Hulusi Paşa’nın direnişi ve FETÖ’cülerin bitiş anı

15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar o gece neler yaşadı?

Darbeciler, Hulusi Paşa’yı ikna edip kendi saflarına katmaya çalıştı ama Akar FETÖ’cülere direndi ve sert tepki gösterdi. Bunları hem kendi anlattı hem de yargıdaki ifadelere yansıdı.

FETÖ’cüler o gece sık sık kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda “bir numara ikna olmuyor” diyordu. Bu sanık ifadelerinde de vurgulandı.

Akar ile FETÖ’cülerin dialogları o gecenin nasıl biteceğini de gösteriyor.

FETÖ’cülerin “operasyon başlıyor, herkesi alacağız” demesi üzerine Akar, “ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın, sakın ha” diyor.

Akar, ilk odasına giriş ve yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Odama tam teçhizatlı, eğitim kıyafeti giymiş, silahlı personelin girmeye kalkıştığını görünce ayağa kalktım. Bu esnada emir subayım olan Levent Türkkan ‘komutanım otur, kalkma, sakin olun, zorluk çıkarmayın’ şeklinde bağırdı. Beni birisi iterek sandalyeye oturmamı sağladı ve o esnada arkadan bir başkası elinde el havlusu tarzında bir şeyle hem ağzımı hem burnumu kapatarak nefes almamı engelledi. Bu esnada kolumu boğazıma doladı, sıktı. Askeri kıyafete ait ip türü bir cisim boğazıma sürtünmesiyle, o anda nefes almakta güçlük çektiğim için debelenirken ve ellerimle burnumu açmaya çalışırken bir başkası plastik kelepçeyi bileklerime taktı. Benim bu şekilde direnmem üzerine burnumu açacak şekilde ağzımı kapattılar.”

Sık ulan şerefsiz

Emir subayı Türkkan, Akar’ın bağırması üzerine tabancayı ona doğru doğrultarak “komutanım sakin olun, vururum, sıkarım” demesi üzerine Akar, “sık ulan şerefsiz” diyor.

FETÖ’cüler sürekli ellerindeki metni imzalayıp televizyonlarda Akar’ın okumasını istiyor. Hatta “imzalayın, her şey güzel olacak” deniyor.

FETÖ’cüler Akar’a “dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürürüz” diyor. Ama Akar bunu da reddediyor.

Bu esnada Akar, Akıncı Üssü’ne götürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa çağrısı ve vatandaşın direnişi karşısında Akar, “yeteri kadar battınız, hiç olmazsa burada bir erkeklik gösterip kesin, gidip teslim olun” diyor.

Ne zaman moraller bozuluyor?

Arkasından Akıncı Üssü’nün de bombalanmaya başlaması üzerine FETÖ’cülerin moralleri bozulmaya başlıyor. Akar son durumu şöyle anlatıyor:

“Darbeci hainlerin morallerinin zaman ilerledikçe çöktüğünü gözlemliyordum. Öncelikle boğaz köprüsünden teslim olan tankçılara ilişkin görüntüler, ancak çok daha önemlisi Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havaalanı’nda canlı yayında toplanan kalabalığa olan hitabı darbeci hainlerin bütün ümitlerini yok etti. Sinmiş vaziyetteydiler. Gözlerinde korku ve endişe görülüyordu. Kendileri de sanırım artık bir şey başaramayacaklarını gördüler. Ve sonrasında beni Başbakan ile görüştürdüler.”

Darbe girişimi 2-3 ay öne çekilmiş

Gece 03.00’te yapılması planlanan, ancak MİT’in Genelkurmay’a uyarıları nedeniyle 20.45 gibi başlatılan darbe girişiminin asıl sonbaharda yapılması düşünülmüş.

Ancak bu tarih Ağustos’ta yapılacak YAŞ toplantısı öncesine çekilmiş.

Bunun nedeni de Ağustos’ta yapılacak YAŞ toplantısında Akar’ın talimatıyla FETÖ ile iltisağı olan personelin TSK’dan ilişiğinin kesilecek olması. İlk etapta 123 kişi ilişiği kesilmek üzere tespit edilmiş. Kendilerine karşı yürütülecek tasfiyenin kaçınılmaz olduğunu anlayan FETÖ’cüler planladıkları darbe girişimini 2-3 ay öne çekiyor...