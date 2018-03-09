Bornova’nın eski dostu: Golf

2. Abdülhamit’in saltanat yıllarıydı. İstanbul Okmeydanı’nda kurulan ilk golf kulübünün ardından Türkiye sınırları içindeki ikinci golf kulübü ya da Anadolu’daki ilk golf kulübü, 1905 yılında Bornova’da kuruldu. Kurulduğu yer, yani kulüp merkezi olarak kullanılan bina, Manisa Kavşağı’nın yukarı kısmında, şu andaki Melih Tunçay İlkokulu bahçesinin yan tarafındaydı.

İzmirli levantenlerin kurduğu İzmir-Bournabat Golf Kulübü kurulduğu günden itibaren levanten sosyal hayatının ve dolayısıyla Bornova’nın yeni rengi olmuş ve hatta merkezine oturmuştu. Balolar, noel kutlamaları, Avrupa’dan gelen hanedan mensuplarının ağırlanması ve daha bir çok cemiyet olayının merkezinde Bornova Golf kulübü vardı.

Noel dönemi geldiğinde de farklı bir havaya bürünürdü Golf kulübü... Noel Baba kılığına giren bir levanten, şimdi Ege Üniversitesi Rektörlüğü olan Whitall Köşkü’nün hemen yanındaki İngiliz Kulübünün önünden her tarafına oyuncaklar yüklenmiş bir deveyle birlikte yola çıkarak İngiliz Çeşmesi’nin önünden Bournabat Golf Kulübü binasına ulaşır ve orada merakla bekleşen çocuklara şenlik içinde o oyuncakları dağıtırdı.

Golf kulübü farklı bir hava katmıştı Bornova’ya... Sadece hava katmamıştı. Bazılarının da ekmek teknesi olmuştu. Bekçiler, bahçıvanlar, malzemeciler pek çok Bornovalı oradan ekmek yedi.

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Levantenler golf oynarken Bornova’nın gençleri de golf çantalarını taşır, harçlıktan öte, hatırı sayılır paralar kazanırlardı. Oyun esnasında kaybolan golf toplarını sonradan bulan çocuklar o topları golf kulübüne satar, buldukları top başına 25 kuruş alırlardı.

Gün oldu, Levanten dostlarımız yavaş yavaş Bornova’dan ayrıldı, Golf kulübü ıssızlaştı ve nihayet bir zamanlar içinden cıvıltının hiç eksik olmadığı Bournabat Golf Kulübü 1970 yılında kapandı.

Golf Sporting Club’ın kapanmasından sonra da eskiden golf sahası olan bölgelerde, çalı aralarında, ağaç diplerinde bir kaç yıl daha golf topu bulanlar oldu. Özellikle yağmurdan sonra yerde beyaz beyaz sırıtan golf topları o kapanışa direnircesine “biz hala buradayız” diyordu.

O kocaman, uçsuz bucaksız golf sahası büyüyen Bornova’nın yeni yapılan binaları arasında yok olup gitmişti. Ama Bornova golf oyununu unutmadı...

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18 istasyonlu golf sahası kapansa da Büyük Park içinde 1960’lı yıllarda yapılan mini golf sahası bir süre daha Bornovalıların buluşma yeri ve neşeli zamanlar geçirdikleri bir mekan oldu. Bornovalı gençler özellikle bahar ve yaz aylarında o yıllarda Kızlar Kahvesinin hemen arka tarafında bulunan (günümüzde Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nun bulunduğu yer) mini golf sahasında bir araya geldi ve bir süre daha golf oyunundan uzak kalmadı.

“Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nun yapılması nedeniyle bulunduğu yerden kaldırılan mini golf sahası unutulup gitti” diye düşünülürken 2015 yılı Aralık ayında Bornova Belediyesi tarafından Büyük Park’ta yaptırılan 2 adet mini golf sahasının açılışıyla Bornovalıların golf oyununu hiç unutmadığı ortaya çıktı. Açılışın hemen ardından Bornovalılar çok eski bir dostuna kavuşmuş gibi yeni açılan golf sahalarına koştu ve o günden beri golf sahaları neredeyse hiç boş kalmadı.

Bu arada Bornova Belediyesi’nin golf oyunu ile ilgili alkışa değer bir kampanyası da var.

“5 kullanılmış pil getiren herkese golf oyunu” kampanyası ile hem Bornovalılar ücretsiz olarak golf ile buluşuyor hem de bu çevreci hareketle atık pil toplama konusunda Bornova Belediyesi 2 yıldır rekorlar kırıyor.

Güzel hareket...