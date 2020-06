İstanbul, afet ve deprem dönüşümü

İklim değişikliği nedeniyle İstanbul başta olmak üzere yaz aylarında hortum ile tanıştık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İstanbul, afet ve deprem dönüşümünü konuştum.

Son yıllarda özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkileri sebebiyle sel, heyelan, toprak kayması gibi afetlerle karşı karşıya kalındığını belirten Kurum, “Depremlerde, sellerde, heyelanda; afetlerde de sağlıksız alt yapının ve dayanıksız binaların öldürdüğünü de acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. İstanbul’da son yaşanan hadise bizi iklim değişikliğinin yıkıcı etkisiyle bir kez daha yüzleştirdi” dedi.

İstanbul’da 200 bin konut yenileniyor

Binaların dönüşümünü aynı zamanda bir deprem dönüşümü, afet dönüşümü olarak gördüklerini belirten Kurum, şunları söyledi:

“Bakanlık olarak afetlere karşı büyük mücadeleler veriyoruz. Binalarımızı güçlendirirken aynı zamanda ülkemizin yapı stoğunu yeniliyoruz. İstanbul’un 63 ayrı noktasında bu dönüşüm çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an İstanbul’da sahada yaklaşık 200 bine yakın konutu dönüştürüyor, yeniliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bedeli ne olursa olsun diyerek 2012 yılında başlattığı çalışmalar kapsamında, ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ hedefiyle hareket ediyoruz. Hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah, dönüşümü başarıyla tamamladığımızda; 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin ve sosyal alanların bol olduğu, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız.”

Şehircilik Bakanlığı afet ve deprem ile mücadele için yoğun çalışma içinde. Bakan Kurum ile son depremi yaşayan Elazığ ve Malatya’da birlikte dolaşmıştık.

Bakan Kurum’un dönüşüm ve tedbirlerle ilgili hassasiyetini orada yakından arazide görmüştüm.

Bu süreçte deprem ve afetlere hazırlıkta vatandaşa da büyük görevler düşüyor...

Tüm illerde afet broşürü dağıtılacak

Afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarını minimuma indirmek, vatandaşı bilgilendirip önlem almasını sağlamak için tüm illerdeki muhtarlıklara bilgilendirme broşürleri dağıtılacak.

Muhtarlar da vatandaşlara uyarılarla dağıtacak.

Bu broşürlerde afet ve depremlere yönelik yol haritası ve vatandaşın yapması gerekenler ayrıntılı olarak anlatılacak.

Sel anında neler yapılmalı?

Afed ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olan AFAD, sele hazırlıklı olmak ve sel sırasında şunların yapılmasını öneriyor:

Bulunduğunuz yerin sele maruz kalma riskini öğrenin. Sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterin.

Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın.

Ani su baskını olasılığı baş gösterirse yüksek bir yere çıkmak üzere harekete geçin.

Dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun.

Elektrikli ev aletlerini fişten çekin; sigortaları ve vanaları kapatın.

Sel sırasında sakin olun. Elektrik kaynaklarından uzak durun.

Sel sırasında araç içindeyseniz su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın. Sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanmayın.

Evinizin çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden uzak durun.

Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden uzak durun.