HASTANE DEĞİL SAĞLIK ŞEHRİ

Tedbirler salgınla mücadelede sayıları düşürdü. Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımdaki kovidli hasta sayısı yüzde 50, servisteki kovidli hasta sayısı ise yüzde 75 azalmış. Günlük 15 bini bulabilecek aşı yapma kapasitesine sahip hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel ‘Hastane değil sağlık şehri’ diyerek Milliyet’i gezdirdi

Uygulanan tedbirler salgınla mücadelede nefes aldırdı. Sayılar düşüyor.

Aşılanma sayısı da artınca salgın ile mücadelede büyük rahatlama olacak.

Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımdaki kovidli hasta sayısı yüzde 50, servisteki hasta sayısı ise yüzde 75 azalmış. Günlük 15 bini bulabilecek aşı yapma kapasitesine sahip Ankara Şehir Hastanesi’nin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, Ankara’da salgının yükünü çeken hastanelerini ve aşı odalarını Milliyet’e gezdirdi.

Tedbirlerin kendilerine nefes aldırdığını dile getiren Başhekim Surel, salgın nedeniyle sağlık sorunlarını erteleyenlerin azaldığını ve hastaneye gelişlerin tekrar başladığını dile getirdi.

Şehir hastanesi kampüsünde 24 saatlik insan döngüsünün pandemi öncesi 85-90 binlerde iken, şimdilerde 60-70 bin civarında olduğunu belirten Surel, “hastaneden ziyade sağlık şehri gibiyiz” vurgusu yapıyor.

YARDIMLAŞMA VE SİNERJİ İLE AŞTIK

4 bin 500 yatağa ulaştıklarını belirten Surel, kovid dışı alanlarda doluluk oranlarının yüzde 90’larda, kovidli alanlarda ise yüzde 50 olduğunu dile getirdi.

Salgın ile mücadele döneminde bütün kliniklerin yoğun bakım desteği verdiğini belirten Surel, çok büyük yardımlaşma ve sinerji ile bu süreçleri atlattıklarını vurguladı. Surel, “Göz hastalıkları, psikiyatri bölümü başta olmak üzere birçok bölüm ilgisi olmamasına rağmen kovide bakan hocalarımız önderliğinde kovid servisi kurdular. Yatak kapasitemizi en etkili kullanacak şekilde yönettik süreci. Bütün klinikler de uyum gösterdi. Herkes profesyonelliğini masaya koydu. Gelen hasta analizlerine göre bir sonraki haftanın planlamasını yaptık sürekli” dedi.

NORMALE ÇEVİRMEYE BAŞLADIK

Kovid hastaları için ayırdıkları alanları sayıların düşmesiyle azaltmaya başladıklarını dile getiren Surel, “Aşı ve kısıtlamaların etkisiyle beraber insanlara artık hastaneye gidebilirim gibi bir güven geldi. Sağlık problemlerini erteleyen ve hastaneye gelmekten çekinen vatandaşlarımız artık daha rahat hastaneye gelir oldular. Bir haftadır gelenler çoğaldı. Artan kovid dışı hastalarımıza yeterli hizmet alımı oluşturmak için kovide dağıtılan alanları normal tedavi alanına çeviriyoruz. Örneğin ortopedi bölümünün yarısını kovid bölümünden çıkardık. Bu hafta da bazı bölümleri çıkaracağız” dedi.

GÜNDE 15 BİN AŞI YAPABİLİRİZ

Kovid aşısı için planlamalarını 1.5 ay önce yaptıklarını belirten Surel, “Kampüste 7 ayrı bölüme aşı odaları oluşturduk. Bir bölümde 20 oda oldu. Her odada bir hemşire. 10 odaya 1 doktor verildi. Aktif tedavinin olmadığı bir alana da ayrı olarak aşı odaları açtık. Aşı odaları sabah 8’den akşam 24’e kadar randevulu hizmet veriyor. Toplamda 130 oda oluştu. 10 dakikaya bir randevu açıldı. Şu anda günde 7 bin 800 aşı yapabiliriz. İhtiyaç olursa bunu daha da artırırız. 5 dakikada yapılsa iki katına yani 15 binlere çıkabiliriz. Bekleme alanlarımız da geniş. 5 dakikada aşı kapasitesini de rahatlıkla kaldırır. Şu anda günde 3-4 bin aşılama yaptık. Bu sayı önümüzdeki haftalarda aşıların gelmesiyle artacak gibi gözüküyor” dedi.

AŞININ YAN ETKİSİ OLMADI

Şu ana kadar aşı çalışmalarında ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Surel, “Bir personelimizin ‘boğazım şişiyor’ gibi bir ifadesi oldu. Ona ilaç verildi. Bir de yan etki gösteren başka bir hastamız oldu. Bunlar da alerjik bünyeli kişiler. ‘Başka aşıyı olduğumda da şöyle sıkıntı olmuştu’ diye bildirimde bulundular. Onun dışında başka çıkmadı yan etkisi olan. Müdahale gerektiren bir yan etki öyle bariz olarak yaşamadık. Şu ana kadar 15 bin civarında aşı yaptık hastanemizde” dedi.

39 BİN METREKARELİK ACİL SERVİS

Kampüste 39 bin metrekarelik alanda acil servisleri olduğunu belirten Surel, “Pandemi öncesi normal günde acile 2 bin kişi geliyordu. Bu aralar bin kişi civarında. Bu sayı bir haftadır artmaya başladı” dedi.

Tedbirlerin nefes aldırdığını dile getiren Surel, “Şu anda yoğun bakımda yeterince boş yatak var. Yoğun bakımlarda doluluk yüzde 50 azaldı. Biz tedbirli gidiyoruz. Düşüşü gördükçe boş kalan yatakları kovid dışı hastalarımız için de tekrar organize ediyoruz” dedi.

YÜZDE 100 TEMİZ HAVA VERİYORUZ

Surel hastanelerindeki hijyene verdikleri önemi anlatırken bir konunun altını çizdi. Geçen şubattan beri yoğun bakımlara ve çalışma alanlarına yüzde 100 temiz hava verdiklerini belirten Surel, “Emilen bütün havayı dışarı veriyoruz. Yoğun bakımda ortada çalışıyoruz. Ortaya yüzde 100 temiz hava basılıyor ve pozitif basınç var. Odalarda negatif basınç var. Odadan emilen hava içeriye hiç dönmüyor. Yüzde 100 temiz geliyor. Bizim çalışma arkadaşlarımızda enfekte olma oranı çok düşük oldu” dedi.

BELİRTİLERDE FARKLILIK YOK

Hastane turumuzda Korona ve Dahiliye Klinik Şefi Doç. Dr. İhsan Ateş ile de sohbet ettik. Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kovid aşısını yapan doktordu. Kovid vakalarındaki belirtilerde geçmişe göre çok farklılık olmadığını belirten Ateş, “Hasta sayısı da serviste yüzde 75 oranda azaldı. Başvuru şikâyetlerinde çok fazla değişiklik yok. Yatışı yapılan hastalar daha çok akciğer durumu olan hastalar” dedi.

VATANDAŞLARIMIZ AŞILARA GÜVENSİN

Sağlık çalışanları olarak aşı çalışmasında topluma örnek olmada sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve aşı olduklarını belirten Surel, “Aşı karşıtlarına anlam veremiyorum. 15-16 bin personelimizin olduğu kampüste toplam 3 bine yakın arkadaşımız Kovid ile tanıştı. 3 çalışma arkadaşımızı da kaybettik. Vatandaşlarımıza aşılara en üst düzeyde güvenmelerini tavsiye ediyorum. Benim annem 70 yaşında, aylardır evden çıkmıyor. Sırası gelince aşısını olacak. Aşı sırası gelenler aşılarını mutlaka olsunlar. Bu hem kendilerine karşı, hem virüsü taşıyabilecekleri sevdiklerine karşı, hem de topluma ve insanlığa karşı sorumluluk” diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi’nin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastaneyi Milliyet’e gezdirdi.