Türkiye’nin çabaları ve temaslarıyla bölge tam sakinleşme sürecine gireceği zamanlarda ABD ve Rusya’dan yeni bir oyun geliyor.

ABD Başkanı Trump’ın son hamlesi Kudüs oldu.

Ortadoğu Barış Planı diye açıklanıyor ama huzursuzluk ve işgal planı.

Kudüs’ün İsrail’e verilmesi çatışmaları artırır.

Türkiye açık ve net olarak ‘kabul edilemez’ diyor.

Arap ülkeleri ise yine ‘duymamazlığa ve görmemezliğe’ geliyor.

Rusya ile ilişkiler iyi gidiyordu. Suriye ve Libya’da ortak çalışma var.

Ama bu sıralar bakıyorsunuz İdlib’de Rusya yeni bir oyun peşinde.

Verilen sözler yerine getirilmiyor.

İdlib’de hastanenin bombalanmasını kimseye anlatamazsınız.

Libya ile ilgili de Hafter’e baskı yeteri kadar yapılmıyor.

Yani bölgede yine ateşle oynanıyor.

Bugünlerde herkesin en çok sorması gereken ‘Trump ve Putin ne yapmak istiyor?’ sorusu.

Bunu iyi yanıtlayıp daha da kenetlenme ve birlik beraberlik içinde olma zamanı.

Niye mi? Ateşle oynayanlar kendileri yansın diye...

One Minute

29 Ocak 2009.

Yer Davos.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e ‘Öldürmeyi siz iyi bilirsiniz’ diyerek tarihi ‘one minute’ çıkışını yapmıştı. Bir daha da Davos’a gitmemişti Erdoğan.

11 yıl sonra aynı günlerde Trump ‘yüzyılın planı’ diye bir şey açıkladı.

Tabii ki yine Türkiye ‘Kırmızı çizgimiz Kudüs’ diyerek bu defa Trump’a ‘one minute’ dedi.

Dünyanın da artık ‘İsrail’in sınırı neresidir?’ sorusuna yanıt vermesi ve İsrail’e ‘one minute’ demesi gerekiyor.

Türkiye’den Kırım Tatarlarına külliye

Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün sonra Ukrayna’ya gidiyor.

Bu gezide Kırım Tatarlarına bir müjde verilecek.

Türkiye, Kırım Tatarlarına TİKA aracılığıyla bir külliye yapacak.

Külliyede cami, eğitim alanları ve kütüphane gibi alanlar olacak.

Dünyaya örnek ülkeyiz

Elazığ ve Malatya 6.8 ile sallandı.

Binalar yıkıldı insanlar enkaz altında kaldı.

Türkiye ne kadar büyük bir devlet olduğunu bu deprem sonrası dünyaya gösterdi.

Kısa bir süre sonra binlerce kişi yardım için iki ildeydi.

İlgili bakanlar hemen olay yerine gitti.

4 bine yakın kişi çalıştı deprem bölgesinde.

Arama kurtarmada, sağlık ve insani yardımda çok hızlı hareket edildi.

Böylece birçok hayat kurtarıldı.

Tam bir seferberlikle iş birliği yapıldı.

Ve Türkiye dünyaya örnek oldu.

Yeni depremlere de tam hazırlık yapılması lazım.

Kentsel dönüşüm için daha çok çaba harcanması gerekiyor. Vatandaş da binalarını gözden geçirip depremlere hazır olmalı.

Özellikle İstanbul için hızlı hareket edilmeli.

Geçmiş olsun Türkiye ama artık ders alma zamanı.

Bu haftanın alkışı kime?

Bu haftanın alkışı deprem sonrası kurtarma ve yardımlar için gece gündüz çalışan kahramanlara.

Bu haftanın alkışı kazak, şapka, eldiven örerek deprem bölgesine gelen Diyarbakırlı annelere.

Bu haftanın alkışı deprem bölgesi için hemen yardım yapan kalbi güzel insanlara.

Bu haftanın alkışı bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşüm kararlılığını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a...