Bornova’nın Bornovaspor’u

Bahis konusu İzmir futbol tarihi olduğunda hepimiz biliriz ki mevzu genellikle Göztepe, Karşıyaka, Altay ve Altınordu etrafında döner. Mevzunun bu takımlarla çerçevelenmesi haksız da değildir elbette ama İzmir futbol tarihinde önemli yere sahip başka kulüpler de vardır. 1923’de kurulan İzmirspor ve 1928’de kurulan Bucaspor vardır mesela. Bir de Bornova Gençlerbirliği vardır ki ondan pek bahsedilmez bile. Günümüzde Bornovaspor adıyla yoluna devam eden bu kulübü anlatalım bugün.

Köşemizin adı “Tarih Notları” ama Bornovaspor’un tarihi kadar bugünü de anlatılmaya değer olduğu için bugününden de bahsedelim.

Bornova’da Cumhuriyet döneminde sporun gelişmesini sağlayan kulüp Bornova Gençlerbirliği’dir. 1924 yılında Bornova Gençlerbirliği adıyla Atatürk’ün hocalarından Nezir Bey tarafından kurulmuş ancak resmi tescili 1927 yılında yapılmıştır. Bornova’nın Türkler tarafından kurulan ilk futbol kulübü Bornova Gençlerbirliği’dir. Nezir Bey başkanlığında o dönemin Belediye Reisi Fehmi (Yeğin) Bey de idare heyetindedir. (Anadolu Gazetesi 28 Nisan 1931)

Bornovaspor o dönemde basında da yer alan İzmir’in başarılı bir kulübüdür.

Şubat 1935’de diğer bir İzmir takımı olan Hilal’le yapılan iki müsabakayı 3-0 ve 5-1’lik skorlarla kazanan Bornova Gençlerbirliği’dir. (Anadolu Gazetesi 17 Şubat 1935)

Nisan 1935’te de Türkfikir takımına karşı yapılan maç 5-2 kazanıldı. Aynı hafta yeni bir kongre yapıldı. Bedri Bey Kulüp Başkanı oldu. (Anadolu Gazetesi 21 Nisan 1935) Kulübün renkleri o yıllarda da yeşil siyahtı. Yeri de şimdiki meydanın kuzeyinde üç katlı bir binaydı. Alt katı kahvehane olan binanın ikinci katında Halk Partisi üst katında da kulüp merkezi vardı. Antrenmanlar ve maçlar Mahfel’in karşısında Yavuz Selim Okulu’nun bulunduğu yerdeki futbol sahasında yapılmaktaydı. Bornova Gençlerbirliği o yıllarda Garibaldi, Altay, Altınordu, İzmirspor gibi kulüplerle başa baş karşılaşmalar yapan güçlü bir kulüptü. Hayatına hep amatör kulüp olarak devam etti.

1960’lı yılların sonlarında adını Bornova Gençlik olarak değiştiren kulüp 2014 yılında Başkanlık görevini Sezai Öncü’nün devralmasının ardından bambaşka bir havaya büründü. Yeni yönetim kurulu üyelerinin büyük kısmı kulübün eski topçularından oluşuyordu. Sonradan aralarına kadın yöneticiler de aldılar. İlk yaptıkları iş şirketleşme oldu. Bornova Gençlik, böylece Türkiye’nin şirketleşen ilk amatör futbol kulübü oldu. Futbol hiçbir zaman tek amaçları olmadı. İyi insanlar iyi çocuklar yetiştirmeyi amaçladılar “Dürüst Oyun. Dürüst davranış” rehber sloganları oldu. Şampiyon olmak güzeldi ama onlar için “Memlekete başarılı ama karakterli sporcular yetiştirmek” çok daha önemliydi. Öğretmenler Günü, Anneler Günü gibi önemli günlerde özel organizasyonlar ve turnuvalar düzenleyerek hep sosyal hayatın içinde oldular. Ebeveyn-çocuk ilişkileri hakkında düzenledikleri seminerlerle sadece çocukların değil anne ve babalarının da hayatlarına dokundular. Futbolcu çocuklarla birlikte kedi evleri yaparak onları Bornova’nın uygun yerlerine dağıttılar. Kitaplıklar yaptılar, kitaplarla doldurup onları kahvehanelere dağıttılar. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha adlarını değiştirip “Bornovaspor” oldular.

Şampiyonluklarla değil ama Bornova’ya yaşattığı güzelliklerle ve yetiştirdiği pırıl pırıl karakterli sporcularla Bornovaspor tarih yazıyor. Çok yaşa Bornovaspor.