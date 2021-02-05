Yeni anayasa, yeni sistem, yeni salgın

Yeni bir anayasa zamanı geldi hatta geçti bile.

Tüm partilerin destek vermesi ve tamamen sivil olan bir anayasa hazırlanması gerekiyor.

AK Parti hazırlıklara başladı.

İlk gelen mesajlar eski anayasanın bir kenara bırakılıp yepyeni bir anayasa yazılacağı yönünde.

MHP’den olumlu mesajlar geldi. Gözler anayasayı beğenmeyen muhalefetin de adım atmasında.

Yeni hükümet sisteminin yeni anayasa ile desteklenmesi amaçlanıyor.

Muhalefet eski sisteme dönmek istiyor ama yeni sistemden dönüş olmayacak gibi gözüküyor.

Yeni sistemin yararları ne oldu bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile konuştum.

Yeni sistemin faydaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özellikle salgın döneminde yeni sistemin çok büyük faydasını gördüklerini dile getirerek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin avantajını çok ciddi kullandık. Sistem kendini çok net gösterdi. Uyum halinde çalıştık ve salgında Türkiye güzel bir sınav verdi. Bu başarının ana nedeni her bir vatandaşımızı birinci sınıf gören, özgüveni olan yerli ve milli duruşumuz, hizmetkâr devlet anlayışımız, stratejik ve vizyoner bakış açımızdır. Kısacası Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya sahnesinde büyük yürüyüşünü sürdüren Türkiye’nin başarı hikayesidir. Cumhur-başkanımızın liderliğinde Cumhur-başkanlığı Hükümet Sistemi’nin oluşturduğu sinerjidir” dedi.

100 bine yakın vatandaşımızı getirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye’nin başarısını da sayılarla şöyle anlattı:

“Ülkemiz kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 150 ülke ve altı uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi desteğinde bulundu, yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı kurulan hava, kara ve deniz köprüleriyle Türkiye’ye getirdi. Aşı konusunda da TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin’den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3’üncü ülke durumundayız.”

2021, 2020’Yİ ARATMASIN...

Salgınla mücadelede mutasyon tartışmaları yaşanıyor.

Bilim insanları uyarıyor: Çift maske takın, mesafeyi açın, kapalı alanda daha az kalın...

Mutasyon nasıl etkileyecek? Aşılar etkilenecek mi?

Aşı tartışmalarını kök hücre uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Demirer ile konuştum. Taner Hoca şu mesajları verdi:

- Koronavirüslerin yaklaşık 4 bin türü var. Bunlar sık mutasyona uğrayan virüsler. Pandemi sürecinde de mutasyonları görmeye başladık.

- Ölü aşılar mutasyondan etkilenmiyor. Ülkemizde de 2 milyon kişiye ölü aşı yapıldı.

- Son teknoloji aşılarda da yani mRNA’da şimdilik etkinliği azaltmıyor. Ama geniş çaplı mutasyon olursa yani diken proteinlerde geniş çaplı mutasyon olursa yeni aşılar etkili olmayacak, etkinliğini kaybedecek gibi gözüküyor.

- Hatta bir adım ötesi mutasyona karşı aşılananların yeniden aşılanması gündeme gelecek. mRNA aşılarının böyle sıkıntısı var.

- Güney Afrika’daki mutant virüse karşı aşıların etkinliği yüzde 57’ye düşmüş. Bu tablo dünya geneline yayılırsa pandeminin hızı artabilir ve 2021 bize 2020 yılını aratabilir.