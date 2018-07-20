Barones’in İzmirli kuzeni

Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph’in oğlu Veliaht Prens Arşidük Rudolf, evli ve bir çocuklu olmasına rağmen 17 yaşındaki Barones Maria Vetzera’ya âşık olmuş ve bu aşk karşılıksız kalmamıştı. Viyana yakınlarındaki Mayerlig Köşkü’nde yaşadıkları yasak aşk, kısa sürede tüm Avrupa’da yayılmış ve rahatsızlık yaratmıştı. Bu nedenle ailesi Barones Maria Vetzera’yı İzmir Bornova’daki akrabalarının yanına gönderdi. Ama Maria mutlu değildi...

Rudolf’un durumu da Maria’dan farklı değildi. Katolik inancına göre, boşanmanın yasak olduğunu biliyordu. Maria’yla evlenebilmek için, ret cevabı geleceğini bile bile boşanmak için Papa’dan izin istedi... Cevap belliydi...

Maria, Bornova’da güzel günler geçiriyordu, ama Rudolf’a olan özlemini de bir türlü yenemiyordu. Baltacı Köşkü’nde geçirdiği birkaç ayın ardından ısrarlara rağmen yeniden Viyana’ya dönmeye karar verdi.

Avusturya’ya döner dönmez, Maria ve Rudolf’un aşkları kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı. Ama uzun sürmedi...

Maria ile Rudolf, 30 Ocak 1889’da Mayerling’deki av köşkünde ölü olarak bulundu.

Sadece Avusturya değil, tüm Avrupa bu olayla çalkalanıyordu.

Kamuoyunun önemli bir bölümü, basit bir intihardan ibaret olduğunu düşünmese de, bu feci ölüm kayıtlarda intihar olarak yer aldı.

Rudolf ile Maria’nın ölümü, Mayerling Faciası olarak tarihe geçti ve 1889 yılından günümüze kadar hiç unutulmadı. Hep konuşuldu. Hakkında sayısız kitap yazıldı, müzik eserleri yapıldı, bale gösterileri sahneye konuldu. Kitapları Türkçeye çevrildi.

Olay hakkında üç film yapıldı. 1957 yılında Mel Ferrer ve Audrey Hepburn’un, 1968 yılında da Omar Sharrif, Catherine Deneuve ve Ava Gardner’ın başrol oynadığı Mayerling Faciası filmleri yüz binlerce izleyiciyi sinema salonlarına çekti.

Mayerling Faciası, hakkında kitaplar yazılacak ve filmler çekilecek kadar önemliydi. Bu olayla, dünya tarihi yön değiştirmişti.

Eğer Barones Maria Vetzera aşkına yenik düşüp Bornova’dan Avusturya’ya kısa sürede dönmeseydi, bu olay yaşanmayacak ve Rudolf Avusturya-Macaristan İmparatoru olacaktı. Rudolf ölünce İmparator Franz Joseph’in veliahtı, yeğeni Franz Ferdinand oldu. Ancak yeni veliaht Franz Ferdinand da 1914 yılında Sırp suikastçi Gavrillo Princip tarafından öldürüldü.

Biliyorsunuz, bu olayın çaktığı kıvılcımla 1. Dünya Savaşı patlak verdi... Mayerling Faciası olayını biliyorduk, ama hikâyenın İzmir ve Bornova’da geçen kısmını neredeyse hiç bilen yoktu... Eğer Barones Maria Vetzera’nın dördüncü kuşaktan kuzeni İzmirli duayen turizmci, rahmetli Alex Baltazzi’den dinlemeseydim ben de bilemeyecektim.

Sonuç olarak Rudolf’un ölümü, tarihin akışını değiştirmişti.

Bu hikâyeyi sevgili Alex Baltazzi’den dinlediğim günden bu yana şu soru hiç aklımdan çıkmadı:

Acaba Barones Maria Vetzera, bir süre daha Bornova’da mı kalsaydı?..

Bir not: Bu hafta içinde acıların en büyüğünü, evlat acısını yaşayan, güzel arkadaşım Serdar Çelenk, acını tahayyüle bile gücüm yetmiyor. Dağlar gibi sabır dilerim.