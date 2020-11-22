Amazon’un dizisinde bütün Türkler ‘kötü’

Amerikalılar, Amazon’un “Tom Clancy’s Jack Ryan” dizisindeki gibi yabancı askerler ve ajanlar ülkelerini karıştırıncaya kadar kendi hallerinde yaşayanları “kötü”, kendilerini “iyi” göstermeye bayılıyor.









2018 yapımı dizide John Krasinki’nin oynadığı CIA analisti “Jack Ryan” ile Wendell Pierce’in canlandırdığı “James Creer”in yolu Türkiye’ye de düşüyor.

İki CIA ajanının amacı, Suriye’nin güneyindeki cihatçı lider “Süleyman”dan kaçıp Türkiye’ye sığındıktan sonra Avrupa’ya gitmeye çalışan eşi ve kızlarını alıp, ABD’ye götürmek.



Kaan Urgancıoğlu, Numan Acar, Aykut Hilmi ve Erdal Yıldız’ın oynadığı Adana ve Gaziantep’te çekilen bölümde bir tane düzgün Türk karakteri yoktu.

Diziyi yazana göre Türkler, insan kaçakçısı, uyuşturucu ve kadın ticareti yapan “kötü” insanlar.



Türk polisini rüşvet karşılığında insan kaçakçılığına göz yummakla itham eden dizide, mülteci kaçakçılığı yapan kamyoncu Sıla dinliyordu. İki CIA ajanı Gaziantep’ten Adana’ya giderken fon müziğiyse Oğuz Yılmaz’ın “Çekirge” türküsüydü.



Dizinin Türkiye bölümündeki oyunculardan Numan Acar’ın performansı süper, ama canlandırdığı karakter “kötü” ve söyledikleriyse “hazin”di.

25 bin dolar karşılığında iki CIA ajanına “Süleyman”ın eşi ve kızlarını bulmaları için yardımcı olan Türk karakter “Tony”ye senaristin söylettiklerine bakar mısınız?



“Belki ben de Amerika’da güzel bir şehirde doğsaydım daha iyi bir adam olabilirdim. Coğrafya kaderdir dostum. Dünya seramik ocağı, biz de pişmemiş çamuruz.”



2020 Türkiye Kadın Raporu



Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun sekizinci kez düzenlediği “Türkiye Kadın Direktörler Konferansı”nda “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” da açıklandı.



Buna göre Türkiye’de durum şu:



2020 yılında BIST (Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler) yönetim kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 15.9’dan yüzde 17’ye çıktı.



2020’de kadın direktör sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.3 oranında arttı.



BIST 100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı 2019’da yüzde 17.7’ydi, 2020’de bu oran yüzde 20.2’ye yükseldi.



Tüm BIST şirketlerinin yalnızca 37’sinin yönetim kurulu başkanı kadın olurken kadın CEO’ların oranı yüzde 2.5’te kaldı.



2020’de kadın CEO sayısında hiç artış olmaması kötü ama diğer alanlardaki gelişmeler umut verici. BIST şirketlerinin yönetim kurulları ve üst yönetimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yakalamamıza daha çok yol var gibi...



RTÜK üyesi bunu yaparsa!



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan partilerin milletvekili sayılarına göre seçimle belirlenen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinin görevleri belli. RTÜK Yasası’na göre tek işleri, radyo ve televizyon yayınlarını denetlemek.

RTÜK üyeleri, kendilerini seçenler gibi siyaset yaparsa “tarafsızlık” ilkesine aykırı olur bu.









Uyuluyor mu buna?

Hayır.

Diyelim ki bu; tartışmaya açık bir konu.

Şayet bir RTÜK üyesi, birilerine mesaj vermek için tarihi gerçeği bile saptırıyorsa ve yalanı ortaya çıkınca özür bile dilemiyorsa ne olur?

Bir televizyon kanalı algı oluşturmak için böyle bir operasyon yaptığında onu denetlemek ve müeyyide uygulamakla yükümlü RTÜK’ün üyesi bunu yapıyorsa skandaldır bu.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, siyah-beyaz bir fotoğrafa, “Yüzlerini kapatan bu insanlar kim biliyor musunuz? Nazi Almanya’sının yargıçları...” diye yazıp tweet attı.

Twitter kullanıcıları anında Taşçı’yı tekzip etti.

Çünkü, Taşçı’nın kullandığı siyah-beyaz fotoğraftakiler hâkim ve savcı değil, Treblinka davasında sanık olarak yer alan eski SS askerleriydi.

İlhan Taşçı, sosyal medya kurbanı olabilir mi?

Olabilir.

“Tarihe not düşmek için” haber kanallarının yöneticilerine mektup yazarak “habercilik dersi” veren RTÜK üyesinin, gerçek ortaya çıkınca özür dilememesi ve o tweet’i silmemesi ilginç değil mi?



GÜNÜN SÖZÜ



“İnsan beklentisi kadar mutludur. Formül; sıfır beklenti, sonsuz mutluluk.” (Robin Sharma)