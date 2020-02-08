İdlib’de oynanan oyunlar ve gerçekler

İdlib’de gerilim yükseliyor.

Türkiye’ye verilen sözler tutulmadı.



Türkiye son gelişmelerden sonra rejime yönelik net mesajını tarihli verdi.



Rusya’ya da ‘rejim ya duracak ya duracak’ dedi.



Rusya uyarıldı ama İran acaba oynanan oyunların neresinde?



Üst düzey yetkililere sorunca İran destekli yabancı terörist grupların da İdlib çevresinde faaliyet gösterdiğini öğrendim.



Esad rejim güçleri, İran destekli gruplar ve Rusya’nın hava desteğiyle İdlib çevresinde 7 yerleşimi daha ele geçirmiş birkaç gün önce.



Yani rejimin ilerlemesine hem Rusya hem İran uyarılara rağmen hâlâ destek veriyor.



Türkiye bölgede istikrar için barış adımları atarken Rusya ve İran’ın niye bu adımları attığını anlamak zor.



Rus heyet bugün Türkiye’ye gelip görüşecek ama güvenli bölgelerin daha hızlı oluşturulması gerekiyor.



Tabii Türkiye de özellikle Hatay’a İdlib hazırlığı çerçevesinde değişik birliklerden destek göndermeye başladı.



100 araçlık askeri konvoy Hatay’ın Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı ilçelerine ulaştı.



Türkiye bu bölgedeki terörle mücadeledeki kararlılığını tüm dünyaya gösterdi.



Tüm oynanan oyunlara rağmen Türkiye İdlib krizinden de güçlenerek çıkar...



İdlib neden önemli?



İdlib neden önemli? Üst düzey yetkililere sorduğumuz zaman karşımıza şu yanıtlar çıkıyor:



İdlib göç dalgalarının bir numaralı hedefi. Çatışmalardan önce İdlib’de 1.5 milyon olan nüfus şimdi 4 milyonu buldu.

Rejimin sivilleri vurmasıyla büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İdlib’de çatışmaların artması yeni göç dalgalarını artıracak.

İdlib’den kaçarak Türkiye sınırına gelenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.

İdlib’de göç dalgaları artıkça hem bölgede gerginlikler hem de teröristlerin bölgeye girişi artacak.



İnfaz yasasında 6 suç kapsam dışı



Yeni infaz yasası kimleri kapsayacak, ne kadar kişi cezaevinden çıkacak?



Çalışmada sona gelindi. Gözler çalışmanın bitmesinde.



AK Parti yönetiminden aldığım bilgiye göre, 6 suç kapsam dışı kalacak gibi gözüküyor. Son dakika değişiklikler olmazsa.



Bunlar da örgütlü suçlar, terör suçları, tecavüz, adam öldürme, mükerrer suçlar ve uyuşturucu.



Bu düzenlemeyle yaklaşık 50 bin kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor.



Ama MHP yönetimi kapsamın genişletilmesi için de AK Parti yönetimine bastırıyor.



Bu nedenle cezaevinde çıkacakların sayı da artabilir...



Erken yaşta evlenenlerden sürpriz talep



Af tartışmaları sürürken AK Parti yönetimine sürpriz bir talep geldi.



Reşit olmayan yaşta evlilik nedeniyle hapis cezası alan ve hâlâ evli olanlar kendilerine de af istedi.



Bu konu ‘çocuk gelinler’ tartışmaları nedeniyle hassas bir konu.



Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletildi.



Gelen talepler ‘Biz severek evlendik. Çocuğumuz da var. Ama çocuğumuz babasız büyüyor. Bize bir çare bulun’ şeklinde oldu.



AK Parti yönetimi konuyu değerlendiriyor.



Bir defaya mahsus ya da 1 yaş indirimi gibi belirli kriterlerle neler yapılabileceği ve kaç kişiyi kapsayabileceği tartışılıyor.



Ama konu hassas ve ince değerlendirme yapılıyor.



Rafadan Tayfa Avrupa’yı da salladı



Rafadan Tayfa Göbeklitepe.



Yerli yapım animasyon çizgi film.



Türkiye’de 3.5 milyon izleyiciye yaklaşıyor.



Gişede uzun süre 1 numara gitti.



Avrupa’da da gösterime girmiş. İkinci haftada 55 bin izleyiciyi bulmuş.



Karakterlerle gösterimlerde ise binlerce kişi oyunlara girememiş...