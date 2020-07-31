Kovide teslim olmadık fırsata dönüştürdük

Türkiye salgın sürecini nasıl geçirdi?

Yeni hükümet sisteminin salgın ile mücadeleye etkisi ne oldu?











Bunları geçen hafta KKTC’ye özel uçakla birlikte gidip geldiğim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile konuştum.

Yeni hükümet sisteminin salgın ile mücadelede çok büyük faydasını gördüklerini dile getiren Oktay, “önceki sistemde karar alma süreci uzundu. Bürokrasi, Bakanlar Kurulu, Başbakan...Şimdi anında karar alıyorsunuz. Çok dinamik bir süreç. Salgın sürecinde yeni hükümet sisteminin çok büyük ve olumlu faydası oldu. Türkiye kovid salgınında son derece sakin ve kendinden emin bir ülkeydi. Kriz yönetimimizde çok etkiliydi. Cumhurbaşkanımız çok sakin ve kararlıydı. Her krizi yönetirken bunun fırsatları olacağını değerlendirerek salgını yönetmiş durumdayız. Bunu yönetirken de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin avantajını çok ciddi kullandık. Sistem kendini çok net gösterdi. Uyum halinde çalıştık ve salgında Türkiye güzel bir sınav verdi. Dünyaya örnek olduk. 90 ülkeden vatandaşlarımızı Türkiye’ye getirdik. Müthiş bir operasyon” dedi.

Türkiye hız kesmedi

Salgın döneminde Türkiye’nin hız kesmediğini dile getiren Oktay, “Barajları açtık. Kendi ve milli otomobilin üretilmesi adımını attık. Sağlık sektörünün cihazlarını geliştirdik. 140’a yakın ülkeye yardım yaptık. Maske savaşlarıyla uğraşan bir Avrupa’dan, ABD’den, Çin’den, Rusya’dan sonra Türkiye’ye bakın. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye, hem de dünyaya yardımlar eden bir Türkiye. Aşı ve ilaç geliştirme faaliyetlerinde de yoğun şekilde çalışıyoruz. Kovid dönemini son derece pozitif bir şekilde atlattık. Kovide teslim olmayan tam tersi kovidi fırsata dönüştüren bir Türkiye var. İçerde ve dışarda fırsata dönüştüren. Yardıma muhtaç değil yardım eden bir Türkiye var” dedi.

İnsan biraz utanır

Şehir hastanelerinin yapılmasının da ne kadar önemli olduğunu ortaya çıktığını dile getiren Oktay, muhalefeti şöyle eleştirdi:

“Bütçede bana yöneltilen eleştirilerin en büyüğü hastanelerle ilgiliydi. ‘Milletin parasını toprağa gömdünüz, böyle büyük hastane mi yapılır?’ diyorlardı. ‘Ne yapacaksınız bunları’ diyorlardı. Şehir hastanelerinin önemi görüldü. İnsan biraz utanır. Ama başka bahaneler bulurlar. ‘Teşekkür ediyoruz, muhteşem yapmışsınız’ diyecek erdemi de göstermezler.”

SAĞLIKLI BAYRAMLAR...





Bugün Kurban Bayramı başladı.

Herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum.

Salgını unutmayalım, bayramlaşmaları uygun şekilde yapalım.

Maskelerimizi takalım, mesafemize dikkat edelim.

Rakamlar yüksek geliyor, rehavete kapılmayalım.

‘Bana bir şey olmaz’ demeyelim.

Onun yerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı dinleyelim.

Bakan Koca samimi bir şekilde net olarak uyarılarını yapıyor.

Ayrıca yollara dikkat, trafik canavarı olmayalım.

Acemi kasap görüntülerini de görmemek dileğiyle.

Kalın sağlıcakla...