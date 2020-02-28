Külliye’de herkesin gözlerinin dolduğu an...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki gün önemli bir toplantı vardı.



Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan vali eşleriyle buluştu.



Konu ‘korucuyu aile’ programıydı.



Emine Erdoğan’ın ev sahipliğindeki toplantıya ben de davetliydim. Ayrıca koruyucu aileler de oradaydı.



Aile sıcaklığına ihtiyaç duyan çocuklara yönelik uygulamaya konan koruyucu aile programıyla ilgili yapılan çalıştay ve sonuçları konuşuldu.



Emine Erdoğan’ın 2012 yılında başlattığı Gönül Elçileri Projesi’yle koruyucu aile hizmeti daha etkin hale gelmiş.



2002’de 515 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 2020 yılında 7 bin 330 çocuğa çıkmış.



Çocukların ağlamaması için uygulamaya konan projenin toplantısında, şehit annesi olan Keziban Koç’un iki çocuğa koruyucu aile olması salonda duygulu anlar yaşattı.



Oğlunun şehit olmasının ardından iki sene evden çıkamadığını ve hiç kimseyle konuşamadığını belirten Koç, iki çocuğa koruyucu aile olmasının ardından yeniden hayata döndüğünü anlattı.



Çocukların gülmesini gördükçe yaşama tutunduğunu dile getiren şehit annesi Koç’un bu sözleri başta Emine Erdoğan olmak üzere salondakilerin gözlerinin dolmasına neden oldu.

Aynı masada bulunduğum Aile ve Çalışma Bakan Yardımcısı Selim Bağlı’nın gözyaşlarına hakim olamadığını ve bir süre ağladığını gördüm.



Şehit annesi Koç salonda uzun süre de alkışlandı...



Devlet maddi destek veriyor









Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptıklarını anlattığı toplantıda Emine Erdoğan’ın mesajları da çok önemli ve anlamlıydı.



Emine Erdoğan ile program sonrası kısa bir sohbet de yaptık.



Emine Erdoğan, dünyada uğruna savaşılacak en önemli şeyin çocuklar olduğunu vurguladı. Çocuklara hak ettikleri güzel günleri vermenin ve yaşadıkları zorlukları unutturmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, koruyucu aile olmak isteyenlere devletin maddi destek sağladığını ifade etti.



Ayrıca engelli çocukların koruyuculuğu için ise bu destek yüzde 50 oranında artırılıyormuş. Çocukların öğrenim ve sağlık masrafları da devlet tarafından karşılanıyormuş.



Emine Erdoğan illerdeki koruyucu ailelerin vali eşlerinin destekleriyle artacağını söyledi.



Kimler koruyucu aile olabilir?



Hiçbir çocuk ailesiz kalmasın.



Hiçbir çocuk ağlamasın.



Emine Erdoğan’ın bu projesi çok önemli.



Herkesin bu gibi projelere destek vermesi lazım.



Çünkü koruyucu aile hizmeti çocuklar için bir rehabilitasyon süreci.



Kimler koruyucu aile olabilir?



Bunu sorunca şu yanıtları aldım:



25-65 yaş aralığında olmak. Bekârlarda yaş sınırı 30



En az ilkokul mezunu olmak



Evli-bekâr, çocuklu-çocuksuz herkes başvurabilir



Düzenli geliri olmak.



Pasaport sözü kimden geldi?



Toplantıda bir kişi koruyucu oldukları Etiyopyalı bir çocukla yurt dışına çıkamadıklarını söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eşi Hamdiye Soylu, “Bu iş ben de” diyerek, konuyu eşine ileteceğini ve çözülmesini isteyeceğini söyledi. Yapılan çalıştayın sonuç bildirgesinde öne çıkan önerilerden bazıları şöyle:



Üniversitelere koruyucu aile dersi konulmalı



Diyanet İşleri Başkanlığı ile koruyucu ailelerin artması için iş birliği artırılmalı



Dizilerde koruyucu ailenin olumlu yanları gösterilmeli



Engelli çocuklar için koruyucu ailelerin artmasına yönelik kampanya başlatılmalı



Medya konuya daha çok destek vermeli



Her yıl koruyucu aile şenliği yapılmalı.