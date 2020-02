Şam rejimi İdlib’de neden saldırılarını artırdı?



Rusya ve İran neden İdlib ile ilgili verdikleri sözleri tutmuyor?



İdlib nereye gidiyor?



Türkiye ne yapacak?



Bu günlerde en çok tartışılan sorular bunlar.



Bu soruları üst düzey yetkililere sorduğumda şunlar öne çıkıyor:



- Suriye’deki ekonomik çöküntü Şam rejimini daha saldırgan hale getirdi.



- Bombalamaları artırarak İdlib’den Türkiye sınırına göçün artmasını özellikle istiyorlar.



- Rusya ve İran kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam ederse askeri harekât kaçınılmaz.



- Şam rejimi bir an önce Soçi Mutabakatı’na göre geri çekilmeli.



- Türkiye blöf yapmıyor. Şimdiye kadarki en büyük harekât İdlib için yapılabilir.



- İdlib’de çocuklar ölüyor ama hâlâ oyunlar oynanmaya devam ediyor. Türkiye çocukların ölmemesi için elinden geleni yapacaktır.



Son söz: Tüm birlikler, tüm planlar alternatifli olarak hazır ve her an harekât yapılabilir...



Yaralarımızı gençlerimizle sarıyoruz



Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından tam bir seferberlik ilan edildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bakanlığının orada yaptıklarını konuştum.



Bakanlığa ait tüm tesisleri vatandaşlara açtıklarını belirten Kasapoğlu, depremin hemen ardından bölgeye yüzlerce gönüllü gencin gittiğini ve orada büyük işler yaptığını söyledi.









Kasapoğlu, “Biz, gençliğin bakanlığı olarak deprem bölgesinde yaraları gençlerimizle birlikte sarmaya çalıştık ve sarmaya da devam ediyoruz. Halen gönüllü gençlerimiz bölgede canla başla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyor. Gençlik liderlerimizi acil toplayarak Gençlik Merkezi’nde kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmalarını sağladık. Ayrıca, gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz depremin vurduğu mahallelerde yardım malzemelerini dağıtılmasını sağladık. Depremzede çocukların bir nebze de olsa gülümsemesi ve psikolojik olarak rahatlamaları için her gün çeşitli faaliyetler yapmalarını sağladık. Bölgeye gönderdiğimiz psikologlar depremzedelerle bire bir özel görüşmeler yaptılar. Çadırlarda yaşayan çocuklarımıza yönelik moral ve motivasyon yükseltici eğitsel oyunlar oynatılarak çocuklara keyifli zamanlar yaşatmaya çalıştık. Her gün çadır kentlerde ve depremin yoğun hissedildiği mahallelerde, gençlik liderlerimiz eşliğinde depremzede çocuklara yönelik psikososyal etkinlikler düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz” dedi.



Göbeklitepe’de zaman yolculuğu



Devlet Opera ve Balesi Göbeklitepe’nin dünya prömiyerini önceki gece sahneye koydu. Göbeklitepe aşk öyküsüyle ve hüzünle anlatılmış. Ben beğendim.



Proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan üstlenmiş. Gösteriyi izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığım sohbette, “Göbeklitepe epik operası eşsiz bir zaman yolculuğu olarak sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak” dedi.









Karahan Troya’da olduğu gibi Göbeklitepe ile de dünyayı sallayacak gibi...



Türkiye’yi yarınlara taşımak



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bölgede oynanan oyunları her fırsatta “vekâlet savaşları” çıkışıyla dile getirir.

Bugünlerde yeni bir kitap yazıyormuş.



İsmi “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” olacakmış.



Bölgede yaşananlar ve Türkiye’nin politikaları anlatılacakmış...