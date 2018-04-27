Bir Cumhuriyet öğretmeni

Geçen Pazartesi, dünyada çocuklara bahşedilen tek bayram olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladık.

Hepimiz biliyoruz.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, çok değer verirdi çocuklara.

Anlatacağım olay, o günlerden bu günlere ulaşan çok güzel bir anı...

Takvimler, 22 Mart 1923 tarihini gösteriyor, Mustafa Kemal Paşa Konya’ya geliyordu. Konyalılar, okullu çocuklardan beli bükülmüş yaşlılarına kadar Kemal Paşalarını görmek için tren istasyonunu tıklım tıklım doldurmuştu. 7 yaşındaki küçük Sabiha da o gün oradaydı. Tren istasyona girdiğinde kalabalıktan bir uğultu yükselmiş, herkesi bir heyecan dalgası sarmıştı. Tren önlerinde durdu. Mustafa Kemal Paşa, küçük Sabiha’nın tam karşısındaydı. Sabiha, hiç öyle mavi göz görmemişti. Adeta babasına bakar gibi bakıyordu Mustafa Kemal Paşa’sına. Büyük Önder Sabiha’ya doğru hafifçe gülümseyerek yaklaştı ve bir eliyle Sabiha’nın, bir eliyle de arkadaşının başını okşayarak ‘Bakın’ dedi, “Çok güzel, okula başlamışsınız çocuklar. Sizi ileride öğretmen olarak görmek isterim.”

Mustafa Kemal Atatürk’ü 1933 ve 1938 yıllarında uzaktan da olsa iki kez daha gördü Sabiha.

7 yaşındayken Atatürk’ü gören Sabiha Özar öğretmen, bugün 103 yaşında.

Ailesi doktor olmasını istiyordu, ama O Kemal Paşasının dediği gibi öğretmen oldu.

Sabiha Özar öğretmen, bir süre Anadolu’nun muhtelif yerlerinde görev yaptıktan sonra Bornova’ya Bornova Ortaokulu’na atandı ve çok uzun yıllar, sonradan Suphi Koyuncuoğlu adını alan Bornova Ortaokulu’nda görev yaptı.

Allah sağlık versin, Sabiha Özar öğretmen bugün 103. yaşını sürüyor. Geçen yıl birkaç gazeteci kardeşimle röportaj yapsın diye Buca’daki evinde ziyaret edip elini öpmüştüm kendisinin.

Ne tatlı sohbetler ettik. Anılarından bahsettik.

O günlere ait bir anıyı, daha önceden bir öğrencisinden dinlemiştim. Dinlediğim o hikâyeyi Sabiha öğretmene de anlattım.

Bornova Ortaokulu’nda bir teneffüs saatinde iki kız öğrenci okulun bir köşesine çekilmiş, parmaklarına oje sürerken Sabiha öğretmen yakalamış onları. Kızları tatlı tatlı paylayarak “Siz” demiş, “Artist olacaksınız herhalde”...

Ve hakikaten Sabiha öğretmenin dediği gibi, o iki kız Türk sinema ve tiyatro tarihinin çok önemli iki ismi oldular. Biri Nedret Güvenç, diğeri de Ayfer Feray oldu. “Evet” dedi Sabiha öğretmen, “Onlar da öğrencimizdi”...

Daha kim bilir kaç sanatçı ve kaç bilim insanı yetiştirdi Cumhuriyet öğretmeni sevgili Sabiha Özar. 103 yaşını sürüyor ama emin olun ondan öğreneceğimiz çok şey var.

Sabiha öğretmenin Anadolu Ajansı’ndan sevgili Efsun Yılmaz kardeşime verdiği röportajındaki, gerçek bir ders niteliğinde olan bir iki cümlesiyle bitirelim yazımızı.

“Benden sonraki gençlere diyorum ki ben öleceğim, yok olacağım. Atatürk’ün ilkelerini, eserlerini her şeye rağmen sizler koruyacaksınız. Sizlerden sonrakine devredip sonsuzluğa kadar bu Cumhuriyet’i yaşatacaksınız. Benim fazla yapacak şeyim yok ama muhakkak Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i, insan haklarını, devletin ekonomik şartlarını yükseltecek, çağdaş bir Türk milleti için çok çalışmalı.”

Tekrar ellerinden öpüyorum Sabiha öğretmenim... Sonsuza dek sürsün 23 Nisanlarımız...