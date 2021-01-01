Hoş geldin 2021 bir daha dönme 2020

Bugün 2021’in ilk günü.

Hoş geldin 2021, bir daha karşımıza çıkma 2020’li günler diyoruz.

2020 unutulmayacak bir yıl oldu.

Salgınıyla, felaketleriyle, mutsuzluk-larıyla...

2021 mutluluk, huzur ve en önemlisi sağlıklı günler getirsin hepimize.

Salgın belasından biran önce kurtulmak dileğiyle.

Yeni yıla girişimiz bile farklı oldu. Büyük çoğunluk evlerimizde ve ziyaretler olmadan karşıladık 2021.

Bugünler son olsun ve yine dostlarımızla, arkadaşları-mızla daha çok buluşacağımız, birlikte vakit geçireceğimiz günler dileğiyle.

Ben bu yılın son günlerinde babamı kaybettim. Sevdiklerinizin yanınızdayken kıymetini bilin.

Ve onlara daha çok zaman ayırın.

Sevdiklerinize, sağlığınıza, huzurunuza ve sizi mutlu eden her şeye daha çok sarılın ve hiç bırakmayan...

Aşı ne kadar koruyacak?

Çin’den ilk aşılar geldi.

2021’in ilk güzel haberlerinden biri oldu.

Bir an önce aşılanmaya başlayalım ve bu salgından kurtulalım.

Şimdi en çok tartışılan ise aşının ne kadar koruyacağı?

Biraz bilinmeyenli denklem olsa da bu soruyu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Demirer’e sordum.

Kök hücre uzmanı olan Prof. Demirer, “Ben aşının 9-12 ay civarında koruyacağını düşünüyorum. Belki de bizim senede 2 kez bu aşıyı yaptırmamız gerekecek. Kışa girerken ve ilkbahar gibi. Nezle, grip aşılarında olduğu gibi” vurgusu yaptı.

Peki koronavirüsü geçirenlerde koruma süresi ne kadar oluyor? Bunu da sordum Taner Hoca’ya.

Taner Hoca buna da “koronavirüsü geçirenlerde koruma süresi ise 3-4 ay gibi. Covid geçiren bazı uzmanlarımız geçirip tekrar oldular. Koruma süresi kısa gözüküyor. İkinci kez geçirenlerin daha ağır geçirdiği de rapor edildi” diyor.

Ama unutmayın, aşı olsak da koronavirüsü geçirsek de yine de korunmaya devam etmemiz gerekiyor.

Yani maske, hijyen ve mesafe 2021’de de gündemimizde olacak gibi gözüküyor.

Boronu eşleri nasıl karşıladı?

Geçtiğimiz günlerde Boron bulaşık temizlik ürünlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer tanıttı.

Bor ürünleri payı pazarda yüzde 8’i geçmiş.

Tabii merak edilen Bakan Dönmez’in eşi ve Genel Müdürün eşi bor ürünleri kullandı mı ve nasıl karşıladı?

Bakan Dönmez, eşi ve çocuklarının ürünü kullandıklarını ve çok beğendiklerini kaydetti. Dönmez, “onlar beğenince içim rahatladı” dedi.

Genel Müdür Keleşer ise ilk başlarda yeni ürünlerin kullanımında eşini ikna etmekte zorlandığını belirterek, “kullanınca beğendi şimdi bor savunucusu” dedi.

Çad’ın turizm çalışmalarını Türkler yapacak

Afrika’daki turizm artırmak için Türk işadamları büyük bir yatırım projesine girmiş.

World Tourism Forum Institute, Orta Afrika’da bulunan ve topraklarının büyük bölümü Sahra Çölü’yle kaplı olan Çad’a 1 milyar dolar tutarında yatırım anlaşması imzalamış.

World Tourism Forum Institute Başkanı Bulut Bağcı, Çad ile 5 yıllık işbirliği çerçevesinde ülkenin tüm turizm çalışmalarının koordinasyonunu yürüteceklerini söyledi. Bağcı, “Ülkenin turizm alanında yapılanması için master planı hazırlayacağız. Bu adım ülkeye başka yatırımlar gelmesini de sağlayacak. Havalimanı ve çeşitli inşaat projeleri de hayata geçirilecek” dedi.