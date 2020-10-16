Putin, yerli savaş uçağı ve salgın...

Ermenistan sivil yerleşim yerlerine bomba atmaya devam ediyor.

Rusya ateşkes için tarafları topladı ama ne sonuç çıkar tartışmalı.

Çünkü bu masalar hep oyalama taktiklerini ortaya koymuştur.

Dağlık Karabağ sorununun çözümü için kurulan Minsk gurubunun 30 yıldır sorunu çözememesi unutulmamalı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ne yapacak ve ne yapmak istiyor?

Asıl soru bu.

Önceki gün Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü Putin.

Türkiye çözümden yana.

Mesajları baştan beri hep öyle verdi.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu bir çok yerde ‘işgalden azad ediyor’.

Gözler Rusya’da ve Putin’in tavrında artık.

Türkiye ise her zaman Azerbaycan’ın arkasında.

F-35’ten daha iyisini yapacağız

Türkiye F-35’ten daha iyi bir savaş uçağı yapacak.

Yerli savaş uçağı için yapılan özel tesisi geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile birlikte gezmiştim. Kotil’i çok heyecanlı görmüştüm.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile F-35’in Türkiye’ye verilip verilmeme tartışmalarını konuştum.

Oktay, F-35 verilmedi diye panikleyen bir Türkiye olmayacağını belirterek, “Biz daha iyisini yaparız, geliyor zaten, yapıyoruz. Hem insanlısını hem insansızını yapıyoruz. F-35’in ötesinde teknolojilere şuanda çalışıyoruz. Bunu da göreceğiz. 2023’te hangardan çıkarıyor olacağız” vurgusu yaptı.

Yani hem daha iyisini yapıyoruz hem de insansızını yapıyoruz.

İHA ve SİHA’larla dengeleri nasıl değiştirdiysek yerli savaş uçağı ile de Türkiye dünyada adından çok söz ettirecek.

Kış geliyor, orta yol bulalım...

Dışarı çıkınca salgın ile mücadelede iki durumu fark ediyorsunuz.

Ya çok tedbirli olanları ya da hiç salgın yok gibi davrananları.

Bunun ortası bulunmalı artık.

Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına dikkat edilmeli.

Ayrıca ruh sağlımızda önemli salgın ile mücadele ederken.

Rahat rahat dolaşanlar doktorların mücadelesini de unutmamalı.

Ailelerini görememeleri ve sürekli kendilerinin hayatlarını hiçe sayarak çalışmalarını.

Ayrıca yeni edindiğim bir bilgi daha var.

Sağlık çalışanlarında ikinci kere koronavirüse yakalananlar çıkmaya başlamış.

Kışı rahat geçirmek için herkes tedbirli davransın lütfen.

Yoksa Avrupa’nın düştüğü duruma düşebiliriz.

Afrikalı liderler Türkiye’ye geliyor

Salgın süreci Türkiye’de sağlık turizminin de artmasını sağlıyor.

Dünyada Türkiye’nin sağlık sistemine güven artıyor. Örneğin daha önce Avrupa’ya giden Afrikalı liderler şimdi sağlık sorunları olduğunda Türkiye’ye geliyor.

Bu geliş gidişler şimdilik gizleniyor ama bu süreçte Türkiye’ye başka bölgelerden de çok lider ve üst düzey yetkililer gelecek gibi...

ANLADIKLARIM ve anlayamadıklarım...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsveçli Bakana verdiği mesajlar süperdi, anlayan gayet iyi anladı.

- Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın ‘ışıklar yanıyor’ çıkışını anlamakta zorlandım. Eskiden ‘Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor’ denince herkes, darbe mesajı vermek için olduğunu bilirdi. Şimdi mahkemeden bu mesaj nereden çıktı deniyor. Gereksizzzzzz ve anlamsızzzz bir mesaj.

- Koronavirüs ile ilgili doktorların mücadelesini yakından görünce daha çok tedbirli davranılmasını gerektiğini daha iyi anladım.

- Ermenistan’ın sivilleri, okulları bombalamasını ve buna dünyanın sessiz kalarak bir türlü adım atmamasını anlamakta ve anlatmakta zorlandım.