Antalya’nın Manavgat bölgesindeki turizm tesislerini gezdik. Bu sene gelen turistlerde dikkati çeken şimdiye kadar Türkiye’ye gelmemiş ve harcama kapasitelerinin yüksek olması. Güvenli tatil başarısı 2021 rezervasyonlarının artmasını da sağlamış.

ANTALYA

Salgın, iç ve dış turizmi olumsuz etkiledi. Özellikle sahil kesimlerdeki oteller ancak temmuz başı hizmet vermeye başladı. Tesislerin tamamı da açılmadı.

Türkiye ‘GÜVENLİ TATİL’ sloganıyla dünyada örnek oldu. Salgın nedeniyle turistlerin de öncelik tercihleri değişti. Hijyen ve güvenli tatil bu sene öne çıktı.

Türkiye’nin en büyük yatak kapasitesine sahip olan Antalya’nın Manavgat bölgesindeki tesisleri gezdim. Bu sene gelen turistlerde en dikkati çeken şimdiye kadar Türkiye’ye gelmemiş ve harcama kapasiteleri yüksek olmaları. Güvenli tatil başarısı 2021 rezervasyonlarının artmasını da sağlamış.

Bu seneki turizmi Manavgat - Side Turizm ve Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut ile Antalya’da konuştuk. Barut’un kendi oteli de var Side’de. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Barut’un Belek’teki otelinde birkaç ay önce büyükelçileri ağırlamıştı.

Barut, sahilde Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

- Antalya’da özellikle de sizin bölgenizde turizm bu sene nasıldı?

Manavgat, Türkiye’nin en büyük yatak kapasitesine sahip olan bölgesidir. Yani Türkiye’nin en büyük turizm destinasyonu. Küçüklü büyüklü 225 bin civarında yatak var. Oteller, apartlar, pansiyonlar... Bu bölgenin bir özelliği de her müşteri tipine hitap eden yatak kapasitesi var. Küçük pansiyonlar var, deniz kenarı olmayan tesisler var, büyük tesisler var. Değişik ülkelerden ve değişik gelir grubuna hitap eden bir müşteri kapasitesi var bu bölgenin. Onun için bu yıl bunun az da olsa faydasını görüyoruz. Düşük gelir kapasitesine sahip pazarlarda uygun kendine yer bulabiliyor.

Yarıdan fazla kapalı

- Bütün oteller açtı mı bu sene?

Açılan kapananlarla birlikte yarıdan fazlası kapalı. 2 ay açanlar oldu, kapatanlar oldu. Bu ay kapatan oldu. Yüzde 50’den fazlası kapalı diyebiliriz. Açık olanlar temmuz, ağustos ayında yüzde 50 dolulukları yakaladı. Aşağı yukarı rakamlardan da belli. Geçen yılın yüzde 30’u kadar olacak diye bekliyoruz bu bölgede. Sezon sonra başladı zaten. Olan sezonda temmuz, ağustos, eylül. Halihazır açık olan pazarlarda bir sıkıntı olmaz ise ekimde de böyle devam eder. Avrupa’nın açılmaması etkili. Bu bölgede Avrupa’da güçlü bir bölge. Almanya, Belçika, Hollanda. Oraların açık olmaması bu bölgeyi çok etkiledi. İskandinavlar sıfır. Almanya’dan ufak tefek geliyor. Ama o da canlı değil. Diğer ülkelerden de uçuş sıkıntısı nedeniyle gelemiyor.

SENEYE ARTIMIZ OLACAK

- Seneye beklenti nasıl?

Bütün dünyadaki gidişatı takip ediyoruz. Aşı çalışmaları devam ediyor. Şu anda nasıl derseniz? Şu anda bir miktar 2021 satışları özellikle İngiltere pazarında devam ediyor. 2021 için rezervasyon geliyor. Bunda güvenli tatil çok etkili oldu. Dünyadaki gidişatta aşının bulunması büyük etken olur. Eğer ciddi bir aşı ortaya çıkarsa önümüzdeki yıl Türk turizmi için iyi bir yıl olur. Beklentimiz o yönde. Güvenli tatil diye bize gelen çok. Bu güvenli tatilimiz bizim seneye ayrıca artımız olacaktır. Özellikle İngiliz, Ruslar ve Ukraynalılarda hiç Türkiye’ye gelmemiş zümreyi biz bu sene ağırladık. Zaten bize gelenler bizim servis kalitemizi misafirperverliğimizi biliyor. Onun üzerine biz önümüzdeki sene bu yeni misafirlerimizden inşallah memnuniyetiyle bütün dünyada bir iyileşme olursa ben artacağına inanıyorum. Turist sağlığı için iyi bir alt yapımız var. Çok iyi hastanelerimiz var. Onun için de güven veriyor Türkiye ve Manavgat bölgesi turiste. Bu bölgemizde ayrıca ciddi bir sağlık alt yapı yatırımı var. Bu bizim için önemli.

Tesisler memnun

- Bu seneden memnun muyuz?

Tabii beklentimiz çok düşük olduğu için açık olan tesisler memnun. Onun için bir sıkıntı yok şu anda. Haziran sonunda açtık. 3 aydır açık. Parça parça arttı gelen turist sayısı. Özellikle Ağustos ayında İngiltere’nin diğer bölgeleri kapatmasıyla biz de ciddi bir artış oldu özellikle İngiliz pazarında. Beklentimiz Almanya’nın biraz rahat bırakmasıydı. Daha tam da bırakmadı. Hem Dışişleri Bakanımızın hem Turizm Bakanımızın büyük çabaları oldu. Ellerinden geleni yaptılar. Ama Avrupa’da biraz daha siyaset öne çıkıyor. İki bakanımızın da sıkı çalışmaları var. İnşallah bu çabalar önümüzdeki yıla daha iyi faydası olur diye düşünüyoruz.

YERLİYE ÇOK UYGUN FİYAT

- Yerli turistlere yönelik mesajınız ne olacak?

Özellikle iç piyasa hareketli bir yıl geçirdi. Yurtdışı seyahetler de olmadığı için. İç piyasada bu günler aslında bir avantaj bile olabilir tatil için. Açık olan tesisler her türlü özellikle Turizm ve Sağlık Bakanlıklarının denetiminde. Ayrıca özel firmaların denetiminde. Gayet güvenli bir tatil imkanı var. Bence yerli misafirler de bu imkanı değerlendirebilirler. Geçen yıllara göre fiyatlar da uygun. Her zaman söylenen ‘yabancıya pahalı yerliye ucuz.’ Şimdi yerliye bayağı ucuz. Çünkü yabancıya dövizle satıyoruz, döviz artıyor. İç piyasada kabul edilebilir uygun seviyede. Onun için yerli turistlerde bunu değerlendirirse gayet iyi olur.

12 ay açık

- Ne zamana kadar açıksınız?

Açık olan tesislerde saydığımız pazarlara bağlı. Pazarlarda bir kapanma olmazsa zaten bazı tesisler 12 ay açık. Bunlar devam eder. Ama ekim ayından sonra artık düşüş bekliyoruz.

YENİ TURİST PROFİLİ NASIL?

- Bu sene gelen turistlerin profili nasıl?

İspanya’nın turizmde kapalı olması Türkiye’yi olumlu etkiledi. İngilizler bize geliyor. Bu sene pandeminin etkisiyle daha önce Türkiye’yi görmeyen Rus ve İngiliz müşteri profili de oluştu. Küçük de olsa pandeminin aslında Türk turizmine bir katkısı. Daha önce Türkiye’yi bilmiyorlardı. Gelip burada bizim hizmet kalitemizle mutlu olanlar ağırlıkta. Kötü bir yılın az da olsa Türk turizmine bir getirisi oldu. Hiç gelmeyenler Türkiye’yi gördüler, tanıdılar.

Yüksek harcama var

- Beklentiler ve sonuçlar nasıl? En çok hangi ülkeden geliyorlar?

Beklenti sıfırdı yani çok düşüktü. Dünya turizmine de bakarsak gidişata göre şükredilecek bir pozisyondayız. Salgın dünyada da devam ederek artıyor.

Şu anda en çok ülkemize gelenler İngiliz, Rus ve Ukrayna. Şu anda 3 pazar tam anlamıyla açık. Almanlardan bir miktar gelen var. Bu ciddi bir rakam değil. Harcama kapasitesi daha yüksek olan turistin memnun olup olmayacağını gelecek sene geldiğinde anlayacağız. Harcama kapasitesi daha yüksek olan turist az da olsa Türkiye’yi keşfetti. Biz pandemiden dolayı yüzde 80 yatak kapasitesinde tutuyoruz. Bu ay açık olanlarda doluluk oranları 70-80 civarı. Antalya çevresinde otellerin yüzde 50’den fazlası kapalı. Yüzde 50 civarında da doluluk var.

TÜRKİYE TATİLİ DAHA SAĞLIKLI

- Hijyene yönelik neler yapıyorsunuz?

İlk açılıştan beri sağlıklı tatile çok önem veriyoruz. Misafirlere de söylüyorum, aslında şu anda Türkiye’deki tesislerde tatil yapmak kendi ülkelerinden kalmaktan daha sağlıklı. Çünkü biz hijyene çok dikkat ediyoruz. Odalar dezenfekte edildikten sonra veriliyor. Her masada hijyen ürünleri var. Daha önceki yıllarda oluşabilecek birtakım risklerden daha az risk var bu yıl. Daha temiz bu yıl. Çünkü havuzlara daha çok ilgi gösteriyoruz. Bütün kapalı mekanlara, restauranta, çatala, bıçağa yani her şeye Türkiye’de daha çok ilgili gösteriliyor. Bunlardan dolayı salgını, sıkıntılı günleri Türkiye’de az hasarla atlatıyoruz. Avrupa’da rakamlar çok kötü gidiyor. Bizim korkumuz İngiltere’de daha fazla salgın olması ve İngiltere’nin çıkışları kapatması.