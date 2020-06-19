Hafter’in İHA’larını nasıl düşürdük?

Türkiye bölgede bu hafta atak üstüne atak yaptı, gücünü gösterdi.

Hem terörle mücadelede hem de Türkiye’nin çıkarlarını korumada.

Kuzey Irak’ta terör hedefleri havadan bombalandı.

Karadan da komandolar operasyon yapıyor.

Ya denizde ne yaptık? İşte bir örnek.

Libya ve Akdeniz’de dünyaya net mesaj verdik.

Bir süredir TSK, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda Libya hükümetine destek veriyor.

Darbeci Hafter’e ise bazı Arap ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleri destek veriyor.

Bizim 7 savaş gemimiz Libya açıkları başta olmak üzere Akdeniz’de dolaşıyor.

Edindiğim bilgiye göre bu fırkateynlerden atılan atışlarla darbeci Hafter’in kullandığı 3 İHA ile 1 drone düşürmüşüz. Yani denizden havayı temizlemişiz.

Sadece hava ve karadan değil denizden de etkili bir şekilde gücümüzü göstermişiz.

Avrupa ülkelerinin ise toplamda 3 gemisi sıcak bölgede dolaşıyormuş.

Üst düzey askeri yetkililerden aldığım bilgi, TSK Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarını korumak için 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürecek...

MSB’den koronavirüs atağı

Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve 3 Kuvvet Komutanı ile MSB’ye bağlı ilaç ve maske fabrikasını gezdim.

Bakan Akar’a İlaç Fabrikası’nı ziyareti sırasında Fabrika’nın Müdürü Veteriner Hekim Albay Çetin Koca tarafından brifing verildi.

Brifingde tüm dünyada küresel salgın halini alan koronavirüs kaynaklı hastalığın tedavisinde önemli bir yer tutan 200 mg Hidroksiklorokin film kaplı tabletin MSB İlaç Fabrikası’nda üretiminin başarı ile gerçekleştirildiği, laboratuvar analizlerinin uygun sonuçlandığı ve ilaç fabrikasının her zaman göreve hazır olduğu ifade edildi.

Bakan Akar da ilaç fabrikasının tüm personelini başarılı ve gayretli çalışmalarından dolayı kutladı. Akar, “Söz konusu ilacın üretilmesi önemli bir yetenek. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

Elçilere 5 dilde opera aryası

Bugün Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un davetlisi olarak Antalya’dayız.

Türkiye’nin turizm hazırlıklarının tanıtımı için yapılacak ‘Yeniden Keşfet’ etkinliğine katılacağız.

Davette ayrıca 60 ülkenin büyükelçisi ve uluslararası basın da olacak.

Yani dünyaya ‘biz turizm için hazırız, bekleriz’ denilecek. Ayrıca turistik ve tarihi gezi de planlanmış.

Bunlardan biri de dünyaca ünlü Aspendos Antik Tiyatrosu’nda.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan özel hazırlanmış.

Şef Antonio Pirolli yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile 7 tenor, elçilere muhteşem bir gece yaşatacak.

Elçiler Aspendos’ta İtalyanca, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere 5 dilde opera aryası dinleyecek.

Bir müşteri bir berbere ne demiş?

4 ay sonra berbere gittim ve tıraş oldum.

Biraz daha gitmemeyi düşünüyordum ama etrafımdan ‘parasını biz verelim de git artık’ cümleleri artınca dayanamadım.

Gittim ama nasıl gittim?

25 yıldır gittiğim berberim uzun süre beni görmek istemeyecek artık.

Niye mi?

‘Yüzüme dokunma, elini yıkadın mı, makaslar hijyen mi, maskeni arada değiştiriyor musun...’

O kadar çok işine karışmışım ki sormayın. Sanırım randevu talebime bir süre çıkmaz.

4 ay sonra görüşürüz diye vedalaştık...