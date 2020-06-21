Anadolu’da Hz. Musa

İsrailoğullarının yüzyıllarca süren esaretini sona erdiren ve Tur Dağı’nda “10 Emir”i alan Hz. Musa, Kur’an-ı Kerim’de adı en çok geçen peygamberlerdendir

Hz. Musa, İsrailoğullarının Mısır’a gidişini ve onların 430 yıl süren esaret hayatlarını sona erdiren peygamberdir. Musa, “sudan çıkmış” anlamındadır; Yahudi milletinin evrensel dininin kurucusudur. Yahudiler, Musevilik adı altında yeni ve tek tanrılı bir dine kavuşur. İbranice adı Moşe’dir ; MÖ. 1000 ya da 1400’lü yıllarda doğduğuna inanılır. Yahudilere göre Hz. Musa, Mısır’da Tutankamon’un firavunluğu zamanında doğar. Müslümanların da kabul ettiği bir anlatıya göre, Firavun rüyasında o yıl doğacak erkek çocuklardan birinin kendi tahtını yıkacağını görür ve bunun üzerine kâhinlerden aldığı fetvaya uyarak, o yıl doğan bütün erkek çocukların öldürülmesi buyruğunu verir. Musa’nın annesi de evladını bu katliamdan kurtarmak için, onu bir sepet içinde Nil Nehri’ne bırakır. Firavun’un karısı ve kızı, sepet içindeki bebeği bulup alır ve adını “sudan çıkmış” anlamına gelen “Musa” koyar.

Hz. İbrahim ile benzerlikler

Musa büyüdükten sonra kendisine sığınan bir İsrailliyi korurken, kazara bir Mısırlının ölümüne sebep olur. Bu olay üzerine Medyan’a kaçan Musa, burada evlenir. Musa’ya orada Allah tarafından peygamberlik verilir. Halkını dine çağırması ve Mısır’dan çıkarması emredilir. Musa da bu buyruğu yerine getirir. MÖ. 1346’da Kızıldeniz’i bir mucize göstererek, asası yardımıyla ikiye ayırır ve halkını kurtarır. Ardından Musa, Tur Dağı’na çıkıp Tanrı’yla konuşur ve ünlü “On Emir”i alır.

Hz. İbrahim için anlatılanlarla Hz. Musa için anlatılanlar arasında çok benzerlikler vardır: Firavun ve Nemrut’un tıpatıp aynı rüyayı görmeleri, erkek çocukların katledilmeleri vb. Hz. Musa’yı sudan çıkarıp büyüten kadın Asiye’dir. Kutsal kitaplar Asiye’yi saygıdeğer olarak görürler. Ayrıca Kur’an-ı Kerim, Asiye’yi cennetin dört hanım efendisinden biri olarak gösterir.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa

Hz. Musa, Kur’an-ı Kerim’de adı en çok geçen peygamberlerdendir; 34 surede onun adına rastlanır. İsrailoğullarının yüzyıllarca süren esaretini sona erdiren Hz. Musa, yüzyıllar boyu bir kurtarıcı olarak beklenmiştir. Musa’nın kardeşi Harun’dur. Musa peygamberin simgesi ve mucizesi iki çatallı asasıdır. Bu asa, Hz. Musa’nın her dilediğini Allah’ın izniyle yerine getirmesine yarar. Hz. Musa’nın dili başlangıçta peltektir, iyi konuşamaz. Kardeşi Harun bu nedenle yanından hiç ayrılmaz. Hz. Musa bu durumundan dolayı Allah’a yakarır. Allah, Hz. Musa’nın yakarışına cevap vererek Musa’nın dilindeki bu bozukluğu düzeltir. Hz. Musa hakkında sayısız kıssa vardır. Bunların hepsine burada yer vermek olanaksızdır. Kısaca, Hz. Musa, kavmini Mısır’dan çıkaran ve Allah’ın “On Emri”ni halkına sunan ulu bir peygamberdir.

Samandağı’na ziyaret

Anadolu’da Hz. Musa ile ilgili iki yer vardır. Bu yerlerden birincisi Hz. Musa’nın kayınpederi adına kurulmuş Şuayb şehridir. Şanlıurfa’ya 45 kilometre uzaklıkta bulunan ünlü Harran şehri yakınlarındadır. Şuayb, Hz. Musa’nın kayınpederi ve salih bir insan olarak bilinir. Peygamberler şehri Şanlıurfa’da, Hz. Şuayb adına bir şehir bulunması ise Urfa’nın ve Harran’ın kültürel zenginliğinin bir göstergesidir. İkinci yer ise MS. 4. yüzyılda dünyanın en büyük ve önemli dört şehrinden biri olan Antakya’nın Samandağı ilçesinde, Hz. Musa ile Hz. Hızır’ın buluşma noktaları olduğuna inanılan bir türbedir. Kur’an-ı Kerim’de de konu edilen bu buluşmanın gerçekleştiği yer olan Samandağı her yıl yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Hz. Musa’dan sonra Yahudiler için önemli olan iki kişi daha vardır. Bunlar Hz. Davud ve Hz. Süleyman’dır.