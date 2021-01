Aydınlama yolunda yeni adımlar

2021 öyle bir yıl olsun ki ne affedelim birisini ne de af dileyelim birisinden





2020 yılının yıkıcı bütün etkilerini geride bırakmak için aceleyle 2021 yılını bekler olduk. Benim gibi birçok insan, belki de ilk kez bir an önce içinde bulunduğu yılın bitmesini bekledi. Düne ait güzel anılar, neşeler, değerli paylaşımlar geride bırakılırken hüzünlenirdik; 2020 senesi için bu duygular içinde değiliz!

“Her şerde vardır bir hayır” der eskiler; ancak nereden baktığınıza da bağlıdır bu elbet. İnsan olarak kendimizle büyük sorunlarımız var. Birçoğu da geçmişten gelen arkaik karmaşıklıklar. 2021 yılında, başta bu yazıyı yazan fakir olmak kaydıyla aydınlanma yolunda adımlar atmak zorundayız.

Psikolojik eşikler önemlidir yeni başlangıçlar için. Eskiyi öldürüp yeniyi doğurmalıyız. Dünde bırakmak istediğin şeyler, insanlar, senin arzunla kaldılarsa affet onları ki bu erdemdir; şayet bırakmak zorunda kaldığın ve senden kaynaklanan hatalarla mahcubiyet hissettiğin insanlar varsa da onlardan af dilemeliyiz.

Sevgi kutsaldır

Işık ancak affedersen ve af dileyebilirsen yanar; tüm bedeninin bir alev topu olmasını istiyorsan yanmaya gücün yetebilmeli. Yanmaya tahammül edemeyenin ışığı olamaz. 2021 öyle bir yıl olsun ki ne affedelim birisini ne de af dileyelim birisinden. İyi olalım kendimize, doğaya, eşlerimize, dostlarımıza tüm canlılara. Yaradan 2021 yılında herkesi iyilerle karşılaştırsın. Aslında Yaradan karşılaştırır birbirlerine en iyi gelecek insanları, ama ne yazık ki biz bilmiyoruz birbirimizin kıymetini. Ne acıdır keşke demek; şayet bana bizim için bir dua edin deseniz; size hayat boyu hiç keşkeniz olmasın diye dua ederim. Bilirim ne kadar acı olduğunu da ondan size dua etmek isterim.

Sevgi, şefkat, sır, aşk kutsaldır ve bizler bu kutsallara hayran olmalıyız. Ne güzel nimetlerdir bunlar insanı kendi gözünde ve başkasının gözünde yükseltir. Kadir ve kıymet bilelim her zamankinden daha çok bu yeni 2021 yılında ve tüm hayatımız boyunca. Kaybedince anlamayalım kaybetmiş olduğumuzun değerini. Onu aramaya başladığında ise çok geç dememen için de size dua ediyorum.

Pişelim pişelim olgunlaşalım

2021 vefa, vicdan, cömertlikle doldursun hepimizi. Vefa ona yaklaştırır bizi onun olan her şeyin kıymetini bilerek; vicdan ise sesten ibarettir. Keza vicdanının sesi Yaradan’ın sesidir. Cömertlik ise o ne kadar ben ben dese de; sen sen ol da ben yerine sen diyebilmektir.

Evrenin ilahi ışığı güle benzer; Gül ise yüze benzer. Kıymetini bilenlerin yüzlerinde her zaman gülücükler belirir; bunlar gülün goncaları gibidir. Ne güzeldir gül yüzlüm diyebilmek; öyle ya uzun zaman, emek ister bu sözler. Gül yüzlüler birbirlerine, tüm evrene gülücükler serpmelidir, dünyanın sorunlarına çare olmalıdır.

2021 yılında tüm değerler nezdinde pişelim pişelim olgunlaşalım ve kendimize insanoğluna örnek olalım. Hamdık, piştik acılarla da güzelliklerle de. Yanmaya hazırlandık, hazırladılar her birimizi. 2021’de başta bu fakir olmak kaydıyla değerli dostlar artık mucizeler gerçekleştirelim; Yaradan’a ve kendimize layık bir insan olma yolunda. Kısacık bu yaşam diliminde size bu hafta için son duam: “Mutlu, sağlıklı, huzurlu, pişmanlıktan yoksun her an erdemli bir yolculuk dilerim asıl kaynağımıza dönerken.”