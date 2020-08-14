Mavi vatan ve yeni enerji adımları

Türkiye Akdeniz’de oynanan oyunları gördü ve gereken adımlar atıldı.

Mavi vatan Türkiye’nin kırmızı çizgisi. Gemilerimiz Akdeniz’de, dosta düşmana net mesaj veriliyor.

Kıbrıs sorununun çözümünde hep adım atan Türkiye olmuştur.

Öncelikle AB’nin bunu görmesi lazım.

Ama AB ve onun şımarık çocuğu olan Rum tarafı çözüm yerine farklı oyunlar oynamayı tercih etmiştir her zaman.

Türkiye bu süreçte KKTC’nin yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir.

Bölgedeki oyunları ve KKTC’ye yönelik yeni destekleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile konuştum.













KKTC’ye Türkiye üzerinden elektrik götürme projesini hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Oktay, “Elektrik ile ilgili durumu Rum tarafı ve AB engelliyor. Şimdi onunla ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kıbrıs’ın gelişmesi ile alakalı, orası bir refah adası olmalıdır. Onun için girdi maliyetleri önemli. Girdi maliyetleri de enerji maliyetleridir. Onu geliştirmeye çalışıyoruz bir proje ile. Suya benzer olacak ve Türk tarafı ile ilgili enerji sorununu kökten çözecek. Türkiye’den gelecek şekilde yapılacak” dedi.



BM NEREDE?



Kıbrıs sorunu çözülmek istenmediği için çözülmüyor.

Son Akdeniz’de yaşanan enerji tartışmaları da bunun en açık örneği.

Herkesin gözü petrolde, doğalgazda.

Barış ve bölgenin refahını isteyen bir tek Türkiye var.

KKTC’ye uygulanan ve görmezlikten gelinen ambargolar ise tam bir insanlık ayıbı.

KKTC’ye uygulanan ambargoları da konuştuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile.

Ulaşım ve ambargolarla KKTC’nin soyutlanmak istendiğini belirten Oktay, “İnsan haklarının en önemli olmazsa olmazı yaşam hakkı, seyahat hakkıdır. Seyahat hakkı tanımıyorsunuz. Niye doğrudan gelemiyorlar? Nerede BM? Nerede insan haklarını savunan örgütler? Biz şimdi ulaşımı geliştirmeye çalışıyoruz. Havalimanını genişletme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca KKTC’nin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaya çalışıyoruz” vurgusu yaptı.

AB’nin kafasını kim karıştırıyor?



AB, Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili toplanacakmış.

Toplansın bakalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AB’ye net mesajlar verdi.

Keşke özeleştiri yapsalar da Akdeniz’de ortak adımlar atılsa.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB’nin kafasını Fransa’nın karıştırdığını dile getiriyor. Yunanistan ve Rum tarafından da bölgede oynadığı oyunlardan vazgeçmesini isteyen Oktay, “Biran önce kendilerine gelmesi AB’nin de çıkarınadır” vurgusu yaptı.

Türkiye’ye karşı oynanan oyunların hiç birisinin tutmayacağını belirten Oktay, Türkiye’nin olmadığı bir senaryonun uygulamaya dönüşmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Libya ile yeni anlaşmalar



Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmalar bir çok oyunu bozdu.

Libya ile yeni anlaşmalar olacak mı?

Bu konuyu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a sordum.

Oktay, “Libya ile çok kapsamlı anlaşmalarımız devam ediyor. Libya’nın kalkınmasına dönük karşılıklı işbirliği temeline dayalı ekonomik anlaşmalarımız da var. Son dönemde yoğun karşılıklı gidiş gelişlerimiz var. Bölgenin yeniden inşası dönemi var. Enerji kaynaklarının Libya halkının menfaatleri doğrultusunda kullanılmasına yönelik işbirliği var. Libya ile ilişkilerimiz çok yönlü devam edecek” vurgusu yaptı.