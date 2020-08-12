Atatürk, Bornova’ya kaç kez geldi?

Rus bandıralı vapurla Trablusgarp’a gönüllü olarak giderken, Urla tahaffuzhanesinde karaya inmeksizin İzmir’i uzaktan gördüğü, 17 Ekim 1911 tarihini de listeye dahil edersek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 18 kez İzmir’i ziyaret etmiş.

Peki... Gazi Paşa, bu İzmir ziyaretlerinin kaçında Bornova’ya gelmiş?

Hadi birlikte göz atalım...

- 16-17 Eylül 1922: Ege Üniversitesi Rektörlüğü binasının karşısında yer alan Steinbuchell Köşkü, o günlerde Bayan Hortence Wood ve kız kardeşinin kullanımındaydı. Düzenli olarak günlük tutmakta olan Hortence Wood’un notlarından anlıyoruz ki, Mustafa Kemal Paşa, beraberindeki İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Asım (Güven) Paşa ve Halide Edip Hanım’dan oluşan grupla birlikte 16-17 Eylül’de iki gün Bornova’ya gelerek dar dairedeki toplantılarını bu köşkte yapmıştı.

- 8 Ocak 1924: 1924 yılında tam 52 gün (2 Ocak-22 Şubat arası) İzmir’de kalan Gazi Paşa, 8 Ocak 1924 günü Işıklar köyündeki kız ve erkek mekteplerini ziyaret etti.

- 12 ve 15 Ekim 1925: İzmir’de bulunduğu 11-16 Ekim günleri arasında, önce 12 Ekim’de Kemalpaşa’daki ordu manevralarını izledikten sonra Bornova’daki Türk Ocağı’na gelen Gazi Paşa, 15 Ekim’de de bir kez daha Bornova’ya gelerek Ziraat Mektebi’ni ziyaret etti.

- 18 Haziran 1926: 16 Haziran’da İzmir’e gelen Gazi Paşa onuruna Bornova Ziraat Mektebi’nde bir garden parti planlanmıştı. Birkaç gün önce ortaya çıkarılan suikast teşebbüsüne rağmen parti iptal edilmedi. 18 Haziran günü 21.30’da Bornova’ya gelen Gazi Paşa, keyifli saatler geçirdiği bu partinin ardından 19 Haziran sabahı 3’te Bornova’dan ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü, Bornova’daki partiden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte söylemiştir.

- 2 Mart 1930: Beraberindeki İçişleri Bakanı ve milletvekilleriyle birlikte Bornova Ziraat Mektebi’ne gelen Mustafa Kemal Atatürk, okulda yapılan çalışmaları inceledi, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte öğle yemeği yedi.

- 2 Şubat 1933: Yeni inşa edilen Bornova Ziraat Mektebi binasını (Günümüzdeki Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi) incelemek için Bornova’ya gelen Gazi Paşa, o gün ayrıca Bornovalıların büyük sevgi gösterileri eşliğinde Bornova Halk Fırkası binasında halkla bir araya geldi.

- 11 Nisan 1934: 57. Tümen’in manevralarını izledikten sonra Tümen Komutanı Baki Vandemir’in daveti üzerine Gazi Paşa, 11 Nisan günü Bornova’ya geldi. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Gazi Mustafa Kemal, bir anda aracından inerek Bornovalıların arasına karıştı ve yürüyerek onlarla sohbet etti. Bir süre Zabit Yurdu’nda (Günümüzde Subay Ordu Evi) dinlenen Gazi Paşa, daha sonra yine Bornovalıların coşkun sevgi gösterileri arasında Bornova’dan ayrıldı.

- 22 Haziran 1934: Konuğu, İran Şahı Rıza Pehlevi’yle birlikte yurt gezisine çıkan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 22 Haziran günü Şah Pehlevi’yle birlikte Bornova Ziraat Mektebi’ne geldi. Bir süre okulun laboratuvar ve dershanelerini gezen Gazi Paşa ve Şah Pehlevi, okulun bahçesinde meyvelerle donatılmış bir sofrada biraz dinlendikten sonra Bornovalıların sevgi gösterileri arasında Bornova’dan ayrıldı.

Tam 10 kez gelmiş Atatürk Bornova’ya. Atatürk’ün Bornova’yı ziyaret ettiği günlerde yaşanan heyecanı 98 yaşındayken, geçen günlerde vefat eden rahmetli Faruk Elmalıoğlu’ndan bizzat dinlemiştim. Okullar tatil olurmuş, bayram olurmuş Bornova’da.

Bir fikir:

Atatürk’ün Bornova’da olduğu günlerden biri her yıl ‘Bornova Günü’ ya da benzer bir isimle kutlansa, eminim Bornovalılar çok mutlu olacaktır... İlgililerin dikkatine...